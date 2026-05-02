Pasionatele de astronomie și cele care pur și simplu adoră magia nopții au un motiv de bucurie la mijlocul acestei săptămâni. Ploaia anuală de meteoriți Eta Aquaride atinge punctul maxim în noaptea de marți spre miercuri dimineață, aducând pe boltă rămășițe spectaculoase ale celebrei comete Halley.

O provocare luminoasă pe cerul nopții

Deși ploaia de stele este un eveniment așteptat cu sufletul la gură, anul acesta s-ar putea să avem parte de o mică piedică. O lună strălucitoare va diminua vizibil din intensitatea spectacolului ceresc.

Iar asta înseamnă că trebuie să fim puțin mai atente dacă vrem să prindem momentul perfect. În timp ce observatorii din emisfera sudică se bucură în mod normal de până la 50 de meteoriți pe oră, lumina puternică a lunii ar putea înjumătăți acest număr.

Pentru noi, lucrurile stau puțin diferit, deoarece suntem așteptați să vedem mai puțin de 10 meteoriți pe oră, ceea ce face ca spectacolul să fie deosebit de dificil de zărit. „Pentru noi, în emisfera nordică, nu va fi la fel de solid”, a declarat Teri Gee, manager al Barlow Planetarium din Wisconsin. „Cu cât ești mai la sud, cu atât vei vedea mai bine.”

De unde vine magia stelelor căzătoare

Când ai stat ultima dată pur și simplu să privești cerul? Până la urmă, ploile de meteoriți ne oferă acea scuză ideală să ne oprim din agitația zilnică. Ele au loc atunci când Pământul trece prin dârele de resturi lăsate în urmă de comete sau asteroizi. Aceste mici fragmente se ciocnesc de atmosfera Pământului la viteze extrem de mari, producând acele dungi de lumină pe care noi le numim romantic stele căzătoare.

Într-un reportaj publicat recent de Independent, se explică faptul că în orice noapte obișnuită putem zări câțiva meteoriți rătăciți dacă cerul este suficient de întunecat. Dar ploile de meteoriți aduc un spectacol mult mai captivant și se întâmplă în perioade previzibile în fiecare an.

Majoritatea acestor evenimente sunt cauzate de resturile cometelor, iar Eta Aquaridele aduc în prim-plan particule dintr-una dintre cele mai faimoase. Cometa Halley trece pe lângă Pământ la aproximativ fiecare 76 de ani în călătoria sa în jurul soarelui. Ultima dată a fost văzută în 1986, iar următoarea sa vizită este așteptată abia în 2061.

Cum să te bucuri de spectacol chiar la tine acasă

Dacă locuiești în România și vrei să te bucuri de acest fenomen, e clar că trebuie să te îndepărtezi de poluarea luminoasă. O escapadă scurtă în afara Bucureștiului, a Clujului sau a oricărui mare oraș, undeva unde cerul este liber, poate face diferența între o noapte banală și una memorabilă.

Dar să fim serioase, nu-i chiar așa de simplu să te trezești cu noaptea-n cap. Totuși, pentru a zări acești meteoriți, cel mai bine este să ieși afară chiar înainte de zori. Aventurează-te departe de luminile orașului și de clădirile înalte pentru a avea o vedere clară a cerului. În acest caz, ar putea fi de mare ajutor să găsești un loc care să blocheze luna luminoasă aflată în descreștere (care va fi plină în proporție de 84%).

Spectacolul merită tot efortul.

Adu-ți pături și scaune de grădină pentru un plus de confort. Evită să te uiți la telefon și dă-le ochilor tăi timp să se obișnuiască cu întunericul. Privește spre est, în vecinătatea constelației Vărsătorului și a stelei strălucitoare Eta Aquarii.

„Cauți dungi luminoase care apar în colțul ochiului pentru o fracțiune de secundă”, a explicat astrofizicianul Nico Adams de la SSP International, o organizație nonprofit care promovează educația STEM. Nu există o modalitate mai bună de a te bucura de spectacol decât să îl experimentezi la prima mână, a mai adăugat Gee. O astfel de noapte te conectează cu ritmul naturii într-un mod profund și intim. „Aproape că simți că o descoperi tu însăți”, a spus ea.