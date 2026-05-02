Ploaia de primăvară s-a oprit în sfârșit la Marrakech. Când soarele a apărut pe cer, artista Amina Agueznay, în vârstă de 62 de ani, se afla deja pe terasa superioară a atelierului ei, o clădire înconjurată de palmieri înclinați și flori fuchsia de bougainvillea. Acolo, pe treptele exterioare placate cu gresie, se pregătea o adevărată revoluție vizuală pentru cea de-a 61-a ediție a Expoziției Internaționale de Artă la Biennale de Venezia, care își va deschide porțile pe 9 mai.

O calatorie printre texturi si culori

Te-ai oprit vreodată să te gândești câtă muncă stă ascunsă într-un simplu obiect țesut? Aici, fiecare fir spune o poveste. Regatul Marocului va avea primul său pavilion național oficial în cadrul Arsenale, după ce a mai avut un pavilion de arhitectură anul trecut și proiecte mai mici în 2005 și 2009. Amina, care locuiește în principal în Casablanca împreună cu soțul ei, a fost aleasă să își reprezinte țara alături de curatoarea Meriem Berrada, o femeie de 40 de ani, director de artă la MACAAL. Împărțind ceai și fursecuri cu migdale, așa cum a relatat într-un reportaj publicat recent de Vogue, artista a mărturisit simplu: „Ne dorim cu adevărat ca această primă participare să fie un succes.”

E drept că un asemenea proiect nu se face de unul singur. În spatele ei stă o armată de femei puternice. Vorbim despre meșterul ei principal, Malika Benmoumen, și șefa de producție, Miryam Alaoui Harroni. Dar sufletul proiectului sunt cei 166 de artizani din toate regiunile Marocului. „Este important să vedem dinamica echipei, pentru că fără ei nu ar exista o Bienală,” a explicat Amina cu vocea ușor tremurândă. „Aș vrea să poată veni cu toții la Veneția, dar vom sărbători la Marrakech.”

Femeile care duc traditia mai departe

Cifrele și faptele vorbesc de la sine.

Amina, fiica pictoriței Malika Agueznay și a unui tată urolog, a studiat arhitectura în Statele Unite înainte de a se întoarce în Maroc în 1997 pentru a fi mai aproape de familie. Atunci a început să creeze bijuterii, definindu-se ca un „artizan-creator”. „A fi artist este o chemare, dar și un loc de muncă cu normă întreagă,” spune ea. Tema Bienalei de anul acesta, In Minor Keys, concepută de curatorul Koyo Kouoh (care a murit în luna mai a anului trecut, la 57 de ani), se potrivește perfect cu viziunea ei. Pavilionul ei, intitulat „Asetta” (un cuvânt amazigh care se referă la țesutul ritualic), este o metaforă uriașă a transmiterii cunoașterii.

Și ce spațiu solid va fi! Cei 300 de metri pătrați din Veneția vor fi umpluți cu peste 200 de benzi (lungi de 8 picioare și late de până la 1 picior), țesute din lână toarsă și vopsită natural în regiunea Tiflet. Bijuteriile ei vor fi integrate direct în pereți. „La un moment dat, piesa părăsește corpurile și intră în spațiu,” a explicat ea, adăugând că „toată munca [mea] are o calitate talismanică sau protectoare.”

Secretul ascuns in peretii de la Venetia

Dincolo de lână, există elemente uluitoare care celebrează feminitatea sacră. Artizanele au creat mini gogoși de mătase croșetând peste pietre pe care artista le-a adunat, formând obiecte unice. „Aceasta este memoria pietricelelor,” a punctat ea. Până la urmă, respectul pentru tradiție este nenegociabil. „Sunt foarte conștientă de impactul meu în domeniu. Nu impun niciodată o tehnică sau un mod de lucru. Trebuie să vină de la ei,” a spus Amina cu fermitate. „Nu le voi cere să-și schimbe tehnica. Cine sunt eu să fac asta? Trebuie să existe respect pentru meșteșugul lor.”

Iar statul a început să înțeleagă această valoare. Comisarul pavilionului, Mohammed Benyaacoub, a precizat că bugetul ministrului culturii aproape s-a dublat între 2019 și 2026. „Decidenții publici au înțeles în sfârșit că cultura este un atu major, unul care fusese mai mult sau mai puțin trecut cu vederea înainte,” a declarat el. „Ne dăm seama acum că avem o cultură extrem de bogată, foarte veche și foarte diversă. Există o forță creativă reală acolo, iar artiștii de astăzi sunt profund implicați în ea.”

Chemarea catre radacini

Meriem Berrada, îmbrăcată într-o tunică vibrantă (o combinație superbă de albastru azur și chartreuse), a structurat perfect viziunea Aminei. Pavilionul va include și „gardienii pragurilor” din rafie roșie, inspirați de simbolurile feminine create de mama Aminei. „Există întotdeauna ideea de straturi în viața și practica Aminei, așa că ea a integrat asta în straturi pentru a dezvălui ce ar fi putut fi clădirea într-o viață anterioară,” a povestit Berrada. „Cred că munca ei întruchipează tot ce s-ar putea spera; este un fel de alchimie perfectă.” Curatoarea a mai adăugat ceva esențial: „Amina a spus de mult timp: «Vreau să-i pun pe hartă». Și, într-un fel sau altul, exact asta este acest lucru, a arăta aceste talente, acești oameni.”

Dar cine va prelua ștafeta pe viitor? Când a fost întrebată dacă femeile tinere continuă meșteșugul, Amina a oftat. „În regiunea Souss-Massa ai transmitere. În [Munții] Atlasul Mijlociu, da, dar, ei bine…” A lăsat fraza neterminată, apoi a zâmbit. „Sunt o proastă fără speranță. Și cred că de aceea fac ceea ce fac. De aceea sunt pe teren. Pentru că, pentru mine, poate că asta este misiunea mea pe această planetă. La un moment dat, te așezi și spui: «Poate că asta este chemarea mea».”

În atelierul ei, unde are grijă de cel puțin 30 de pisici, munca nu se oprește niciodată. Pe o masă, Malika Benmoumen coase paiete argintii pe un panou, imitând lumina care se reflectă pe canalele venețiene. Pe rafturi stau cutii pline cu mărgele rosetta, pe care maeștrii artizani mâalmines din sud i le-au arătat în 2009 ca fiind „pietre din deșert”, deși ele ascund de fapt tehnici din sticlă de Murano din secolul al 15-lea.