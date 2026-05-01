Scandalul dintre Blake Lively și Justin Baldoni ia o întorsătură neașteptată în instanță. Un judecător federal tocmai a respins majoritatea acuzațiilor inițiale ale actriței, inclusiv cele de hărțuire sexuală și defăimare, lăsând pe rol doar plângerile pentru represalii și încălcarea contractului înaintea procesului programat pentru luna mai.

O strategie de imagine cu doua taisuri

Te-ai gândit vreodată cât de repede se poate schimba opinia publică atunci când vine vorba de vedetele tale preferate? Ei bine, exact asta se întâmplă acum. Echipa legală a actriței a adus în discuție celebrul proces dintre Johnny Depp și Amber Heard. Numai că experții avertizează că această mutare ar putea să se întoarcă împotriva ei și să remodeleze percepția publicului în moduri neașteptate.

Lucrurile stau puțin diferit în realitate.

Expertul în branding Doug Eldridge a explicat cum s-a schimbat dinamica de putere. El a precizat că „Lively a fost prima care a trecut la ofensivă cu articolul de senzație (și incendiar) din The New York Times. Răspunsul ulterior al lui Baldoni nu doar că a subminat «superioritatea morală» vizată de Lively, dar a început să-i submineze sistematic poziția și afirmațiile, precum și caracterul (și scorul Q) la nivel personal.” Iar dacă acel caz hiper-mediatizat devine principalul punct de comparație, strategia i-ar putea face mult rău actriței în funcție de cum evoluează dovezile.

Detaliile care schimba perceptia juriului

Într-un document depus în instanță pe 17 aprilie, tabăra lui Lively a susținut că reprezentanții lui Baldoni au angajat un strateg de criză cu legături fix în procesul lui Depp cu Heard. Iar asta, spun ei, arată o strategie media coordonată, acuzând firma de PR că minimizează public legătura, în timp ce se bazează privat pe tactici similare.

Dar tabăra adversă a respins rapid ideea. Au catalogat-o drept o simplă încercare de a inflama potențialii jurați.

Într-o analiză detaliată publicată recent de Theblast aflăm că specialiștii în drept sunt profund împărțiți. Avocatul Jordan Matthews a explicat că, deși campaniile de denigrare există, „sunt adesea folosite pentru a discredita părțile și martorii, în special pe cei cărora le lipsesc puterea și resursele, ceea ce în mod clar nu este cazul pentru Blake Lively.”

Și expertul legal Trey Lovell a intervenit în discuție (subliniind un aspect tehnic de procedură). El a argumentat că referințele la cazul Depp-Heard cel mai probabil nu vor fi admise ca probe în fața juriului, fiind considerate prejudiciabile. Instanțele evită materialele care ar putea influența incorect judecata în loc să clarifice faptele efective ale disputei curente.

Fuga in Europa si un nou inceput

Să fim serioși, presiunea mediatică este uriașă pentru orice femeie aflată în lumina reflectoarelor. Dave Quast, expert în managementul reputației și crizelor, a punctat clar situația: „Din punct de vedere al relațiilor publice, referirea la cazul Depp-Heard este utilă doar dacă Lively o folosește ca un context, nu ca o analogie directă”. El a sugerat că o încadrare mai puternică ar fi centrarea pe acuzațiile specifice din dosarul ei.

Până la urmă, toată această dramă pare să o afecteze profund pe fosta vedetă din Gossip Girl. Au apărut rapoarte că ea și soțul ei, Ryan Reynolds, iau în calcul o mutare în Marea Britanie. Reynolds are deja legături puternice acolo prin participația sa la echipa de fotbal Wrexham AFC.

O sursă din industrie a sugerat că actrița vede o oportunitate de a-și rebrandui cariera în cinematografia britanică, unde crede că „există cineaști de top care i-ar putea oferi o a doua șansă.”

Decizia nu este deloc bătută în cuie. Cuplul rămâne concentrat pe viețile sociale și educația celor patru copii ai lor în Statele Unite, în ciuda faptului că surse anonime susțin că interesul industriei pentru Lively s-a cam răcit în mijlocul acestor controverse legale.