Fosta primă doamnă a Statelor Unite tocmai a dat din casă un detaliu pe care multe mame îl vor recunoaște imediat. Michelle Obama a dezvăluit că fiica ei cea mare, Malia, le-a interzis practic părinților să se implice sau măcar să participe la proiectele ei din industria filmului.

Te-ai gândit vreodată cum e să ai părinți atât de celebri și să încerci să îți faci propriul drum? Pentru cititoarele noastre care au copii la început de drum sau care ele însele au luptat pentru independență față de familie, situația e cât se poate de familiară. nu e vorba doar despre Hollywood aici, ci despre nevoia universală de a demonstra că poți reuși pe forțele tale, fără plasa de siguranță a numelui de familie.

Un drum pe cont propriu

Așa cum probabil știi deja, Malia are acum 27 de ani și și-a luat cariera de regizoare foarte în serios. A lucrat ca scenaristă pentru serialul „Swarm” al lui Donald Glover și a debutat în 2023 cu scurtmetrajul „The Heart”. Iar pentru a tăia din start orice asociere comodă, ea folosește profesional numele Malia Ann, lăsând deoparte celebrul ei nume.

Într-un episod recent al podcastului său, moderat împreună cu fratele ei Craig Robinson, Michelle Obama a stat de vorbă cu legendarul Steven Spielberg. Așa cum a relatat luni dimineața Hellomagazine într-un amplu material, discuția a ajuns rapid la dinamica de familie și la limitele pe care tinerii le impun.

Spielberg a povestit că platoul noului său film SF, „Disclosure Day”, a fost primul pe care Barack Obama l-a vizitat vreodată.

„Chiar dacă fiica ta este regizoare, Malia. Așa că mă simt prost că i-am luat-o înainte Maliei.” – Steven Spielberg, Regizor

Răspunsul lui Michelle a fost sincer și extrem de direct, arătând exact cum stau lucrurile în familia lor.

„Nu îi pasă. Nu ne va invita niciodată la nimic din ceea ce face. Știi, nu ne vrea în preajma lucrurilor ei.” – Michelle Obama, Autoare

Glume intre prieteni celebri

Dar lucrurile stau puțin diferit când vine vorba de prietenii apropiați. Fostul președinte pare să fie mult mai implicat în proiectele lui Spielberg decât în cele ale fiicei sale. Michelle a glumit spunând că soțul ei îl terorizează pe regizor pentru a vedea filmele în avanpremieră.

„Da, a spus că dacă nu se numără printre primii care îl văd, îl va urmări doar pe un iPhone.” – Steven Spielberg, Regizor

Iar gluma a mers și mai departe, regizorul adăugând că Barack Obama a amenințat că se va uita la film doar vertical, știind foarte bine cât de mult l-ar irita asta pe un cineast de talia lui. Numai că, dincolo de aceste tachinări, vizita pe platoul de filmare a fost un moment special pentru tinerii actori din distribuție. Spielberg a recunoscut că a fost o experiență aproape religioasă pentru echipa sa, care a amuțit complet la intrarea fostului președinte.

Până la urmă, decizia Maliei de a ține părinții la distanță de cariera ei este o lecție excelentă de parenting despre trasarea limitelor. Este greu să faci un pas în spate când vrei să îți susții copilul, dar uneori exact de spațiu au nevoie pentru a crește. Ce proiecte va mai lansa tânăra regizoare și dacă, la un moment dat, își va invita părinții pe covorul roșu al unei premiere oficiale.