Victoria Beckham a reușit să oprească internetul în loc cu o singură fotografie publicată de ziua soțului ei. Fostul fotbalist David Beckham apare ieșind din apa oceanului, purtând doar un slip roșu minuscul și o pereche de ochelari de soare supradimensionați, iar reacțiile fanilor nu au întârziat să apară.

Te-ai întrebat vreodată cum reușesc unele cupluri să mențină scânteia vie după zeci de ani împreună? Ei bine, dincolo de glumele de pe internet, postarea Victoriei ne arată cât de importantă este validarea partenerului și capacitatea de a te bucura de momentele de relaxare alături de el. un pic de umor și admirație publică nu strică absolut deloc în relația de cuplu.

Recomandari Ava Max a publicat o fotografie topless, primind 61.000 de aprecieri.

O declarație de dragoste atipică

Fotografia virală face parte dintr-o urare emoționantă pe care creatoarea de modă i-a dedicat-o soțului ei. Dar lucrurile nu se rezumă doar la o imagine de vacanță pe un iaht luxos, printre stânci și ape cristaline.

„Ești lumea noastră, totul nostru. Te iubim atât de mult!!! La mulți ani celui mai bun soț, tătic, fiu, frate și prieten. Către cel mai bun și generos suflet. Te vom răsfăța toată ziua!!!! Nimeni nu o merită mai mult decât tine xxx.” – Victoria Beckham, creatoare de modă

Numai că fanii au fost mult mai atenți la fizicul de invidiat al fostului sportiv. Secțiunea de comentarii a explodat pur și simplu (așa cum era de așteptat, de altfel).

„La mulți ani, Sir David! A mai dat cineva zoom?” – Urmăritor pe Instagram

Un alt fan a glumit spunând: „Ar trebui să existe un avertisment pentru prima poză, sunt o femeie în vârstă, știți…”, în timp ce altcineva a scris scurt: „Ding dong!!!”.

Recomandari Victoria Beckham a aratat totul la aniversarea de 51 de ani a sotului. Nimeni nu se astepta la asta

Familia rămâne mereu pe primul loc

Dincolo de postările amuzante, viața clanului Beckham a avut parte și de turbulențe. Într-un interviu recent menționat de Theblast, Victoria a abordat subiectul sensibil al relațiilor de familie, mai ales pe fondul unui an plin de provocări cauzate de tensiunile publice cu fiul lor, Brooklyn.

Recomandari Ce se intampla in sala de fitness a familiei Beckham. Detaliul filmat de David la Victoria

Mesajul ei a fost cât se poate de clar.

„Întotdeauna ne punem copiii pe primul loc. Ne iubim copiii atât de mult și ne-am concentrat mereu cu adevărat pe protejarea lor.” – Victoria Beckham

Când vine vorba de viața personală, încearcă și tu să trasezi limite clare care să îți protejeze liniștea familiei, indiferent de presiunile exterioare.

Iar motivele de bucurie nu se opresc aici pentru cei doi. Averea combinată a cuplului a depășit pragul de un miliard de lire sterline, ajungând la aproximativ 1.185 miliarde de lire (1.6 miliarde de dolari), potrivit listei Sunday Times Rich List. Succesul său ca un coproprietar al echipei Inter Miami și contractele cu branduri precum Adidas și Hugo Boss l-au transformat în primul sportiv miliardar din Marea Britanie.

Familia Beckham își continuă extinderea imperiului financiar cu noi parteneriate strategice. Până la semnarea următoarelor contracte majore pentru echipa din America, întrebarea care rămâne deschisă este ce destinație exotică vor alege pentru următoarea lor evadare de vară.