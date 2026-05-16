Rebel Wilson tocmai a pierdut o rundă importantă în fața instanței, în bătălia legală legată de debutul ei regizoral cu filmul „The Deb”. Curtea de apel a respins cererea actriței de a anula procesul de defăimare intentat de producătorii peliculei. judecătorii au decis că libertatea de exprimare nu o scapă de consecințe, iar vedeta va trebui să meargă la proces.

https://x.com/betitogalaxy/status/2055062603483734142

https://x.com/dibert_aaron/status/2055068406143946822

Recomandari Vestea neasteptata despre Post Malone. Ce se intampla cu turneul amanat cu 3 saptamani

https://x.com/Mias_revenge/status/2055073241702736014

Te-ai întrebat vreodată cât de mult cântăresc cuvintele noastre când le aruncăm public, la nervi? Dincolo de dramele de la Hollywood, situația asta ne arată cât de repede escaladează un conflict intern. Când facem acuzații grave pe internet fără să avem spatele acoperit de dovezi clare, lucrurile se întorc adesea împotriva noastră. Este o lecție destul de dură despre asumare și despre granița fină dintre a-ți spune adevărul și a distruge reputația altcuiva.

Culisele unui scandal complicat

Dar să o luăm de la început. Conflictul a pornit după ce vedeta din „Pitch Perfect” i-a acuzat pe colegii ei de producție de hărțuire sexuală și nereguli financiare. În replică, aceștia au ripostat și au susținut că Wilson a orchestrat pur și simplu o campanie de denigrare împotriva lor.

Recomandari A intrat in coma din cauza unei migreme! Ce s-a intamplat patru zile mai tarziu este halucinant! Cand s-a trezit medicii i-au dat vestea neasteptata

Așa cum detaliază Theblast într-un material publicat recent, actrița a sperat că legile din California o vor proteja. Numai că atât instanța inferioară, cât și curtea de apel nu au fost de acord. Acum, ea va trebui să demonstreze cu acte în instanță că acuzațiile ei au fost adevărate și nu făcute cu intenție malițioasă.

Producătorii Amanda Ghost, Vince Holden și Gregor Cameron au scos artileria grea și au angajat-o pe celebra avocată Camille Vasquez. Da, exact avocata care l-a reprezentat pe Johnny Depp în procesul lui ultra-mediatizat.

„Acel pariu legal cinic s-a întors spectaculos împotriva ei. Acest caz se îndreaptă acum spre proces și abia așteptăm să o vedem în instanță.” – Camille Vasquez, Avocat

Paralele cu alte drame celebre

Și parcă nu era suficient, Wilson mai are pe cap o a doua dispută legată de defăimare, de data aceasta cu actrița Charlotte MacInnes. Aici, tânăra susține că declarațiile publice ale lui Rebel i-au afectat grav cariera. Wilson o acuzase pe Instagram că și-ar fi schimbat povestea legată de o interacțiune dubioasă pe platouri, după ce i s-ar fi oferit un contract avantajos și un rol principal.

Recomandari Vestea momentului pentru pasionatele de moda. Ce se întâmplă cu două branduri uriașe din 2027

Oamenii de pe rețelele sociale au început imediat să disece situația și să caute tipare în comportamentul celor implicați.

„Ei bine, vreau să spun, Rebel Wilson a lucrat cu aceiași oameni care au început campania de denigrare împotriva lui Blake Lively. Blake o fi o afurisită, dar asta spune multe.” – Utilizator X

Cifrele și documentele din dosar vorbesc de la sine.

Iar fanii fac deja comparații cu recentul scandal dintre Blake Lively și Justin Baldoni. Aceștia din urmă au reușit să ajungă la o înțelegere pe 4 mai, cu doar câteva săptămâni înainte să ajungă în fața judecătorilor, preferând să stingă conflictul discret și să se concentreze pe sprijinirea supraviețuitorilor violenței domestice.

Până atunci, întrebarea clară este cine va ceda primul sub presiunea imensă a cheltuielilor de judecată.