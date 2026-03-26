A fost o zi de joi aglomerată pentru David Beckham în Berlin. Fostul fotbalist s-a aflat în capitala Germaniei pentru a lansa oficial a treia ediție a „Boss by Beckham”, colaborarea sa continuă cu Hugo Boss. Colecția capsulă este deja disponibilă în magazine, însă brandul organizează un eveniment special pentru a celebra fiecare ediție.

Eveniment exclusivist în inima Berlinului

Prima oprire a lui Beckham a fost la magazinul emblematic Hugo Boss de pe Kurfürstendamm, un bulevard de shopping renumit. Reprezentanți de la aproximativ 20 de publicații media din Europa au fost invitați, mulți zburând special pentru această ocazie. Începând cu ora 17:00, cumpărătorii obișnuiți au fost opriți la intrare de agenți de securitate. În schimb, clienții VIP au avut acces înaintea presei, fiind serviți cu cocktailuri și gustări pe tăvi de argint.

Dar de ce Berlin, după evenimente similare în New York și Shanghai? Julia Langenhan, vicepreședinte de marketing la Hugo Boss, a explicat alegerea. „Este important să nu uităm de unde provenim,” a spus ea, subliniind rădăcinile germane ale brandului.

Recomandari Conflict între David Beckham și fiul său Brooklyn din cauza unei coregrafii

Hugo Boss a preluat și vitrinele stradale ale celebrului magazin KaDeWe pentru trei săptămâni.

Implicare totală și autenticitate

Într-un spațiu special amenajat, Beckham a participat la o discuție cu presa, răspunzând la întrebări pregătite dinainte. Accentul a fost pus pe implicarea sa directă în procesul de creație. V-ați gândit vreodată cât de mult se implică, pe bune, o celebritate într-o astfel de colaborare?

„Cred că în tot ceea ce fac și în tot ceea ce sunt implicat, încerc mereu să fiu prezent din momentul în care începe, până în momentul în care se termină,” a declarat Beckham. „Este important pentru mine să analizez fiecare detaliu… iar colecția trebuie să fie autentică, trebuie să fiu eu în mod autentic.”

Recomandari Brooklyn Beckham, atac în 6 pagini: Război total cu David și Victoria

Potrivit lui, cele mai importante calități ale hainelor sunt versatilitatea, simplitatea și longevitatea. Hainele trebuie să poată călători în jurul lumii și să reziste diferitelor sezoane și tendințe. „Simplitatea este partea elegantă,” a adăugat el.

De la bunicul în costum la „tocilarul de țesături”

Reflectând asupra propriului stil, Beckham a recunoscut cu un zâmbet: „Știu că am forțat limitele [modei] de-a lungul anilor. Nu mi-a ieșit întotdeauna bine.” Apoi a adăugat că noua colecție se concentrează pe altceva. „Acestea sunt piese de bază, lucruri de care toată lumea are nevoie în garderobă.”

Sacourile la două rânduri de nasturi devin o marcă a colecției Boss by Beckham. Chiar joi seară, legenda fotbalului purta unul dintr-un amestec de lână-mătase și in de culoare gri, asortat cu pantaloni largi din bumbac. Beckham a povestit că dorința sa pentru ținute formale provine din copilărie, când, la 9 ani, își privea bunicul din East End-ul londonez purtând aproape zilnic costume din trei piese.

Recomandari KFC lansează în premieră și în ediție limitată opțiuni de produse vegetariene

Numai că azi lucrurile stau diferit. Nimeni nu mai păstrează un sacou la două rânduri de nasturi pentru o ocazie specială. De exemplu, un alt sacou din colecție este de culoare crem, inspirat de o ținută confortabilă pe care a purtat-o la Wimbledon anul trecut. „Și îmi amintesc că am îmbrăcat odată un alt costum și am spus că vreau să mă simt așa de fiecare dată când îmbrac un costum,” a continuat el. Costumul era din cașmir și mătase, iar acest tip de senzație l-a transformat, după propria mărturisire, într-un „tocilar al țesăturilor” (fabric nerd).

Pop-up la KaDeWe

După discuția cu presa, invitații s-au aliniat pentru a face o poză cu starul, care i-a salutat pe toți cu un zâmbet și o strângere de mână.

Un gest de normalitate.

Iar ziua sa de activități promoționale nu s-a încheiat aici. Următoarea oprire a fost la mică distanță, la un pop-up Hugo Boss de 439 de picioare pătrate (aproximativ 40 de metri pătrați) din interiorul magazinului KaDeWe. Julia Langenhan a explicat conceptul: „Am vrut să avem un spațiu exclusiv pentru David. Pentru noi, este important să punem în lumină munca pe care a depus-o la colecție. El este atât de implicat în fiecare detaliu și am vrut să creăm un spațiu pentru el unde oamenii pot aprecia acest lucru.” Acest spațiu va rămâne deschis publicului până pe 11 aprilie.