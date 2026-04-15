Prințesa Kate și Regina Mary a Danemarcei împărtășesc o moștenire istorică prin două tiare cu perle clar de asemănătoare, piese care subliniază o eleganță atemporală. Numai că, dincolo de estetica aproape identică, se ascunde o diferență fundamentală, o regulă pe care soția Prințului William nu o poate încălca, spre deosebire de omoloaga sa daneză.

O moștenire comună, două destine diferite

În cazul lui Kate, tiara Lover’s Knot a devenit o piesă de rezistență în garderoba sa încă din decembrie 2015, când a purtat-o pentru prima dată. Această bijuterie, încărcată de istorie, a fost și una dintre favoritele Prințesei Diana, care a primit-o în dar de la Regina Elisabeta a II-a. După moartea Dianei, tiara a rămas în depozit, reapărând ani mai târziu pe capul lui Kate.

Originile sale datează din 1913, când Regina Mary de Teck a comandat-o casei de bijuterii Garrard. Toate tiarele purtate de Kate provin din arhiva regală, ceea ce înseamnă că sunt proprietatea statului, nu a sa personală.

Libertatea Reginei Mary a Danemarcei

Lucrurile stau puțin diferit pentru Regina Mary. Tiara sa, Pearl Poire, este una dintre puținele bijuterii care pot părăsi țara. De ce? Pentru că nu este proprietate de stat, ci aparține colecției private a reginelor daneze. E drept că ambele tiare sunt spectaculoase, dar această diferență de statut îi oferă Reginei Mary o libertate pe care Kate nu o are.

Piesa daneză datează din 1820, fiind creată pentru nunta Prințesei Louise a Prusiei cu Prințul Frederic al Țărilor de Jos. A intrat în colecția daneză după căsătoria Lovisei a Suediei, nepoata lui Louise și Frederic, cu viitorul rege Frederic al VIII-lea, devenind ulterior una dintre piesele preferate ale Reginei Margrethe a II-a.

Perlele, de la mitologie la eleganța regală

V-ați întrebat vreodată de ce perlele sunt atât de prețuite de casele regale? Simbolismul lor transcende simpla frumusețe. În mitologia clasică, perlele sunt strâns legate de zeița iubirii și frumuseții – Afrodita la greci și Venus la romani. Legenda spune că Afrodita s-a născut din spuma mării, ieșind dintr-o scoică, iar perlele sunt considerate a fi lacrimile zeiței, fie cele de la naștere, fie cele vărsate din dragoste, care au căzut în mare și s-au transformat în nestematele ce împodobesc acum capetele regalităților europene.

Până la urmă, perlele simbolizează atât durerea, cât și iubirea.

Alte tiare emblematice din Europa

Iar povestea nu se oprește aici. Prințesa Caroline de Monaco a făcut din perle un element definitoriu al stilului său, strălucind de fiecare dată când poartă tiara Cartier. Această piesă datează din 1920 și a fost purtată de Prințesa Charlotte, Ducesă de Valentinois, înainte de a fi moștenită de fiul ei, Rainier al III-lea.

În Spania, Regina Letizia a purtat de mai multe ori o tiara iconică ce a aparținut Reginei Maria Cristina. Diadema cu perle și diamante, al cărei design amintește de elaboratele tiare ale curții rusești (cunoscute sub numele de kokoshniks), a ajuns în posesia sa după un lung parcurs prin familia regală spaniolă.

Nici Regina Máxima a Țărilor de Jos nu se lasă mai prejos. Deși are mai multe piese cu perle, tiara Württemberg se remarcă în colecția sa impresionantă. Se crede că a fost un cadou de nuntă pentru Regina Sophie în 1839, o piesă impunătoare, cu diamante antice și cinci perle naturale, care cimentează statutul Máximei ca una dintre cele mai influente regine din lume la dineurile de gală.