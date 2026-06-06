Actrița în vârstă de 47 de ani a atras toate privirile la un eveniment recent, afișând o transformare de look absolut spectaculoasă. Katie Holmes a renunțat la buclele ei lejere pentru o tunsoare bob drept, tăiat curajos fix sub umeri, chiar înainte de a da ochii cu fostul ei iubit, Joshua Jackson.

Sincer, cine dintre noi nu a simțit nevoia unei schimbări radicale de imagine înaintea unei întâlniri cu greutate? Gândește-te la acele momente din viața ta când o simplă vizită la salon ți-a dat curajul să pășești altfel într-o încăpere. Dincolo de strălucirea de la Hollywood, noul ei stil este o lecție de minimalism chic pe care o putem aplica oricând vrem să transmitem siguranță, fără să părem că ne-am străduit prea mult.

O poveste de dragoste reluată pe ecrane

Cei doi actori au o istorie comună care a marcat adolescența multora dintre noi. Au format un cuplu între anii 1998 și 1999, exact în perioada în care filmau împreună pentru celebrul serial fenomen al acelor ani. Iar acum, după mai bine de două decenii, destinul profesional îi aduce din nou față în față pe covorul roșu.

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După cum a relatat Hellomagazine la finalul săptămânii trecute, reuniunea lor are loc cu ocazia lansării noului film „Happy Hours” la Festivalul Tribeca. Partea cu adevărat interesantă a acestui proiect? Katie a scris, a regizat și joacă rolul principal în această dramă romantică plasată în New York.

Filmul urmărește povestea lui Liz, o fotografă proaspăt divorțată care se reîntâlnește întâmplător cu iubitul ei din liceu, devenit scriitor de călătorii. Cei doi foști iubiți reiau legătura exact de unde au lăsat-o, lucrând prin vechile răni.

Să fim serioase, nostalgia vinde întotdeauna bine, iar amintirile din trecut au ieșit inevitabil la suprafață. În 1998, actrița vorbea cu multă emoție despre relația lor la început de drum.

„O să spun doar că am întâlnit pe cineva anul trecut. M-am îndrăgostit, am avut prima mea dragoste și a fost ceva atât de incredibil și de nedescris încât voi prețui asta mereu.” – Katie Holmes, Actriță

Stilul impecabil stă în detalii simple

La prânzul organizat de Chanel, Katie a demonstrat că nu ai nevoie de rochii complicate pentru a străluci. A purtat un tricou alb clasic, băgat în blugi din denim închis, accesorizați cu o curea neagră, pantofi negri și o poșetă albă a celebrului brand francez. O ținută de bază pe care oricare dintre noi o are deja în dulap și pe care o poate adapta rapid pentru o ieșire în oraș.

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Dar revenind la dinamica dintre cei doi protagoniști, nici Joshua Jackson nu a rămas indiferent la această colaborare inedită. proiectul lor comun în cadrul unei emisiuni televizate, actorul a subliniat cât de specială este această revedere profesională și personală.

„Katie a scris această poveste frumoasă pentru noi doi… Există acești oameni în viața ta, ea este o prietenă pe viață acum, iar pentru noi să ne putem întoarce și să facem asta din nou… a fost un fel de magie.” – Joshua Jackson, Actor

Și viața lor personală a fost plină de provocări în ultimii ani. Joshua a fost căsătorit cu Jodie Turner-Smith, de care s-a despărțit în 2023, în timp ce Katie a avut acel mariaj extrem de mediatizat cu Tom Cruise, încheiat în 2012.

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Premiera oficială a filmului va arăta dacă chimia lor de pe ecrane a rămas la fel de puternică ca în tinerețe. Până atunci, ne rămâne o sursă excelentă de inspirație vestimentară: uneori, o tunsoare nouă și o atitudine relaxată sunt cele mai bune arme atunci când te pregătești să îți înfrunți propriul trecut.