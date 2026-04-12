Un incendiu a izbucnit marți dimineață la Thurman Cafe, un restaurant-emblemă din cartierul German Village din Columbus, Ohio, provocând pagube estimate la 50.000 de dolari. Din fericire, nimeni nu se afla în interiorul clădirii în momentul incidentului și nu au fost raportate victime.

Intervenție în toiul nopții

Alarma s-a dat în jurul orei 2:30 dimineața. Echipajele de pompieri sosite la fața locului au observat fum ieșind de pe acoperișul clădirii situate pe Bulevardul Thurman 183. Intervenția a fost una dificilă, după cum a explicat șeful de batalion Steve Martin. Iar pentru a stinge flăcările, pompierii au fost nevoiți să recurgă la măsuri extreme.

„Focul era în tubulatura din bucătărie. A trebuit să muncim mult ca să ajungem la el. A trebuit să tăiem o gaură în acoperiș pentru a ajunge la el”, a declarat Martin.

Pagube considerabile din cauza fumului

Deși pompierii au reușit să limiteze extinderea focului, pagubele nu sunt deloc de neglijat. E drept că flăcările au fost oprite la timp, dar fumul dens a pătruns peste tot. Cât de repede își va reveni localul? Asta rămâne de văzut.

„Incendiul a fost limitat la bucătărie și la tubulatură. Există daune considerabile provocate de fum în tot restaurantul”, a adăugat șeful de batalion Steve Martin.

Costul total al reparațiilor a fost estimat la 50.000 de dolari.

Un restaurant-legendă afectat

Și, pe bune, nu e orice restaurant. Thurman Cafe este un adevărat punct de reper în Columbus, faimos în special pentru burgerul său gigantic, „Thurmanator”. Popularitatea sa a explodat după ce a apărut în celebra emisiune TV „Man v. Food”, atrăgând de atunci gurmanzi din toată țara.

Vecinii sar în ajutor

Vestea incendiului s-a răspândit rapid, iar comunitatea locală și-a arătat imediat sprijinul. Reprezentanții Mikey’s Late Night Slice, un local din apropiere, au postat un mesaj de solidaritate pe Facebook.

„Inimile noastre sunt alături de prietenii și vecinii noștri de la The Thurman Cafe. Suntem atât de bucuroși să auzim că toată lumea este în siguranță. Suntem aici pentru voi pentru orice aveți nevoie.”

Un gest frumos.

Numai că, deocamdată, cauza exactă a incendiului este încă în curs de investigare, iar autoritățile nu au oferit detalii suplimentare.