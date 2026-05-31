Prezentatorul american David Muir, în vârstă de 52 de ani, a câștigat al patrulea premiu Emmy consecutiv pentru cel mai bun jurnal de știri live. Doar că momentul triumfului l-a prins într-o situație complet atipică pentru un om de televiziune.

Te-ai gândit vreodată cum ar fi să primești cea mai bună veste a carierei exact atunci când nu ai pic de conexiune la internet? Pentru noi, femeile care jonglăm zilnic cu zeci de notificări, mailuri urgente și mesaje pe WhatsApp, ideea de a fi complet offline pare un lux greu de atins. Dar dincolo de agitația zilnică, uneori cele mai mari reușite te găsesc exact când ai luat o pauză de la ecrane.

Fără semnal în mijlocul succesului

Așa cum scrie Hellomagazine într-un material publicat recent, echipa postului ABC a plecat acasă cu opt trofee la cea de-a 47-a ediție a premiilor News Emmys, fiind urmată îndeaproape de Nat Geo cu șapte victorii. Muir, care a preluat ștafeta emisiunii World News Tonight de la Diane Sawyer în septembrie 2014, a dus audiențele la cote maxime în acești aproape 12 ani. Numai că vineri, când s-au anunțat câștigătorii, el era plecat pe teren.

E drept că lucrurile stau puțin diferit când ești în mijlocul naturii.

Jurnalistul a împărtășit momentul cu urmăritorii săi de pe Instagram, explicând situația amuzantă în care s-a aflat.

„Pe o filmare fără semnal la telefon și am ieșit să aflu că echipa noastră era pe scenă acceptând premiul Emmy pentru cel mai bun jurnal de știri. Iubesc echipa noastră. Și telespectatorii noștri.” – David Muir, prezentator ABC

Și sincer, partea a doua a mesajului său mi se pare cea mai tare. El a adăugat imediat o remarcă plină de umor: „Înapoi la lipsa de semnal acum. E destul de drăguț.” cine nu și-ar dori o scuză atât de bună ca să își închidă datele mobile pentru încă o zi?

Curiozitatea care te ține în joc

Pasiunea pentru meserie nu apare peste noapte. Crescut în Syracuse, New York, Muir a știut de mic ce vrea să facă, fascinat fiind de legendele televiziunii americane.

„Eram copilul care se scuza din curtea din spate și intră în casă să-l urmărească pe Peter Jennings. Eram atras de el. Și nu la 12 sau 13 ani poți pune în cuvinte de ce ești atras de un anumit jurnalist, dar curiozitatea lui Peter era contagioasă. Părea să fie cel care avea o conversație cu America în fiecare seară.” – David Muir, prezentator ABC

Iar această dorință de a învăța continuu este exact ceea ce ne ține și pe noi motivate, indiferent de domeniul în care lucrăm. Jurnalistul a recunoscut că încearcă să își câștige încrederea publicului în fiecare seară, mai ales când raportează pentru o țară divizată. El a subliniat că momentul în care te oprești din învățat și din a fi curios este momentul în care trebuie să îți pui semne de întrebare.

Programul lui Muir este în continuare plin de deplasări externe epuizante, incluzând recent o călătorie la Beijing pentru întâlnirile la nivel înalt. Cât de des vom avea curajul să lăsăm telefonul din mână în următoarea perioadă, chiar și pentru o oră? Asta e o întrebare la care doar noi putem răspunde, mai ales când știm că lucrurile cu adevărat importante ne găsesc și fără Wi-Fi.