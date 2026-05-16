Prințesa de Wales a atras din nou atenția în timpul recentei sale vizite solo din Italia prin modul absolut natural în care interacționează cu cei mici. Dincolo de zâmbetele regale și de protocol, experții în limbajul corpului au analizat exact ce face Kate Middleton pentru a crea o legătură instantanee cu bebelușii pe care îi întâlnește în mulțime.

Te-ai întrebat vreodată de ce unii oameni par să aibă un magnet absolut pentru copii, în timp ce alții îi fac să plângă instant? Ei bine, trucurile folosite de viitoarea regină nu țin de statutul ei, ci de o înțelegere profundă a spațiului personal. Sunt lucruri simple pe care le putem aplica și noi, mamele sau mătușile, când cunoaștem un copil nou.

Experiența de acasă se vede în public

Știm deja că prințesa este o mamă devotată pentru cei trei copii ai ei. Prințul George are acum 12 ani, prințesa Charlotte a împlinit 11, iar micul prinț Louis are opt ani. Iar această experiență zilnică o ajută să gestioneze cu atâta grație momentele publice.

Recomandari Ce se întâmplă când renunti la aparente. Gestul lui Kate Middleton care schimba totul

În timpul turneului italian, Kate a fost fotografiată topindu-se pur și simplu după o fetiță de trei luni pe nume Elena. Marta, mama micuței, a adus-o să o cunoască pe prințesă, iar cele două au avut o interacțiune extrem de dulce, Kate fiind văzută jucându-se delicat cu picioarele bebelușului.

Regula distanței respectuoase

Inbaal Honigman, expert în limbajul corpului, a explicat mecanismul din spatele acestor interacțiuni reușite. Așa cum arată o analiză publicată recent de Hellomagazine, există trei tactici clare pe care prințesa le aplică mereu pentru a liniști un copil.

Prima regulă este distanța. Numai că nu e vorba de o distanță rece, ci de un spațiu de siguranță oferit celui mic.

„În primul rând, Kate păstrează o distanță respectuoasă față de copil, în special față de fețele lor mici. Ea evită să dea buzna în spațiul personal al copilului, alegând în schimb să se rețină, lăsând un pic de spațiu pentru ca acesta să o privească de la o distanță sigură. Acest lucru ajută copilul să o privească în liniște, simțindu-se în același timp în siguranță și liber, negrăbit și neînfricat.” – Inbaal Honigman, expert în limbajul corpului

Uneori, prințesa atinge piciorul sau brațul unui copil, dar menține mereu distanța față de fața sau corpul acestuia. Când spațiul personal le este respectat astfel, bebelușii se simt mult mai în largul lor.

Recomandari Vestea neasteptata despre Rebel Wilson. Ce se întâmplă în scandalul care a impartit internetul

Oglindirea și contactul vizual

Și asta nu e tot. Când bebelușul este relaxat, Catherine îi oglindește expresiile faciale. Această strategie de imitare a mișcărilor creează empatie și îi dă celui mic senzația că sunt pe aceeași lungime de undă, formând o legătură de încredere.

Recomandari Decizia neasteptata luata de Kate și William. Ce se întâmplă cu palatul de 369 milioane de lire

Dar cel mai important aspect rămâne privirea directă, esențială pentru validarea emoțională a oricărei persoane, indiferent de vârstă.

„Și tehnica finală a limbajului corpului care o face pe viitoarea regină o favorită a copiilor este că menține contactul vizual cu copilul, ceea ce îi dă copilului sentimentul că el contează.” – Inbaal Honigman, expert în limbajul corpului

Încearcă să aplici și tu regula distanței respectuoase data viitoare când vizitezi o prietenă care abia a născut. Rămâne de urmărit cum va adapta prințesa aceste gesturi pe măsură ce copiii regali cresc și apar noi provocări de comunicare în perioada adolescenței.