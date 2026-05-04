Post Malone a pus pe pauză începerea mult așteptatului său turneu „Big A-s Stadium Tour Part 2” alături de Jelly Roll. Decizia de a amâna concertele cu aproximativ 3 săptămâni vine într-un moment destul de tensionat, exact când colegul său de scenă se confruntă cu un val de reacții negative.

Controversa de la premiile Grammy

Dar hai să vedem de unde a pornit toată această agitație. Te-ai gândit vreodată câtă presiune se ascunde în spatele unui turneu de o asemenea anvergură? În timpul galei Grammy din 2026, mai mulți artiști și-au folosit platforma pentru a vorbi despre subiecte sensibile, cum ar fi agenția U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE). Jelly Roll a ales pur și simplu să stea deoparte.

Întrebat în culise dacă vrea să se exprime despre „ceea ce se întâmplă în țară chiar acum”, artistul a răspuns scurt: „Nu prea.”

Iar când jurnaliștii au insistat, el și-a explicat decizia destul de clar. „Acesta este adevărul și mă bucur că cineva a întrebat”, a declarat Jelly Roll. „Îmi place să vorbesc despre chestiile astea și oamenilor le pasă să audă părerea mea, dar oamenilor nu ar trebui să le pese să-mi audă părerea.” Răspunsul lui nu a picat tocmai bine pentru toată lumea (un detaliu pe care mulți l-au taxat dur pe rețelele sociale), unii fani criticându-l pentru că evită subiectul.

Scuzele publice și motivele reale

La câteva luni după această controversă, lucrurile au luat o altă întorsătură. Într-un material publicat recent de Theblast, aflăm că Post Malone a anunțat amânarea turneului, recunoscând dezamăgirea celor care își cumpăraseră deja bilete.

„Îmi pare atât de rău pentru oamenii care plănuiau să vină la cele câteva spectacole anulate”, a început el confesiunea. „Abia așteptam să fac nebunii cu voi.”

Și totuși, motivul principal pare să fie de natură creativă, nu doar logistică. „Adevărul este că v-am promis vouă, oamenilor frumoși, muzică nouă și nu am timp să o termin înainte să înceapă turneul”, a explicat artistul. „Încă nu suntem pregătiți pentru turneu, așa că iau decizia de a amâna turneul cu aproximativ 3 săptămâni pentru a termina această muzică.” El a ținut să adauge un detaliu care să-i mai liniștească pe fani: „ACESTEA fiind spuse, am făcut niște chestii al naibii de bune pentru acest album dublu… Și abia aștept să cânt din nou pentru voi.”

Concertele trebuiau să debuteze inițial pe 13 mai în El Paso, Texas. Numai că acea dată, împreună cu alte opriri programate în orașe precum Waco, Baton Rouge, Birmingham, Tampa și Oxford, au fost acum anulate complet.

Cifre care sfidează topurile

Cifrele muzicale vorbesc de la sine.

Decizia lui Post Malone vine într-un moment în care succesul său comercial atinge cote uriașe. Albumul său din 2023, „Austin”, a debutat direct în top 5 al clasamentului Billboard 200. Proiectele mai vechi, precum „Hollywood’s Bleeding”, au livrat hituri masive, piesa „Circles” urcând până pe locul 1 în Billboard Hot 100. Ba chiar mai mult, recentul său album „F-1 Trillion” a dovedit că poate domina și zona country, cu piese remarcabile precum „Pour Me a Drink” (locul 1 în Country Airplay) și „I Had Some Help” (care a ajuns în fruntea Billboard Hot 100). Pe rețelele sociale, el a sugerat deja un potențial titlu pentru următorul său proiect: „The Eternal Buzz”.

Planurile lui Jelly Roll și reluarea concertelor

Stai puțin, că nici Jelly Roll nu stă pe loc. El merge înainte cu propriul proiect, urmând să fie cap de afiș pentru „The Little A-s Shed Tour”. Vorbim despre o serie mai intimă de 11 concerte prin spații în aer liber mai mici, care începe pe 28 mai. Pe lângă muzică, artistul din spatele piesei „Son of a Sinner” se concentrează enorm pe propria persoană.

Într-un videoclip încărcat pe YouTube pe 22 aprilie, el a recunoscut că și-a cam pierdut direcția cu dieta, dar e gata să repare lucrurile pe bune. „Știu că devine cu adevărat prostesc acum, dar pur și simplu cred că există o poveste în care un tip poate ajunge de la 560 de livre la o poză fără cămașă, este absurd”, a mărturisit el, visând la o copertă de revistă.

În ciuda acestor schimbări bruște, Post Malone a confirmat că turneul alături de Jelly Roll și Carter Faith nu este suspendat pentru mult timp. Spectacolele se vor relua pe 16 mai în Albuquerque, New Mexico.