Te-ai întrebat vreodată cum arată încrederea absolută transpusă într-o singură ținută? La La Anthony a demonstrat exact acest lucru pe covorul roșu de la TIME100 Gala din New York City, unde a bifat o apariție pur și simplu spectaculoasă. Vedeta în vârstă de 43 de ani a știut cum să îmbine perfect senzualitatea cu eleganța specifică modei de înaltă clasă, asigurându-se că toți ochii sunt ațintiți asupra ei.

Strălucire și curaj pe covorul roșu

Și crede-mă, detaliile fac absolut toată diferența atunci când vrei să ieși din tipare. Anthony a pășit pe covorul roșu într-un design metalic auriu-șampanie care a îmbinat structura arhitecturală cu mișcarea fluidă. Rochia a prezentat o bretea asimetrică pe după gât, conectată inteligent la un bustier fără bretele în stil inimă.

Bustierul în sine a fost un corset transparent, cu balene.

Acesta a oferit un contrast translucid extrem de interesant față de franjurii strălucitori așezați în straturi deasupra lui. Iar detaliul de rezistență a fost chiar franjurele auriu metalic. Acesta a curs de pe corset și s-a adunat pe un șold înainte de a curge în jos ca un aur lichid. O crăpătură dramatică pe coapsa stângă a adăugat o notă suplimentară de alură, sporind în același timp mișcarea rochiei la fiecare pas pe care l-a făcut. Pentru a completa această estetică gata de covorul roșu, ea a stilizat look-ul cu ochelari de soare subțiri aurii tip ochi de pisică și sandale delicate aurii cu barete. Un coc voluminos cu breton moale care i-a încadrat fața a fost tușa finală perfectă.

Cum a reacționat internetul la cele 7 imagini

Până la urmă, o ținută de o asemenea anvergură merită să fie admirată pe îndelete. Așa cum aflăm dintr-un reportaj publicat recent de Theblast, vedeta le-a oferit fanilor o privire de aproape asupra ansamblului printr-un carusel Instagram cu șapte diapozitive, capturând atât momente pozate, cât și sincere. Primul diapozitiv a prezentat un prim-plan al ei pe un fundal întunecat, cu mâinile odihnindu-se ușor pe părțile laterale, în timp ce păstra o expresie compusă și captivantă.

Numai că magia adevărată s-a văzut într-un alt cadru clar. Acolo ținuta completă a fost surprinsă în plin fuleu, cu franjurii în mișcare, subliniind fluiditatea și textura rochiei. Ea a inclus si cadre de pe covorul roșu care au evidențiat structura corsetului și silueta dramatică, livrând practic multiple unghiuri demne de o revistă pentru această ținută. Postarea a câștigat rapid tracțiune, adunând peste 31.000 de aprecieri și sute de comentarii de la fani care nu se mai săturau de look-ul ei.

Reacțiile au fost pe bune pline de entuziasm. „Superb, nu-mi pot lua ochii de la tine”, a scris un admirator. „Cel mai bun look al tău vreodată”, a adăugat un altul. Un al treilea fan a comentat scurt și la obiect: „Iubesc absolut această rochie. Întregul look este foc”.

Stilul relaxat care nu dă greș niciodată

Dar stilul personal nu se rezumă doar la rochii de gală, nu-i așa? La petrecerea Fanatics Super Bowl din 2026, Anthony a întors din nou privirile, schimbând vitezele către un ansamblu mai relaxat, dar la fel de elegant. A purtat o jachetă bomber verde-măsliniu cu mâneci exagerate, detalii uzate și multiple fermoare.

A lăsat jacheta deschisă pentru a dezvălui un crop top alb simplu dedesubt. Look-ul a fost asortat cu pantaloni verzi cu croială largă și relaxată, care s-au înclinat spre o siluetă de inspirație streetwear. Pentru a termina ținuta, a adăugat ochelari de soare negri supradimensionați și cizme cu toc și vârf ascuțit, îmbinând fără efort elemente casual cu cele de înaltă modă.

Momentul viral care a rescris regulile modei

Dacă privim retrospectiv, vedem că această pasiune pentru inovație vestimentară este o constantă pentru ea. La Met Gala 2025, Anthony a dovedit încă o dată flerul ei pentru ținutele statement cu un ansamblu hibrid îndrăzneț. Jumătate din look a prezentat o salopetă elegantă din satin negru, cu un corset structurat fără bretele și pantaloni cu croială largă.

Cealaltă jumătate s-a transformat într-o rochie voluminoasă din tul în gri moale, completată cu un umăr supradimensionat cu volane care a curs într-o fustă plină în linie A.

S-a accesorizat cu o brățară manșetă încrustată cu diamante strălucitoare și pantofi clasici cu toc și vârf ascuțit, permițând contrastului dramatic de texturi să ocupe centrul atenției. Fanii au lăudat imediat abordarea ei neînfricată față de modă și capacitatea de a livra constant momente memorabile pe covorul roșu. Totul a fost documentat și distribuit masiv pe Twitter chiar în acea zi de 5 mai 2025, transformând ținuta într-un reper vizual pe care pasionații de modă îl amintesc și astăzi.