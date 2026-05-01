Primăvara 2026 aduce o nouă lansare spectaculoasă în lumea modei, marcând a cincea colaborare dintre celebrul brand Crocs și designerul Simone Rocha. Noua colecție tocmai a fost lansată online și propune cinci modele inedite, cu prețuri cuprinse între 225 și 300 de dolari. Vorbim despre piese statement care îmbină confortul absolut cu detalii extravagante de înaltă modă.

Saboții care redefinesc feminitatea

Te-ai gândit vreodată că o pereche de saboți poate fi considerată cu adevărat avangardistă? Ei bine, modelul Ballerina Platform îți demonstrează exact acest lucru. Ai la dispoziție două nuanțe absolut delicioase pentru acest model. Prima este Pink Caramel, un roz pal extrem de delicat, iar a doua este Espresso, un maro ciocolatiu profund care aproape că pare negru.

Detalii prețioase și înălțimi noi

Și crede-mă pe cuvânt, detaliile fac absolut toată diferența. Partea superioară a acestor saboți este decorată masiv cu perle și cristale, așezate cu grijă pentru a imita florile în plină înflorire. Așa cum relatează Wwd într-un material publicat recent, designul pornește de la tălpi cu detalii în relief și rânduri de fundițe delicate care se transformă vizual într-un fel de broderie. Modelul Ballerina se înalță pe un toc bloc, păstrând în același timp bareta ajustabilă la spate și faimoasele orificii de ventilație pe zona degetelor. Mărimile disponibile variază de la 4 la 11.

Iar această estetică visătoare ajunge rapid și pe străzile din România. Când un brand global lansează o asemenea colecție exclusivistă, fashionistele din București sau Cluj sunt printre primele care o integrează în ținutele lor, asortând aceste platforme prețioase cu rochii vaporoase de in sau blugi evazați în zilele calde de primăvară.

O alternativă relaxată pentru zile însorite

Dacă platformele masive nu sunt neapărat pe gustul tău, modelul Soho Sandal vine cu o abordare ceva mai relaxată și deschisă în zona degetelor.

Costă 225 de dolari.

Să fim serioși, o sanda aerisită este exact ce ai nevoie când temperaturile încep să crească. Acest model renunță la forma clasică și folosește pentru partea superioară TPU (Poliuretan Termoplastic), un plastic durabil și asemănător cauciucului care rezistă excelent la uzură. Ai barete ajustabile pe gleznă și la spate pentru o potrivire perfectă pe piciorul tău.

Culoare și confort la superlativ

Ai trei opțiuni cromatice superbe pentru Soho. Black pentru zilele în care vrei să mergi la sigur, Chai, o nuanță de bej prăjit care amintește de băutura cu același nume, și Jade, un verde mentă viu și perfect aliniat cu sezonul cald. Baretele frontale sunt accesorizate cu Jibbitz personalizate sub formă de flori, iar talpa platformă de puțin peste doi inchi este fabricată din Croslite, acel material proprietar faimos.

Numai că surprizele nu se opresc la aspectul vizual. Fiecare pas este amortizat perfect, dându-ți senzația că pășești pe nori.

Viziunea din spatele colecției

Dar cine este mintea creativă din spatele acestor modele fabuloase? Născută în Dublin, Simone Rocha și-a lansat cariera în modă în anul 2012, după ce a studiat la The National College of Art and Design și la Central Saint Martin’s College. Creațiile ei sunt profund influențate de copilăria petrecută în Irlanda, folosind adesea materiale în carouri și îmbinând perfect elemente feminine precum fundițele și perlele cu detalii masculine din piele și metal. Munca ei aduce în minte imagini cu plimbări melancolice pe dealurile bătute de vânt ale Irlandei.