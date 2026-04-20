Ryan Reynolds a făcut o declarație publică rară în sprijinul soției sale, Blake Lively, în contextul bătăliei legale pe care aceasta o poartă cu regizorul și actorul Justin Baldoni. Actorul din Deadpool și-a exprimat mândria față de integritatea cu care Lively gestionează întreaga situație, într-un conflict ce a pornit de la filmările pentru „It Ends With Us”.

Declarații pline de admirație

Într-un interviu recent pentru seria „Today’s Sunday Sitdown Live”, Ryan Reynolds a fost întrebat cum face față familia sa, inclusiv cei patru copii – James (11 ani), Inez (9 ani), Betty (6 ani) și Olin (3 ani) – presiunii acestui caz extrem de mediatizat. Răspunsul său a fost direct și plin de emoție. „Vezi cu adevărat iluzia din spatele multor lucruri din astea, viața digitală versus viața reală,” a explicat Reynolds gazdei Willie Geist.

Dar punctul culminant a fost lauda adusă soției sale. „Fără să intru prea mult în detalii, niciodată în viața mea nu am fost mai mândru de soția mea,” a continuat el. „Oamenii habar nu au ce se întâmplă cu adevărat.”

Și a întărit ideea, subliniind caracterul actriței. „Niciodată nu am fost mai mândru de cineva în viața mea, cu acel nivel de integritate pe care îl aduce în tot ceea ce face.”

Acuzații grave pe platourile de filmare

Disputa legală dintre Blake Lively, în vârstă de 38 de ani, și Justin Baldoni, 42 de ani, a devenit publică după lansarea adaptării cinematografice din 2024 a cărții lui Colleen Hoover, „It Ends With Us”. În decembrie 2024, Lively a depus o plângere legală împotriva lui Baldoni, care i-a fost atât regizor, cât și coleg de platou, acuzându-l de hărțuire sexuală pe platourile de filmare și de orchestrarea unei campanii de denigrare împotriva ei.

Baldoni a negat vehement acuzațiile. Ba chiar a contraatacat, dând-o în judecată pe Lively pentru suma de 400 de milioane de dolari, însă cazul său a fost ulterior respins de instanță. V-ați fi așteptat la o asemenea întorsătură de situație după un film (o adaptare a unui roman celebru) care a generat atâta interes? Ei bine, se pare că lucrurile stau puțin diferit în spatele camerelor.

Un proces stabilit pentru 2026

După un an și jumătate de dramă legală publică, s-a stabilit în sfârșit o dată pentru proces. Atât Blake Lively, cât și Justin Baldoni sunt așteptați să depună mărturie în fața instanței.

Un moment decisiv în acest caz.

Procesul, intitulat oficial Lively v Wayfarer Studios, va avea loc luni, 18 mai 2026, în New York City.