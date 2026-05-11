Ryan Reynolds și Blake Lively par să traverseze o perioadă plină de provocări în viața lor de cuplu. O simplă postare pe Instagram de duminică, 10 mai, a reușit să stârnească un val uriaș de reacții negative în mediul online.

Mesajul controversat de Ziua Mamei

Cei doi actori s-au căsătorit în septembrie 2012 și au împreună patru copii: James, 11, Inez, 9, Betty, 6, și Olin, 3. Dar, de data aceasta, tributul adus soției sale a ridicat multe semne de întrebare. Actorul a ales să folosească pronume destul de reci în textul său, omițând complet numele ei.

Mic detaliu, mare diferență.

„Apreciez această mamă dincolo de orice măsură”, a scris el în postare. Între noi fie vorba, fanii au taxat imediat faptul că s-a referit la partenera lui cu termenul „această” în loc să îi spună simplu pe nume. Iar situația nu este singulară. În timpul unui interviu acordat pe 19 aprilie pentru emisiunea „TODAY”, actorul a folosit un limbaj similar. „Pur și simplu nu am fost niciodată în viața mea mai mândru de cineva cu acel nivel de integritate care aduce asta cu ei și poartă asta cu ei în tot ceea ce fac”, a declarat el atunci.

Reactiile dure din mediul online

Ți s-a întâmplat vreodată să citești un mesaj public și să simți că ceva pur și simplu nu se leagă? Exact asta au simțit și urmăritorii cuplului. Pe rețelele de socializare, criticile au curs lanț.

„Are ochii închiși în poza de jos? Și ce poveste de rahat. Nici măcar nu-i spune pe nume. Cu un astfel de soț, cine are nevoie de dușmani?”, a scris un utilizator pe Reddit. Altă persoană a venit cu o teorie și mai dură: „Este o chestie ciudată de devalorizare narcisistă. Deși oarecum cred că trece totul prin ChatGPT până la punctul de nebunie.”

Să fim sincere, internetul analizează fiecare virgulă când vine vorba de vedete. O altă opinie a adus în discuție un posibil motiv ascuns. „Poate că este din nou o chestie de manipulare SEO a cuvintelor cheie. Evită să se refere la Blake pe nume, astfel încât să nu contribuie cu niciun conținut nou suplimentar care să o asocieze pe Blake cu el”, a punctat altcineva.

Tensiunile din casnicie si presiunea procesului

Toată această situație vine pe fondul unor zvonuri legate de o ruptură în căsnicia lor, cauzată de bătălia legală intensă pe care actrița a avut-o cu Justin Baldoni. Așa cum notează Theblast într-un material publicat recent, Ryan a fost cel care a împins-o pe soția sa să ajungă la o înțelegere, dorind să evite târârea numelui său prin tribunale.

Surse citate de jurnalistul Rob Shuter, prin intermediul #ShuterScoop, au dezvăluit că actorul era îngrijorat de impactul negativ asupra imaginii ei publice și asupra relațiilor personale. Un apropiat a povestit că Ryan „știa că cu cât acest lucru se prelungea mai mult, cu atât ar eroda totul”. Pe de altă parte, o altă sursă a explicat că actrița era extrem de implicată și voia să își apere poziția până la capăt, dar a renunțat dintr-un motiv clar: „singurul lucru pe care refuza să-l piardă era căsnicia ei”.

Ce urmeaza in instanta pentru actrita

Conflictul legal a început la finalul anului 2024 (când actrița din „Another Simple Favor” a depus un proces pentru hărțuire sexuală și defăimare împotriva lui Baldoni). Ea a formulat inițial 13 capete de acuzare, dar 10 dintre ele au fost respinse de un judecător în luna aprilie, pe motive tehnice.

Ulterior, cei doi au ajuns la o înțelegere în afara instanței la începutul acestei luni. Au lansat o declarație comună în care au spus că sunt mândri de munca lor la filmul „It Ends With Us” și de mesajul acestuia despre susținerea supraviețuitorilor violenței domestice. Au subliniat că îngrijorările ridicate meritau să fie auzite, sperând că toată lumea poate merge mai departe în pace.

Și totuși, lucrurile nu se opresc complet aici. Potrivit jurnaliștilor de la L.A. Times, actrița caută în continuare să obțină onorariile avocaților, daune punitive și alte penalități financiare care decurg din contra-procesul de 400 de milioane de dolari intentat de Baldoni împotriva ei, proces care a fost respins de un judecător în luna iunie a anului trecut.

Avocații actriței, Michael Gottlieb și Esra Hudson, au transmis o poziție extrem de clară privind situația actuală. „Prin acceptarea acestei înțelegeri și renunțarea la dreptul lor de a face apel, Justin Baldoni și fiecare inculpat individual se confruntă acum cu răspunderea personală pentru abuzarea sistemului legal cu scopul de a o reduce la tăcere și de a o intimida pe doamna Lively”, au declarat aceștia.