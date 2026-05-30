Știi momentul ăla când crezi că ai scăpat de dramele din trecut, dar cineva insistă să te tragă înapoi în noroi? Sheree Zampino, fosta soție a lui Will Smith, tocmai a deschis un proces de peste un milion de dolari împotriva lui Bilaal Salaam, un fost prieten al actorului. Totul a pornit de la o serie de declarații publice absolut denigratoare care au vizat direct viața ei intimă.

Dincolo de cifrele astronomice de la Hollywood, situația ne arată cât de vulnerabile putem fi atunci când picăm la mijloc în războaiele altora. Să te trezești târâtă într-un scandal public doar pentru că cineva vrea să se răzbune pe fostul tău soț este genul de toxicitate care îți distruge liniștea. Iar Sheree a decis că singura soluție reală pentru a-și proteja pacea mentală este să pună piciorul în prag, legal și financiar.

Iar lucrurile stau puțin diferit dacă ne uităm la tabloul complet al ultimelor luni. Familia Smith pare să fie ținta preferată a acestui fost amic. De fapt, procesul lui Sheree vine la doar câteva zile după ce Jada Pinkett Smith, actuala soție a actorului, a câștigat propria ei bătălie legală cu același Salaam.

Recomandări Nelson Peltz a inchis procesul cu menajera atacata de pitbull. Femeia ceruse 75.000 de dolari

Acuzațiile care au dus la proces

Pe baza documentelor depuse pe 27 mai în Los Angeles, așa cum relatează Theblast într-un articol recent, Zampino îl acuză pe Salaam de calomnie gravă. Ea susține că acesta a făcut „declarații scandalos de jignitoare, șocante și dureroase” la adresa ei în timpul unei apariții la emisiunea de pe YouTube „Unwine with Tasha K”.

Mai exact, Salaam a descris-o în mod fals ca fiind „promiscuă și nediscriminatorie sexual”, comentarii care au explodat imediat pe rețelele sociale și i-au afectat imaginea publică.

Actrița de 58 de ani a menționat un teaser lansat pe 4 mai, care a fost gândit special pentru a atrage click-uri pe seama reputației ei.

„Exclusiv: Bilaal susține că fosta soție a lui Will Smith, Sheree Zampino, se culca cu toată lumea din [Hollywood]!!!” – Teaser emisiune, Unwine with Tasha K

Ba chiar mai mult, ea a precizat în plângere că bărbatul a numit-o continuu „târfă” pe parcursul întregului interviu.

Recomandări Ryan Reynolds criticat de fani in online. Blake Lively continua procesul de 400 milioane dolari

Prețul liniștii și daunele cerute

Să fim serioase, cine ar suporta așa ceva fără să riposteze?

Recomandări S-a aflat adevarul despre procesul de 300 milioane de dolari. Ce ascunde Blake Lively

Zampino a subliniat că Salaam știa foarte bine că declarațiile lui sunt niște minciuni. Sau, cel puțin, a vorbit cu o „nepăsare nesăbuită față de adevărul lor”. Fosta soție a actorului este convinsă că bărbatul o folosește doar ca pe un instrument în conflictul lui mai larg.

„Reclamanta Sheree Zampino a fost prinsă în focul încrucișat al răzbunării continue a pârâtului Bilaal Salaam împotriva fostului ei soț, actorul Will Smith.” – Documente instanță, Cazul Zampino

Pentru că reputația și starea ei emoțională au avut de suferit enorm în urma acestui atac public, actrița cere acum despăgubiri care depășesc un milion de dolari.

Victoriile legale ale familiei Smith

Și totuși, Salaam nu este la prima confruntare pierdută cu clanul Smith. El a dat-o în judecată pe Jada Pinkett Smith în 2025, susținând că actrița i-a provocat o suferință emoțională severă. Bărbatul se plângea că stresul generat de drama lor l-a făcut să se îngrașe masiv, să piardă o relație romantică și chiar să fugă din Statele Unite de frica amenințărilor primite de la apropiații Jadei.

Numai că instanța nu a fost impresionată de aceste povești fără dovezi. Jada a obținut respingerea cazului, folosindu-se de legea anti-SLAPP din California, concepută tocmai pentru a elimina procesele slabe. Mai mult, judecătorul i-a ordonat lui Salaam să îi plătească actriței 32.836 de dolari pentru cheltuielile de judecată. Echipa legală a Jadei a demonstrat că bărbatul avea un istoric în a face afirmații false la TV doar pentru a atrage atenția asupra sa.

Nici Will Smith nu a stat departe de sălile de judecată în această primăvară. Într-un caz complet separat de hărțuire sexuală, intentat de violonistul Brian Joseph, actorul a ieșit învingător. Pe 5 mai, un judecător a decis că plângerea lui Joseph nu a îndeplinit standardul legal, deoarece comportamentul reclamat nu a fost „sever sau omniprezent”. Joseph susținea că actorul îl pregătea pentru activități sexuale, aducând ca dovezi niște șervețele și medicamente lăsate în camera de hotel, dar instanța a respins clar aceste argumente.

Următorul pas în toată această saga legală aparține judecătorilor din Los Angeles. Dacă instanța va aproba plata despăgubirilor de un milion de dolari către Sheree Zampino la primele audieri din această vară.