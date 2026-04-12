Gata cu nunțile trase la indigo. Anul 2026 aduce o schimbare radicală de perspectivă, în care evenimentele devin mai intenționate, expresive și profund personale. „cuplurile se îndepărtează de replicarea unui șablon de pe Pinterest și se orientează spre ceva care li se potrivește lor”, explică Annelise Sealy, fondatoarea The Fall Bride. Accentul cade pe experiența trăită, nu doar pe cea fotografiată.

Sealy adaugă că „se observă un accent pe experiență – nunți concepute pentru a fi simțite, nu doar fotografiate – și o îndepărtare de «atemporal» ca variantă sigură, în favoarea a ceva mai autentic, chiar dacă asta înseamnă că se simte specific unui moment. Nunțile devin mai puțin despre perfecțiune și mai mult despre atmosferă: cum se desfășoară ziua, cum se simte să fii acolo, cum o trăiesc oamenii.”

Dramatism de inspirație vintage

Autenticitatea este cuvântul de ordine, iar asta se vede în primul rând în alegerea locației. V-ați gândit vreodată că o nuntă poate avea loc într-o carieră de piatră abandonată? Ei bine, exact asta se caută acum. „Există o revenire puternică la nunțile dictate de locație – locații care poartă un sentiment de identitate, în loc să acționeze pur și simplu ca un fundal”, spune Sealy. Ea observă „o schimbare notabilă către locații cu mai multă personalitate și caracter și vedem interes pentru locații neconvenționale, brute, cum ar fi cariere abandonate, spații industriale și peisaje cu un simț al scării și texturii. Acestea oferă un fundal auster, aproape cinematografic, care se aliniază foarte bine cu modul în care cuplurile abordează nunțile acum: mai puțin despre delicatețe sau tradiție și mai mult despre atmosferă și contrast.”

Mireasa Jess, de exemplu, a ales o proprietate rustică la periferia orașului Napoli. Iar ținuta ei a atins mai multe tendințe cheie. „Dantela are o revenire majoră, alături de taliile basce, voalurile vintage și siluetele mai delicate”, spune Georgie Le Roux de la Gigi & Olive. „Vedem o mișcare puternică spre nostalgie, cu stilul de inspirație vintage devenind un look definitoriu.” Corsetele sunt și ele în centrul atenției, iar Jess a renunțat la o a doua ținută completă, înlocuind pur și simplu fusta de la ceremonie cu o minifustă albă pentru seară.

Minimalismul anilor ’90

Rochiile furou, inspirate de anii ’90, vor fi peste tot, iar motivul are un nume: Carolyn Bessette-Kennedy (da, chiar cea al cărei stil a inspirat nenumărate editoriale). „Multe mirese sunt acum inspirate de stilul minimalist al lui Carolyn Bessette-Kennedy, așa cum se vede în Love Story, așa că rochiile furou vor fi un trend uriaș”, spun Jess Kaye și Rosie Williams, fondatoarele The Own Studio.

Până la urmă, care e avantajul? „Cel mai bun lucru la rochiile furou este că sunt complet atemporale (rochia lui CBK nu s-a demodat în 30 de ani!) și pot fi accesorizate pe parcursul zilei pentru a transforma look-ul și a-l face complet unic pentru tine. Gândește-te la eșarfe de șifon, cape ușoare din șifon sau dantelă, voaluri de dantelă… sunt atât de multe moduri de a le purta!” Mireasa Emma Ottosson a mers pe această linie, asortând rochia sa stil furou cu pantofi simpli din piele albă și un buchet de cale albe. Florista Rachael Barker prezice și revenirea buchetelor de lăcrămioare, datorită „delicateții și parfumului lor divin”.

Eleganță relaxată

Nunțile micro, cu foarte puțini invitați, revin în forță, dar de data aceasta ca o alegere, nu o necesitate impusă. „Anul acesta, mai mult ca oricând, simt că miresele aleg să-și facă nunțile în felul lor, fără să-și facă prea multe griji despre ce cred oamenii sau să cedeze presiunilor formatelor «tradiționale»”, afirmă Hayley Neil, fondatoarea Rolling In Roses. „Am mirese pentru 2026/2027 care optează pentru nunți micro cu o listă de invitați minusculă și planuri mai relaxate, cum ar fi celebrarea căsătoriei cu cocktailuri la un bar din oraș.”

Estetica este pe măsură: relaxată și intimă. Mireasa Lara Cantalapiedra a avut doar 35 de invitați la ceremonia civilă din Paris, urmată de un aperitiv la o cafenea locală și o cină în apartamentul unui prieten. Costumul ei crem, croit clasic, s-a potrivit perfect atmosferei, iar jacheta Dior Bar reflectă o „așteptare tot mai mare ca piesele să aibă o viață și după nuntă”, după cum explică Annalise Sealy. Și tortul? E drept că nici el nu mai e ce-a fost. „Tortul standard de nuntă cu trei etaje este cu siguranță ceva ce văd mai rar”, spune planificatoarea de evenimente Liz Linkleter. „Acum, cuplurile creează din ce în ce mai des versiuni gigantice ale deserturilor lor preferate, cum ar fi tiramisù și crème brûlée uriașe.”

Extravaganță de basm

Pentru cei care încă visează la o nuntă ca în povești, estetica clasică nu dispare. Domeniile istorice din Marea Britanie, precum Wilderness Reserve sau Cornwell Manor, rămân populare. Liz Linkleter notează că Italia și Franța sunt în continuare în topul preferințelor clienților săi, în timp ce Menorca și Mallorca din Spania „clar au un moment de glorie”.

Florista Rachael Barker confirmă, spunând că „nunțile de primăvară în Europa au devenit un nou favorit”. Dar și aici lucrurile stau puțin diferit. „Am observat că aranjamentele florale devin mai discrete în ultima vreme”, spune Barker. „Ele devin o completare delicată a designului general, cu un accent uriaș pe tortul de nuntă, pe fețele de masă și pe forma, scara și extravaganța mesei în sine. Aranjamentele cu fructe și legume continuă să fie populare, dar cred că lumânările și sfeșnicele încep de fapt să preia conducerea acum.”

Nunta ca o întâlnire romantică

Poate cea mai personală tendință este nunta care se simte ca o ieșire în oraș. Liz Linkleter observă „o schimbare reală către celebrări mai personale, intime și bine gândite”, în care tendințele sunt folosite „ca un punct de plecare către ceva care vorbește mai direct despre cuplu și povestea lor unică”.

Așa a apărut conceptul nunților care „se simt mai degrabă ca întâlnirea preferată a cuplului”, după cum spun Jess Kaye și Rosie Williams. Un exemplu perfect este mireasa Julia Lamp, a cărei nuntă a avut loc în restaurantul preferat al ei și al soțului ei din East Village. Balerinii Miu Miu, aranjamentele cu trandafiri roșii și fotografiile Polaroid au completat estetica relaxată. Rochia sa tip coloană, de la The Own Studio, se înscrie într-o altă idee: „miresele aleg intenționat rochii pe care le pot reimagina după ziua nunții”, spun fondatoarele. „Rochiile coloană și cele furou sunt perfecte pentru asta – le poți vopsi pentru a obține rochia perfectă pentru un eveniment black-tie, astfel încât să o poți purta din nou.”