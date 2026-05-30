Dacă te afli întâmplător prin centrul orașului Palm Springs în acest weekend, nu te speria dacă vezi o mare de păr blond platinat. Organizatorii Greater Palm Springs Pride speră să adune 500 de voluntari care să se îmbrace identic, într-o încercare de a doborî un record mondial Guinness, totul pentru a marca ceea ce ar fi fost a 100-a aniversare a icoanei de la Hollywood.

Să fim serioase, cine nu a încercat măcar o dată acel ruj roșu aprins în oglindă? Dar dincolo de estetică, miza acestui eveniment este una de acceptare și vizibilitate. Oamenii se adună pentru a celebra o figură care, dincolo de dramele personale, a inspirat generații întregi să își asume feminitatea și să lupte pentru cei vulnerabili.

O mare de peruci blonde și rochii albe

Până acum, recordul mondial pentru cei mai mulți oameni îmbrăcați ca Monroe într-un singur loc a fost stabilit în 2020, cu 254 de sosii adunate în Brighton, Australia. Marilyn însăși a avut o viață curmată tragic prea devreme. A fost găsită moartă în casa ei din Los Angeles în 1962, la vârsta de doar 36 de ani, din cauza unei probabile sinucideri.

Recomandări Lisa Eldridge lansează o colecție de machiaj inspirată de Marilyn Monroe. Prețurile produselor variază între 21 și 49 de lire sterline.

Acum, miza s-a dublat.

Iar planul americanilor este calculat la milimetru. Așa cum relatează Independent într-un reportaj publicat recent, momentul culminant va fi o fotografie de grup programată sâmbătă, începând cu ora 16:30, ora locală.

„Am cronometrat totul perfect pentru a prinde acea strălucire a orei de aur, asigurându-ne că fiecare «click» este o poză perfectă.” – Organizatorii Greater Palm Springs Pride

Cât costă să fii o divă pentru o zi

Cum te transformi în Marilyn fără prea mari bătăi de cap? Simplu, dacă te înscrii la timp. Participanții au plătit o taxă de înregistrare de 75 de dolari, iar pentru acești bani au primit întregul pachet de transformare. Vorbim despre o rochie albă inspirată de faimoasa ținută cu guler halter care se ridica deasupra grătarului de metrou, o perucă blond-platinat gata coafată, ochelari de soare cat-eye și un pahar de martini.

Recomandări Secretul ascuns în rochia roz a lui Marilyn Monroe. Ce au descoperit experții după 70 de ani

Și fondurile strânse au o destinație clară: merg către o organizație non-profit care susține drepturile LGBTQ.

„Marilyn Monroe nu a fost doar o icoană a glamour-ului; ea a fost o susținătoare curajoasă a autenticității, a compasiunii și a stat alături de comunitățile marginalizate înainte ca acest lucru să fie sigur.” – Organizatorii evenimentului

După poza de record, petrecerea de pe străzi va continua cu un concert gratuit tribut Cher, proiecții de filme tematice și spectacole de drag. Sâmbătă seara dacă numărătoarea oficială va confirma noul record mondial sau dacă australienii își vor păstra titlul. Până atunci, poate scoți și tu rochia aia albă de vară din dulap, măcar pentru o poză reușită în lumina apusului.