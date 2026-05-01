Te-ai uitat vreodată la cuplurile de la Hollywood și te-ai întrebat cum de unele rezistă atât de frumos în timp? Joi, în Los Angeles, Emily Blunt și John Krasinski ne-au arătat exact cum arată iubirea autentică dincolo de ecrane. Cei doi au atras toate privirile la o ceremonie strălucitoare de pe Hollywood Walk of Fame, unde efectiv nu și-au putut ține mâinile departe unul de celălalt.

Chimia care sfideaza regulile de la Hollywood

Emily a strălucit într-o rochie albă din dantelă delicată, cu mâneci cu volane moi, în timp ce John a arătat impecabil într-un costum bleumarin croit pe măsură. Au sărbătorit o etapă majoră în carieră alături de Stanley Tucci, râzând cu poftă și sprijinindu-se unul de celălalt cu o naturalețe pe care rar o mai vezi azi.

Privirile lor au spus totul.

Să fim serioși, e o gură de aer proaspăt să vezi o asemenea conexiune reală într-o lume atât de artificială. Dincolo de hainele perfecte, afecțiunea lor publică ne-a oferit o privire rară într-o relație care a rămas vizibil de ancorată în realitate, în ciuda faimei lor globale.

O viata tinuta departe de ochii curiosilor

Și totuși, secretul lor pare să fie tocmai discreția. De când s-au căsătorit în 2010, au construit un univers separat de lumina reflectoarelor. Așa cum relata Hellomagazine într-un material publicat recent, cuplul își crește cele două fete, Hazel de 12 ani și Violet de nouă ani, cu un angajament feroce pentru intimitate.

Când Hazel s-a născut în februarie 2014, John a fost cel care a dat vestea direct și plin de mândrie: „Emily și cu mine suntem atât de incredibil de fericiți să o întâmpinăm astăzi pe fiica noastră Hazel pe lume! La mulți ani!”.

Violet a urmat în iunie 2016, familia alegând deliberat să mențină o senzație de normalitate (un lucru destul de rar printre vedete). Iar Emily a simțit nevoia să facă un pas în spate pentru a proteja acest echilibru. În 2023, a luat decizia conștientă și profund instinctivă de a lua o pauză de la actorie.

„Există momente esențiale în ziua lor care sunt atât de importante când sunt mici”, a spus ea. „Pur și simplu trebuie să fiu acolo pentru toate acestea pentru o perioadă bună de timp. Am simțit asta pur și simplu în oasele mele.”

Reactia fetelor la rolurile celebre

Numai că fetele lor nu sunt deloc impresionate de statutul părinților. Ba chiar, după ce au văzut rolul iconic al mamei lor din The Devil Wears Prada, reacția a fost de-a dreptul hilară.

„Ele cred că ea este «cea mai rea persoană pe care au întâlnit-o vreodată»”, a povestit actrița.

Chiar și așa, Emily știe cât de iubit este filmul și impactul său cultural. „Este incredibil că are o amprentă atât de neștearsă asupra oamenilor”, a adăugat Emily. „Este filmul de suflet la care oamenii apelează pentru o stare de bine. Îmi este citat săptămânal.”

Dar pe bune acum, există o singură excepție când vine vorba de fascinația fetelor pentru colegii de platou ai mamei. După ce Emily a lucrat cu Ryan Gosling, atitudinea lor complet dezinteresată s-a schimbat radical. „Sunt atât de fericite. Nu au fost niciodată interesate de absolut nimeni cu care am lucrat vreodată… Dar Ryan este, Ryan este totul pentru ele.”