Modelul austriac de 25 de ani Isabella Sterling și-a surprins recent comunitatea online printr-o decizie radicală la sfârșitul lunii aprilie. Tânăra a ales să își șteargă complet contul de Instagram, o platformă unde reușise să adune nu mai puțin de 250.000 de abonați fideli.

Asumarea propriei imagini în mediul online

Și totuși, blondina nu a dispărut de pe radarul fanilor ei. Pentru a marca începutul lunii mai, Isabella a ales platforma X pentru a împărtăși o serie de fotografii realizate în interior, chiar înainte de weekend. Renunțând la părul ei ondulat, devenit deja o semnătură personală, ea a optat pentru niște codițe împletite, emanând o energie feminină și jucăușă. Într-un costum de baie verde, minuscul, cu prindere după gât, și-a etalat abdomenul perfect definit și formele care au făcut-o celebră.

Asortând un slip care i-a pus în valoare șoldurile și coapsele subțiri, tânăra a demonstrat că știe exact cum să-și evidențieze silueta. Optând pentru o croială cu talie ultra-înaltă, un finisaj preferat adesea și de celebra Kim Kardashian, Isabella s-a relaxat pe canapea, afișând un bronz impecabil și o talie de invidiat.

Te-ai întrebat vreodată cât de mult contează interacțiunea directă cu cei care te urmăresc atunci când îți construiești o imagine publică? Isabella știe perfect cum să mențină această legătură intimă. Lângă fotografia de pe canapea, unde afișa un zâmbet ușor impertinent, purtând un machiaj lejer cu fond de ten, fard de obraz și un ruj roz, ea i-a întrebat direct pe fani: „Sunt drăguță?”.

Răspunsurile nu au întârziat să apară.

Un fan i-a replicat rapid, făcând probabil o aluzie la atuurile ei fizice evidente: „Cățeii sunt drăguți.”. Altcineva a răspuns simplu și la obiect: „Da”, în timp ce un al treilea admirator a ținut să adauge un detaliu legat de noul ei look: „Îmi plac la nebunie micuțele ei codițe împletite!”.

Dincolo de filtre și așteptări

Iar lucrurile nu se opresc la clasicele costume de baie. Așa cum observă Theblast într-un articol publicat zilele trecute, modelul adoră să schimbe registrul, trecând cu ușurință de la ținutele de plajă la haine de casă sau lenjerie provocatoare. Într-o altă postare din 30 aprilie, îmbrăcată într-un set adorabil de pijamale roz, format din pantaloni scurți și un maiou, Isabella a renunțat la sutien pentru o ședință foto ad-hoc.

Așezată pe vine și privind peste umăr spre cameră, ea a lansat o nouă întrebare către publicul ei fidel: „Prea mare sau exact cum trebuie?”. Comunitatea ei a reacționat imediat la această provocare vizuală. „Are formă de piersică și o ador”, a scris un urmăritor. Un altul a completat că posteriorul ei este „în formă de inimă”, numindu-l pur și simplu „perfect”.

E drept că într-o lume digitală plină de parteneriate plătite și reclame ascunse, Isabella face o notă discordantă. Ea nu promovează branduri pe rețelele de socializare (un detaliu destul de rar în zilele noastre pentru cineva cu o asemenea expunere). Având un cont pe platforma pentru adulți OnlyFans, unde împarte spațiul virtual cu alte vedete cunoscute precum Sophie Rain, Lyna Perez, Grace Boor și Veronika Rajek, tânăra câștigă probabil sume considerabile. Practic, ea nu are nevoie de banii din contractele clasice de influencer, preferând să își monetizeze direct propria imagine.

Curajul de a înfrunta criticile

Numai că expunerea totală atrage mereu și păreri mai puțin prietenoase. Într-o altă imagine devenită virală pe platforma X, Isabella a apărut direct din duș, purtând un bikini alb, minuscul, cu șnur și prindere după gât. Privind direct în obiectiv și afișând un zâmbet încrezător, ea a adăugat o descriere scurtă, dar de efect: „Prea drăguță pentru a fi ignorată.”.

Reacțiile au fost, în mare parte, extrem de pozitive. „ARĂTAI ADORABIL BELLA UAU DUMNEZEULE”, s-a entuziasmat un fan, în timp ce altul a complimentat-o numind-o o „blondă superbă”.

Dar mereu există și o altă latură a monedei în social media.

Printre sutele de complimente, a existat și o voce critică. Un hater a ținut să o numească pe tânăra cu forme generoase drept „falsă”. Până la urmă, să fim serioase, indiferent cât de bine te simți în pielea ta și cât de mult lucrezi la încrederea de sine, internetul va găsi mereu un motiv de nemulțumire. Isabella Sterling pare însă să fi înțeles că succesul ei financiar nu depinde de validarea absolută a tuturor, ci de felul asumat în care alege ea însăși să se prezinte lumii.