Ai stat vreodată să te gândești cum arată dinamica într-o familie în care toți membrii sunt celebri? Ei bine, clanul Beckham tocmai ne-a oferit un exemplu perfect de susținere reciprocă. La doar 23 de ani, Romeo Beckham face o mișcare neașteptată și lansează propria colecție de modă, numită Intra.

O afacere de familie

Dincolo de hainele în sine, miza reală a acestui moment este felul în care Victoria și David aleg să își ghideze copiii. Să fim sincere, nu e ușor să îți lași copiii să își găsească propriul drum când tu ai deja un imperiu comercial în spate. Dar fix asta fac ei acum, oferindu-i băiatului lor libertatea de a crea.

Povestea a început de fapt în aprilie. Atunci, tânărul a postat o fotografie în care purta trei jachete de fotbal cu aer retro, inspirate de echipele din Anglia, Brazilia și SUA. Acum, lansarea a devenit oficială, iar întreaga familie s-a transformat în modele pentru noua linie vestimentară.

Într-o serie de imagini recente, Victoria, David, Romeo, iubita lui Kim Turnbull, dar și fratele Cruz împreună cu iubita sa, Jackie Apostel, au apărut toți purtând jachetele de inspirație englezească din colecție. Și exact cum a relatat Hellomagazine recent, fosta membră Spice Girls nu și-a putut ascunde entuziasmul pe Instagram.

„Sunt atât de entuziasmată pentru tine @romeobeckham @intră x” – Victoria Beckham, Designer

Chiar e emoționant să vezi o mamă atât de mândră.

Pe Insta Stories, ea a adăugat o fotografie alături de David și Romeo, scriind simplu: „Mândră de tine”. Iar la o poză cu David și Cruz a notat: „Mă face să zâmbesc!!!”.

Strategia de lansare a lui Romeo

Iar băiatul știe clar cum să atragă atenția generației sale. Joi, fostul fotbalist a ieșit pe străzile din Londra pentru a oferi gratuit piese din colecția sa, într-un eveniment surpriză pentru fani.

„Giveaway de 80 de piese diseară la 18:00, primul venit, primul servit. Broadwick Street, Londra, W1F 8JB.” – Romeo Beckham, Antreprenor

Numai că Romeo nu este singurul care își construiește un nume creativ. Cruz a intrat puternic în lumea muzicii, iar mezina Harper pregătește un brand de îngrijire a pielii (HIKU by Harper).

Lecția de parenting a Victoriei

Aici intervine partea pe care noi, mamele, o putem lua ca notiță. Într-un interviu pentru Financial Times din luna mai, Victoria a explicat cum vede ea tranziția copiilor spre independență.

„Am predat ștafeta fiului meu cel mic. Cruz este artistul acum, el cântă la instrumentele sale, este foarte talentat, așa că îl las să facă asta acum.” – Victoria Beckham, Antreprenor

Mai mult, ea a detaliat abordarea ei în podcastul Aspire, vorbind deschis despre educația celor patru copii. „până la urma vrem ca acești copii să fie muncitori, buni. mi-am dorit mereu să fiu cea mai bună mamă care aș putea fi și să am grijă de copii, dar simt că a făcut parte din jobul meu să îi ajut cu adevărat să își atingă potențialul maxim. Să recunoască care este scopul lor”, a mărturisit ea.

Dar lucrurile nu se opresc la sfaturi teoretice. Despre cariera muzicală a lui Cruz, Victoria a fost la fel de clară: „Orice aș putea face pentru a-l susține, a-l încuraja și a-l ajuta, acesta este jobul meu ca mamă a lui”. Iar linia fină dintre sprijin și presiune a fost trasată ferm. „Nu este niciodată vorba despre a fi insistenți sau a forța. Este despre a fi acolo pentru a susține”, a punctat designerul.

Succesul brandului Intra depinde acum strict de piață și de clienții reali. Până la primele cifre de vânzări oficiale, Romeo se bucură de cea mai bună echipă de marketing posibilă chiar la el în sufragerie.