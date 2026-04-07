Fanii Euphoria au motive de bucurie, dar și de uimire. Sezonul 3 se lansează duminică, 12 aprilie 2026, și aduce o schimbare radicală: un salt temporal de cinci ani care aruncă personajele direct în lumea complicată a adulților. Serialul se îndepărtează de haosul luminat în neon al liceului și promite o atmosferă mai întunecată, mai matură și, pe alocuri, de-a dreptul explozivă.

Un salt de 5 ani în viitor

Cea mai evidentă diferență în sezonul 3 este că personajele nu mai sunt la liceu. Acțiunea îi regăsește la cinci ani după absolvire, o perioadă în care, clar, se pot întâmpla extrem de multe. Gândiți-vă doar la dramele care s-au desfășurat între primele două sezoane, a căror acțiune era despărțită de doar câteva săptămâni. Unii fani au mers până acolo încât consideră noul sezon mai degrabă un „spin-off” decât o continuare directă a poveștii cunoscute.

Cariere neașteptate pentru personaje

Și, odată cu maturizarea, vin și joburile. Maddy lucrează ca agent de casting la Hollywood, în timp ce Cassie explorează viața de creator de conținut pentru adulți, cu Nate în rolul soțului devotat după ce a preluat afacerea tatălui său. Iar Jules studiază arta (dar experimentează și ca sugar baby), în vreme ce Lexi este asistent de evenimente. Un fan a explicat pe TikTok că parcursul lui Cassie este o evoluție perfectă pentru personaj: „Arcul narativ al lui Cassie ne duce la faptul că devine un model pe Only Fans și este, practic, o soție-trofeu. Simt că primul sezon a pregătit terenul pentru a arăta că are probleme legate de tatăl ei. S-a îndrăgostit de fiecare băiat cu care a ieșit. Este o fată îndrăgostită.”

Recomandari Euphoria sezonul 3 se lansează în aprilie 2026 cu un salt de 5 ani în timp

Mai multă acțiune și un buget pe măsură

Trailerul pentru sezonul 3 îți face inima să bată mai tare. Vedem foc, explozii, bărbați înarmați, petreceri grandioase și pe Rue fugind de oameni care, în mod clar, o urmăresc. Fanii au comparat imediat imaginile cu seriale precum Breaking Bad sau chiar cu jocul Grand Theft Auto. Unii simt că arată ca „un serial complet diferit”.

Pare că Sam Levinson, creatorul serialului, a mers pe principiul „totul sau nimic”.

Mântuirea lui Rue sau o nouă cădere?

Am urmărit-o pe tânăra Rue luptându-se cu dependența, anxietatea, depresia și tulburarea bipolară. Dar va fi sezonul 3 momentul mântuirii ei? Levinson a dezvăluit anterior că povestea lui Rue o va vedea încercând să îmbrățișeze sobrietatea, numai că șansele par a fi împotriva ei. Într-un interviu pentru Elle, el a descris noul sezon drept un „film noir” și a sugerat că Rue va „explora ce înseamnă să fii un individ cu principii într-o lume coruptă”. O teorie populară online este că cineva va muri din cauza drogurilor, iar Rue va căuta răzbunare, mai ales că trailerul o arată confruntată cu datorii mai vechi către gangsterița Laurie.

Recomandari Euphoria sezonul 3 aduce 7 vedete invitate și confirmă distribuția completă

Nunta toxică a lui Cassie și Nate

O teorie interesantă se leagă de nunta lui Cassie cu Nate, care ar putea fi punctul central al reuniunii grupului. V-ați gândit vreodată cum s-ar putea reîntâlni toți? O nuntă haotică pare ocazia perfectă. Scenariștii au tachinat fanii spunând că nunta este „de neuitat”, așa că ne putem imagina că Lexi (care în sezonul doi și-a propus să-l distrugă pe Nate) va face totul și mai complicat. Un utilizator Reddit a scris: „Ceva se va întâmpla cu siguranță la petrecerea de nuntă, cred că Nate îi va ascunde un secret pe care ea îl va afla în timpul recepției.” Fanii speculează că nunta este mai puțin despre „fericiți până la adânci bătrâneți” și mai mult despre o „închisoare suburbană toxică”, mai ales că în trailer Nate pare dezgustat de cariera lui Cassie.

Sezonul 3 din Euphoria va fi lansat pe Max (fostul HBO Max), Sky Atlantic și NOW TV duminică, 12 aprilie 2026, la ora 21:00 ET, ceea ce înseamnă ora 04:00 dimineața, ora României.