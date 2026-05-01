Kacey Musgraves a ajuns la o răscruce înainte de a începe lucrul la cel de-al șaptelea ei album de studio. Prinsă între relații, între cicluri obositoare de înregistrări și o vizită la familia ei din orașul natal Golden din Texas, artista s-a regăsit literalmente „Undeva în mijlocul pustietății”. Așa i-a transmis un panou publicitar pe lângă care a trecut întâmplător, iar acel moment de claritate a schimbat complet direcția muzicii sale.

Cum să găsești liniștea când ești la mijloc

Acel panou a dat numele noului ei disc, „Middle of Nowhere”. Albumul o urmărește pe Musgraves în timp ce explorează aceste spații de tranziție, acele momente vulnerabile în care nu știi exact încotro te îndrepți. Și sincer, te-ai gândit vreodată cât de eliberator poate fi să nu ai un plan clar și să lași viața să te surprindă?

Materialul aduce laolaltă sunete din actuala ei casă din Mexic, dar și din rădăcinile ei texane. Vei auzi chitări spaniole, ritmuri zydeco și influențe bluegrass care te poartă într-o altă lume. Deși titlul ar putea sugera senzația neplăcută de a fi blocată, ea pare perfect mulțumită acolo unde este.

E drept că lucrurile nu sunt mereu roz.

Adevărul despre viața intimă și limitele sănătoase

Pe piesa absolut hilară „Dry Spell”, Musgraves se plânge de lipsa ei de viață sexuală pe acorduri de chitară în stil spaghetti western. Versurile sunt de-a dreptul savuroase și oneste: „A trecut un timp al naibii de lung/ Trei sute treizeci și cinci de zile/ Iar ultima dată/ Nici măcar nu a fost bine oricum”. Dar, pe de altă parte, avem piesa care dă titlul albumului, cu un ritm luxos și armonii de vis, unde o găsim bucurându-se de libertatea unei lumi fără programe stricte și fără presiunea întâlnirilor amoroase.

Într-un interviu publicat recent de Independent, artista a explicat că cea mai recentă relație a fost decizia ei fermă de a juca „ultima rundă” în care ar mai repeta acele cicluri nesănătoase. Această decizie asumată a dus la cea mai lungă perioadă din viața ei în care a fost singură. „Am învățat cu adevărat că a fi singur nu trebuie să fie egal cu a fi singuratic”, a mărturisit ea cu mult curaj.

Bucuria de a fi doar tu cu tine

Iar pe piesa „Loneliest Girl”, ea își celebrează fix această solitudine asumată. Uită de perioadele de secetă amorosă, măcar acum nu mai „trebuie să mă port de parcă îmi plac toți prietenii tăi… Sau mama ta/ Nu trebuie să preiau trauma ta din copilărie/ Sunt fericită să fiu cea mai singuratică fată din lume.” Hai să fim serioase, pe bune acum, dacă a existat vreodată un imn pentru femeile care sunt singure și fericite cu alegerea lor (fără să se justifice în fața societății), clar acesta este.

Spre deosebire de albumul ei din 2024, „Deeper Well”, care a fost o colecție de cântece inspirate de durere și relații toxice, acum și-a recăpătat o parte din vechea ei atitudine tăioasă. De exemplu, în piesa „I Believe in Ghosts” trage la răspundere un fost partener care a dispărut pur și simplu fără un cuvânt. Apoi vine reflecția profundă din „Coyote”, un avertisment clar despre a te apropia prea mult de cineva care „nu poate întoarce dragostea”.

Prietenii neașteptate și iertarea de sine

Numai că asta nu înseamnă sub nicio formă că Musgraves respinge complet compania altora. Ba chiar face un duet memorabil cu legenda muzicii country Willie Nelson, pe care îl descrie cu afecțiune drept „bunicul gangster preferat al tuturor”, pe piesa „Uncertain, TX”. Mai mult, pune capăt unei lungi dispute zvonite cu colega ei, regina country Miranda Lambert, pe scandaloasa și amuzanta piesă „Horses and Divorces”.

Vizualizezi deja scena: ele două legănându-se în fața trupei de mariachi, cu shot-uri de tequila în mână, cântând la unison. „Iadul tocmai a înghețat/ Pentru că amândouă suntem la fundul sticlei… Avem câteva lucruri în comun/ Cum ar fi caii și divorțurile, și amândurora ne place să bem/ Poate că într-un fel semănăm mai mult decât credem.”

Când vine vorba de muzica ei, e greu să reziști îndemnului blând de a te relaxa alături de ea, pe ritmurile din „Rhinestoned” sau pe piesa plină de senzualitate „Mexico Honey”. La final, Musgraves face pace cu trecutul pe piesa de încheiere „Hell on Me”, unde abordează un vechi obicei toxic de a se schimba pe sine doar pentru a face pe altcineva fericit. Vocea ei clară, livrată peste acorduri acustice, face ca fiecare adevăr rostit să lovească direct la țintă.