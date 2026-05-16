Ești invitată la o nuntă și te confrunți cu provocarea de a-ți alege ținuta potrivită, mai ales dacă ești însărcinată sau ai născut recent? Nu ești singura! Multe femei se lovesc de această dilemă, căutând echilibrul perfect între eleganță și confort. Vestea bună este că moda actuală oferă o mulțime de opțiuni chic, care îți pun în valoare frumusețea, indiferent de etapa vieții în care te afli.

Adio, croieli demodate. Bun venit, stil!

Sincer, cine nu s-a simțit măcar o dată ca un „balon” într-o rochie de maternitate cu imprimeuri dubioase? Știm cu toate că rochiile pentru gravide erau, nu de puține ori, sinonime cu florile kitschoase și elasticul la brâu. Numai că lucrurile s-au schimbat mult! Gândește-te la colecțiile fluente, cu influențe boho, de la branduri precum Bernadette, Aje sau Stine Goya. Ele aduc în prim-plan siluete tip trapez, inspirate din anii ’70 și nuanțe pământii superbe, care te ajută să te simți minunat, fără senzația de „enormitate” pe care o detestăm.

De ce contează să te simți bine în pielea ta

Dincolo de aparențe, alegerea unei rochii potrivite într-o perioadă atât de specială precum sarcina sau postpartum-ul este crucială pentru starea ta de bine. Oricine își dorește să se simtă elegantă și încrezătoare la un eveniment important, mai ales la o nuntă. Iar pentru viitoarele sau proaspetele mămici, acest sentiment e de două ori mai important. De ce să te simți stingheră când poți străluci? Până la urmă, e vorba de a celebra un moment fericit, iar tu meriți să te simți parte din el, nu doar un observator.

Inspirație direct de pe podium

Știi, e drept că moda s-a transformat enorm în ultimii ani. Nu mai e nevoie să arăți multă piele pentru a te simți puternică. Designerii de top, precum Chloé, Simone Rocha, Bora Aksu și Susan Fang, ne arată asta sezon de sezon, aducând pe podium rochii voluminoase, XL, care sunt pur și simplu fabuloase. Zimmermann, de exemplu, are o slăbiciune pentru rochiile cu volane, perfecte pentru burtici. Iar Saint Laurent a cochetat cu rochii de tafta cu umeri pronunțați, demne de operă. Molly Goddard, cu ale sale creații din tul pline de veselie, continuă să ne intrige. Sarcina chiar nu a arătat niciodată mai chic!

„Am norocul să am o serie de verișoare mai mari, pe care le ador complet. și ele au obiceiul de a rămâne însărcinate cam la fiecare doi ani, moment în care vin la mine pentru sfaturi privind hainele de maternitate. Cel mai mare obstacol cu care se confruntă este ținuta de nuntă.” – Tania Leslau, Fashion Features Editor, Hellomagazine

Conform unei analize publicate recent de , principalele branduri pe care ar trebui să le cunoști ca viitoare mămică sunt: Chloé, Ganni, Cecilie Bahnsen, Stine Goya, Bernadette, Farm Rio, Taller Marmo, Alemais, Zimmermann, Aje, Simone Rocha, Molly Goddard, Malina, Selkie, Camilla, Sister Jane, Susan Fang, Hill House Home, ba&sh, Daughters of India și Damson Madder. O listă destul de lungă, ? Dar și plină de opțiuni care mai de care mai frumoase!

Alegeri concrete pentru o apariție memorabilă

Câteva exemple concrete de rochii care te-ar putea inspira. Gândește-te la rochia lungă Nathalie de la Bernadette, disponibilă în nuanțe de mentă sau rugină, o adevărată declarație de stil Old Hollywood. Sau poate rochia maxi Pandorea de la Aje, cu petale albastre delicate și un croi tip halterneck, perfectă pentru a-ți evidenția burtica cu eleganță. Și cum ar fi o rochie romantică de la Stine Goya, cu imprimeuri florale lejere, care demonstrează că florile nu sunt deloc „mumsy”?

Dacă vrei ceva mai vibrant, rochia Sabrina de la Malina, într-un galben luminos, cu o siluetă fluted și un tiv cu volane, e o lecție de rafinament însorit. Pentru un buget mai prietenos, H&M propune o rochie kaftan din satin, inspirată din anii ’70, cu franjuri boho. Iar Sister Jane are o mini-rochie Aquamarine cu un croi generos, ideală pentru a-ți arăta cu mândrie burtica. Nu uita de rochia Willow de la ba&sh, perfectă pentru nunțile pe plajă, sau de The On a Stroll Maxi de la Maison Amory, cu un decolteu asimetric, pentru primele luni de sarcină. Zimmermann ne încântă cu rochia maxi Aster, din satin mătăsos, cu detalii delicate. Iar ASOS Design vine cu o rochie maxi plissé în zigzag, lime, aducând un aer jucăuș și dramatic, ideală pentru nunțile de vară.

Ce urmează?

Indiferent dacă mergi la o nuntă însorită în străinătate sau la una aproape de casă, există o rochie superbă care te așteaptă. Important este să alegi ce te face să te simți tu însăți, frumoasă și confortabilă. Nu uita că tendințele vin și pleacă, dar felul în care te simți în hainele tale rămâne. Așa că, ce vei alege tu pentru următorul eveniment special?