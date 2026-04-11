CEO-ul McDonald’s, Chris Kempczinski, a avut o reacție surprinzătoare și devenită virală după ce a gustat pentru prima dată noul burger al companiei, Big Arch. Într-un moment de sinceritate neașteptată, Kempczinski a dat vina pe sfatul mamei sale pentru expresia sa facială, care a fost imediat surprinsă de camere.

Sfatul mamei și o reacție de milioane

Totul s-a petrecut în timpul unui eveniment intern de prezentare a noului produs. După prima mușcătură din burgerul Big Arch, fața CEO-ului a trecut printr-o serie de expresii greu de descifrat, de la surprindere la o ușoară grimasă. Momentul a fost filmat și, inevitabil, a ajuns online, stârnind un val de comentarii. Întrebat ulterior despre reacția sa, Kempczinski a oferit o explicație cel puțin neobișnuită. „Mama mereu mi-a spus: «Dacă nu ai ceva frumos de spus, mai bine nu spune nimic»”, a declarat el, zâmbind. El a adăugat: „Așa că am încercat din răsputeri să nu spun nimic.”

Pe bune? Asta e declarația oficială? Se pare că da.

Ce este, de fapt, Big Arch?

Dincolo de momentul amuzant, noul burger Big Arch reprezintă o încercare a gigantului fast-food de a concura direct cu rivalii săi pe segmentul burgerilor premium. Rețeta include două chiftele de vită, un nou tip de sos special, brânză cheddar, salată proaspătă, ceapă crocantă și castraveți murați, toate prinse într-o chiflă brioche. E drept că sună familiar, dar compania insistă că gustul este complet diferit.

Lansarea este planificată inițial pe piețe selectate din SUA, urmând ca, în funcție de succes, să fie extinsă la nivel global. V-ați gândit vreodată cum se decide dacă un produs ajunge și în România? Ei bine, reacția consumatorilor americani în următoarele luni va fi decisivă.

O strategie de marketing neintenționată?

Reacția virală a CEO-ului a generat, paradoxal, o publicitate imensă pentru noul produs, poate chiar mai mare decât ar fi reușit o campanie de marketing tradițională. Specialiștii în comunicare sunt împărțiți. Unii cred că incidentul a umanizat brandul, arătând o latură sinceră și amuzantă. Alții, în schimb, consideră că ar putea submina încrederea în calitatea noului burger. Stai puțin, adică CEO-ul companiei nu-și laudă propriul produs? Lucrurile stau puțin diferit.

Surse din interiorul companiei (care au dorit să rămână anonime) susțin că reacția a fost reală, dar că echipa de marketing a decis să o transforme într-un element central al campaniei de lansare, sub sloganul „Atât de bun, că te lasă fără cuvinte”.

Iar declarația lui Kempczinski despre sfatul mamei sale a fost, cel mai probabil, o replică pregătită pentru a detensiona situația. Până la urmă, orice publicitate e publicitate bună, nu-i așa?