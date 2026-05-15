După încă un proces, jurații nu au reușit să ajungă la un verdict unanim în cazul acuzațiilor de viol aduse lui Harvey Weinstein de către Jessica Mann. Un judecător din Manhattan a fost nevoit să declare un nou proces anulat (mistrial), marcând a doua oară în decurs de un an când jurații nu ajung la o decizie. Este un moment important într-unul dintre ultimele capitole nerezolvate din seria extinsă de acuzații de infracțiuni sexuale împotriva mogulului de film.

Acuzațiile și dilema juriului

Te-ai gândit vreodată cât de complicat poate fi un proces, mai ales când e vorba de acuzații atât de grave? Ei bine, jurații, șapte bărbați și cinci femei, au deliberat două zile întregi, dar nu au putut decide în unanimitate dacă Weinstein, în vârstă de 74 de ani, este vinovat de viol de gradul trei. Acuzațiile vin de la Jessica Mann, o stilistă și actriță aspirantă, care susține că a fost agresată într-un hotel din Manhattan în 2013. Avocații lui Weinstein, în schimb, au susținut că întâlnirea a fost consensuală.

Ce înseamnă asta pentru victimele abuzurilor? Este un semnal că drumul spre justiție poate fi anevoios și plin de obstacole, chiar și în cazuri mediatizate. O astfel de decizie poate descuraja alte femei să vorbească, simțind că sistemul nu le poate oferi întotdeauna răspunsurile clare pe care le caută.

Contextul unui scandal mondial

Cazul lui Harvey Weinstein a fost, de fapt, scânteia mișcării #MeToo în 2017, când zeci de femei l-au acuzat de comportament sexual inadecvat. Numai că, în acest rejudecare, jurații au audiat doar mărturii legate de acuzațiile lui Mann. Ea, în vârstă de 40 de ani, a declarat că a avut de bunăvoie unele relații sexuale cu producătorul, pe atunci căsătorit, dar că acesta a supus-o la sex nedorit într-o cameră de hotel din Manhattan, în martie 2013, după ce ea a refuzat în mod repetat.

Și totuși, povestea nu e simplă, Avocații lui Weinstein au susținut constant că întâlnirea a fost consensuală, subliniind că Mann a continuat să se întâlnească cu el și să-i exprime afecțiune. Mann a explicat că era prinsă în sentimente complicate despre el, despre ea însăși și despre ce se întâmplase. Perspectiva ei s-a schimbat radical în 2017, când o serie de acuzații de comportament sexual inadecvat împotriva lui Weinstein au propulsat mișcarea #MeToo. Weinstein a declarat că „a acționat greșit”, dar nu a agresat niciodată pe nimeni.

Decizii anterioare și viitorul incert

Justice Curtis Farber, judecătorul cazului, a încercat să-i convingă pe jurați să continue deliberările, amintindu-le că „nu trebuia să fie ușor”. Dar, până la ora 13:00, jurații au informat instanța că rămân fără speranță blocați. Așa a fost declarat un nou proces anulat.

Potrivit Independent, Mann a jucat un rol central și în condamnarea istorică a lui Weinstein din 2020, în New York, condamnare care a fost ulterior anulată printr-o decizie divizată a celei mai înalte curți a statului. O rejudecare pe aceeași acuzație, anul trecut, s-a încheiat, și cu un proces anulat, după ce un membru al juriului a refuzat să se întoarcă la deliberări, invocând preocupări legate de siguranța sa. Unele dintre aceste acuzații au dus la condamnări penale împotriva lui Weinstein în New York și California.

Ce urmează pentru Harvey Weinstein

Chiar și cu acest proces anulat, Weinstein rămâne în închisoare. El încă se confruntă cu o pedeapsă semnificativă, după ce jurații, în rejudecarea sa din 2025, l-au găsit vinovat de agresiune sexuală asupra fostei asistente de producție „Project Runway”, Miriam Haley. Pentru această condamnare, el riscă până la 25 de ani de închisoare.

Weinstein execută deja o pedeapsă separată de 16 ani în California, în urma condamnării sale din 2022, la Los Angeles, pentru viol și agresiune sexuală asupra modelului și actriței italiene Evgeniya Chernyshova. Se așteaptă să se întoarcă în custodia californiană înainte de a executa orice pedeapsă cu închisoarea din New York. O audiere a fost stabilită pentru 24 iunie pentru a afla dacă procurorii vor alege să meargă la un al patrulea proces în cazul Mann. Ce crezi că se va decide până atunci?