Daniel Radcliffe a bifat o apariție rară alături de partenera lui, Erin Darke, la premiile Tony 2026. Actorul a lăsat acasă rutina de tătic și a strălucit într-un costum bleu deschis, bucurându-se de o seară liberă în cuplu absolut necesară.

Pentru noi, femeile care jonglăm zilnic cu muncă și copiii, povestea lui este extrem de relatabilă. Dincolo de strălucirea covorului roșu, miza reală a serii nu a fost trofeul, ci acea gură de aer proaspăt pe care o aduce o întâlnire în oraș fără copilul de trei ani acasă. Este acel moment de reconectare pe care orice părinte obosit îl înțelege perfect.

O noapte departe de scutece și jucării

Când ai un program infernal, ieșirile romantice devin un lux. Actorul tocmai a încheiat o serie epuizantă de 10 săptămâni pe Broadway (un spectacol de tip one-man show extrem de lăudat de critici) cu producția „Every Brilliant Thing”. Ultima dată când a participat la această gală a fost în 2024, când a plecat acasă cu un trofeu pentru rolul din „Merrily We Roll Along”. De data aceasta, așteptările au fost complet diferite, iar relaxarea a fost cuvântul de ordine.

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Așa cum a povestit într-un interviu publicat recent de Vogue, seara a fost dedicată distracției pure.

„Eram foarte încrezător că nu voi câștiga. Am vrut doar să am o seară grozavă!” – Daniel Radcliffe, Actor

Iar momentul în care a aflat de nominalizare este pur și simplu savuros. Imaginează-ți scena: ești la grădiniță, îți lași copilul, ieși pe ușă și primești un mesaj de la mama ta cu un singur cuvânt scris cu majuscule: „DA!!!”. Cam așa arată viața reală a unui star, departe de filtrele de pe Instagram.

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Ce purtăm când vrem să ieșim din uniforma de părinte

Dar hai să vorbim puțin despre ținuta aleasă. Gândește-te la momentul acela când renunți la hainele comode de casă și pui pe tine ceva care te face să te simți din nou o persoană adultă cu o viață socială. Pentru gala Tony, Radcliffe a apelat la designerul Todd Snyder, care i-a creat un smoking personalizat impecabil. Vorbim despre un costum bleu deschis, cu detalii din satin și un papion asortat.

Alegerea nu a fost deloc întâmplătoare.

„Todd Snyder mi-a făcut ținuta pentru ultimele premii Tony, iar stilistul meu Sam Spector și cu mine am fost foarte dornici să ne întoarcem la el. Face costume foarte clasice, bine croite. Puțină culoare a fost cam nivelul maxim de aventură și stil la care pot ajunge.” – Daniel Radcliffe, Actor

E drept că, în viața de zi cu zi, lucrurile stau complet diferit. Actorul recunoaște cu o sinceritate dezarmantă că a adoptat deja stilul clasic de tătic. El mărturisește că trăiește într-o uniformă formată din vreo patru perechi de blugi și șase tricouri pe care le rotește constant. Ba chiar glumește spunând că mereu s-a îmbrăcat ca un tată de vârstă mijlocie, doar că acum o face mult mai autentic.

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Următorul capitol profesional

Experiența de pe scenă din ultimele luni a fost una plină de lecții. Interacțiunea directă cu publicul l-a marcat profund în cele 10 săptămâni de reprezentații, chiar dacă oboseala și-a spus cuvântul.

„Ca interpret, am fost expus seară de seară la cât de geniali, buni, amuzanți și inteligenți pot fi oamenii. Mi s-a părut cu adevărat antrenant. Nu mă înțelegeți greșit, sunt obosit, am un copil de trei ani! Dar am descoperit că a face acest spectacol mă umple de energie.” – Daniel Radcliffe, Actor

Provocarea abia acum începe pentru actorul britanic. El va intră direct pe platourile de filmare în această vară pentru „Trust the Man”, un thriller plasat în era Vietnam, unde va juca alături de Jonathan Groff. Întrebarea este cât de curând vor mai prinde cei doi părinți o nouă seară liberă, având în vedere programul de filmări care abia stă să înceapă.