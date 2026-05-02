Te-ai obișnuit probabil să îți chemi prietenele în serile de mai, să pregătiți ceva bun și să comentați împreună ținutele extravagante și piesele de la Eurovision. Numai că anul acesta, lucrurile stau complet diferit pe scena europeană. Cinci țări importante au decis pur și simplu să boicoteze ediția din 2026 a celebrului concurs muzical. Motivul? O furie continuă legată de decizia organizatorilor de a permite Israelului să concureze în plin război în Gaza.

Deși edițiile din 2024 și 2025 au mers mai departe conform planului sub umbrela Uniunii Europene de Radiodifuziune (EBU), controversele au fost uriașe. Artiștii, inclusiv concurentul Marii Britanii din 2025, Olly Alexander, au fost presați să se retragă, iar audiențele au tot scăzut pentru că mulți fani vechi au boicotat transmisiunile. Anul trecut, Austria a câștigat trofeul și, ca urmare, găzduiește ediția de acum. Dar reprezentantul Israelului din 2025, Yuval Raphael, a ieșit pe primul loc la votul publicului. Un rezultat care a atras imediat atenția, pe fondul rapoartelor că o agenție guvernamentală israeliană ar fi plătit o campanie online pentru a promova piesa.

Spania face un pas urias inapoi

Spania face parte din grupul „Big 5”, națiunile care contribuie financiar masiv la concurs și au mereu locul asigurat în finală. Chiar dacă reprezentanta lor din 2025, Melody, a terminat pe locul șase, consiliul de administrație al televiziunii de stat RTVE a votat încă din septembrie anul trecut să se retragă dacă Israelul va fi primit pe scenă.

Președintele instituției, José Pablo López, a fost extrem de direct. „În calitate de co-organizatori ai concursului muzical Eurovision, împărtășim o responsabilitate colectivă. Deși Israelul a participat în mod regulat la competiție, evenimentele actuale și genocidul care are loc în prezent ne fac imposibil să privim în altă parte”, a declarat el.

Iar lucrurile nu s-au oprit aici. Șeful televiziunii spaniole a adăugat o perspectivă dură: „Nu este corect să susținem că Eurovisionul este pur și simplu un festival de muzică apolitic. Suntem cu toții conștienți că acest concurs are implicații politice semnificative. Guvernul israelian este la fel de conștient de acest fapt și folosește evenimentul pe scena internațională.”

Deși Israelul a negat constant acuzațiile, o investigație a ONU din septembrie 2025 a concluzionat că statul a „desconsiderat flagrant” dreptul internațional și a „orchestrat o campanie genocidară de aproape doi ani încoace”.

Islanda si Irlanda refuza sa cante

Te-ai fi gândit vreodată că muzica va genera o asemenea ruptură pe continent? Ei bine, într-o analiză publicată recent de Independent, aflăm că postul național RÚV din Islanda a fost ultimul care s-a retras, chiar la termenul limită din decembrie 2025 impus de EBU. După ce anul trecut au fost reprezentați de trupa Vaeb, islandezii au spus stop.

Într-un comunicat oficial, televiziunea a explicat: „Participarea postului național israelian, Kan, la concurs a creat dezbinare atât în rândul membrilor Uniunii Europene de Radiodifuziune (EBU), cât și în rândul publicului larg. RÚV a ridicat în mod repetat preocupări cu privire la faptul că diverse părți interesate islandeze, cum ar fi asociațiile de artiști și publicul larg, s-au opus participării la concurs.”

Situația e cel puțin complicată.

Amintind cum Rusia a fost interzisă în 2022 după invadarea Ucrainei, islandezii au punctat: „Mai mult, RÚV a solicitat EBU să excludă KAN din concurs în conformitate cu precedentele. Este o chestiune complexă, care a afectat deja reputația concursului și a EBU, subliniind necesitatea unei soluții pentru toate părțile implicate.”

Și Irlanda, țara care se mândrește cu Johnny Logan (unul dintre cei doi artiști care au câștigat concursul de două ori), a zis pas încă din septembrie 2025. Postul RTE a transmis ferm: „RTE consideră că participarea Irlandei ar fi inacceptabilă având în vedere pierderile de vieți omenești continue și îngrozitoare din Gaza. RTE este, si profund îngrijorată de uciderea țintită a jurnaliștilor în Gaza, de refuzul accesului jurnaliștilor internaționali în teritoriu și de situația ostaticilor rămași.”

Până la urmă, când privim concursul din confortul canapelei noastre din România, simțim cum tensiunile globale ajung inevitabil și pe micile ecrane, transformând un simplu show de divertisment într-o oglindă a lumii reale. Decizia irlandezilor a fost susținută chiar de premierul Taoiseach Micheal Martin, care a numit-o „un act de solidaritate”. El a adăugat: „Cred că accentul nostru trebuie să fie pus pe pace și pe modul în care putem contribui acum la consolidarea încetării focului și cum putem noi, ca țară, și Irlanda este pregătită să contribuie la procesul de pace, și lucrăm cu alte țări care au aceleași opinii în această privință.”

Olanda si Slovenia inchid complet televizoarele

Dacă te gândești că lucrurile se opresc la declarații diplomatice, nu-i chiar așa. Olanda, care a câștigat trofeul în 2019 cu Duncan Laurence, s-a retras prin intermediul postului AVROTROS. Aceștia au invocat „suferința umană continuă și severă din Gaza” și și-au exprimat o „profundă îngrijorare cu privire la erodarea gravă a libertății presei: excluderea deliberată a reportajelor internaționale independente și numeroasele victime în rândul jurnaliștilor”.

Cifrele sunt absolut șocante.

Federația Internațională a Jurnaliștilor (IFJ) a estimat în aprilie că cel puțin 235 de jurnaliști și lucrători media palestinieni au fost uciși în Gaza din 7 octombrie 2023, de la atacul Hamas. Iar Israelul permite accesul presei străine doar în cazuri rare și doar alături de armată.

Slovenia, a cărei piesă cântată de Klemen nu a prins finala din 2025, a dus boicotul la un alt nivel. Nu doar că nu participă, dar refuză pe bune să mai difuzeze evenimentul. Ksenija Horvat, directorul RTV Slovenia, a anunțat luna trecută o schimbare radicală de grilă. „Nu vom difuza Concursul Muzical Eurovision. Vom difuza seria de filme Vocile Palestinei, care prezintă documentare și filme de lungmetraj palestiniene”, a declarat ea, marcând o premieră absolută în istoria televiziunii europene.