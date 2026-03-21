Când trupa BTS a urcat pe scenă sâmbătă seara, la ora 20:00, ora Coreei, milioane de fani din întreaga lume au urmărit live evenimentul. A fost prima reuniune a celor șapte membri după ani de pauză. Dar dincolo de debutul albumului „Arirang”, impactul vizual a fost la fel de izbitor. Grupul a apărut în ținute personalizate create de designerul coreean Jay Songzio, care a realizat o colecție exclusivă pentru acest show, îmbinând referințe istorice cu o notă avangardistă.

Un concept coreean pentru un moment istoric

Colaborarea a început în urmă cu aproximativ două luni, când compania de divertisment Hybe l-a contactat pe designer. Miza era uriașă. „Hybe m-a abordat acum aproximativ două luni, când au anunțat pentru prima dată revenirea. Pentru ei, această revenire istorică a fost foarte importantă, prin faptul că până și titlul albumului este «Arirang», care este unul dintre cele mai vechi și mai tradiționale cântece populare coreene”, a explicat Songzio. Era, așadar, esențial să găsească un brand autentic coreean. „Așa că a fost foarte important pentru ei să găsească un brand foarte coreean, nu doar prin naționalitate, ci și prin estetica sa. Și, fiind unul dintre brandurile care au încercat mereu să sublinieze această estetică coreeană, cred că a fost o potrivire bună.”

Intitulată „Lyrical Armor” (Armură Lirică), garderoba s-a inspirat din portul tradițional coreean și din armurile de la începutul erei Joseon. Totul a fost reinterpretat prin siluete sculpturale și o paletă monocromatică. Piesele au fost gândite nu doar ca simple ținute de scenă, ci ca parte integrantă a narațiunii spectacolului, poziționându-i pe membrii BTS drept protagoniști culturali moderni.

Fiecare membru, un arhetip

Povestea vizuală a avut în centru șapte arhetipuri, câte unul pentru fiecare membru. Dar, până la urmă, cum s-a ajuns la această idee? „Când am construit povestea pentru prima dată, motivul pentru care am intitulat-o «Lyrical Armor» a fost pentru că am încercat cu adevărat să fac această colecție una completă. Înainte de a ajunge la membrii individuali, am simțit că este important să transpun o vindecare emoțională în această colecție, pentru că, la urma urmei, muzica este despre emoție”, a detaliat designerul. El a adus în discuție un concept unic coreean, „han”, care se traduce prin durere și dor.

Astfel, membrii trupei au devenit eroi care luptă în vremuri tulburi pentru un viitor mai luminos. Iată cum au fost distribuite rolurile:

RM , liderul carismatic, a devenit eroul .

Jin , elegantul grupului, a fost numit artistul .

Suga , de obicei producătorul principal, a fost desemnat arhitectul .

J-Hope , cu abordarea sa performativă, a fost numit sorigun („sori" înseamnă sunet, iar „gun" înseamnă om, deci „omul sunetului", un interpret de cântece populare din istoria coreeană).

Jimin , mai delicat și cu multă prezență scenică, a devenit poetul .

V , cunoscut pentru aspectul său, a fost numit seonbi (un fel de nobil sau gentleman din istoria coreeană).

, cunoscut pentru aspectul său, a fost numit (un fel de nobil sau gentleman din istoria coreeană). Jungkook, cu imaginea sa dinamică, a primit rolul de avangardă.

Implicare totală din partea artiștilor

V-ați gândit vreodată cât de mult se implică un artist de talie mondială în crearea costumelor sale? Ei bine, se pare că foarte mult. Jay Songzio a fost surprins de nivelul de participare al membrilor BTS. „Multă. Sincer, la început, nu mă așteptam la atâta participare. Am crezut că, după primele schițe, membrii nu vor petrece prea mult timp cu hainele. Dar apoi a fost foarte, foarte frumos, pentru că au participat mult, chiar și la cele mai mici detalii – lucruri precum culorile pe care le doreau, accesoriile. Am petrecut mult timp împreună cu fiecare membru în parte.”

Și nu sunt doar vorbe. Chiar și cu câteva ore înainte de show, echipa încă făcea ajustări. „Cu Jimin, costumul său are o mulțime de volane tradiționale coreene, dar aceste volane erau în mod normal făcute din tweed, piele și in. Însă el le-a dorit mai mult ca niște bijuterii, așa că adăugăm piese suplimentare de onix negru și alte piese metalice, aproape ca niște bijuterii, pe haine, pentru a le face și mai ornamentale”, a povestit designerul.

Iar Jungkook a avut o cerere specială chiar în ultima seară. „Aseară, Jungkook a vrut ca bluza sa albă să fie pictată într-un mod foarte brut, uzat, inspirat de pictura peisagistică coreeană. Așa că am adăugat asta ieri.”

Costume transformabile și o viziune de ansamblu

Spectacolul a avut loc în aer liber, în piața istorică Gwanghwamun, așa că schimbarea costumelor era imposibilă. O provocare logistică.

Soluția a venit din designul pieselor. „De la bun început, ideea a fost cum să integrăm aceste detalii transformabile în colecție. Și la asta ne-am priceput destul de bine și în sezoanele trecute. Unele ținute au cinci straturi. Așa că membrii vor da jos parte cu parte, și cred că va arăta mai dinamic decât o singură ținută”, a explicat Songzio.

Și nu a fost vorba doar de membrii trupei. În total, au fost îmbrăcați aproximativ 80 de oameni, incluzând dansatori tradiționali, instrumentiști și cântăreți. Pentru dansatori, s-au creat costume cu straturi multiple, asemănătoare organzei, pentru a accentua fluiditatea mișcărilor. Pentru instrumentiști, s-a mers pe un amestec de hanbok (haina tradițională coreeană) și tehnica patchwork, cu tăieturi asimetrice și un contrast puternic de roșu și alb-in.

O colaborare care va continua

Pentru Jay Songzio, acest proiect a fost o reîntoarcere la rădăcini. „Această colecție, pentru mine, a fost foarte confortabilă. Pentru că, în calitate de designer coreean, încerc mereu să aduc în design ceea ce este coreean. Dar de multe ori, când pregătim o colecție pentru Paris, de exemplu, adăugăm multe referințe coreene, apoi încercăm să le atenuăm puțin, fie din motive comerciale, fie uneori din motive estetice. Iar această colecție specială trebuia să fie coreeană, coreeană, coreeană.”

Se pare că acesta este doar începutul. Întrebat dacă va mai lucra cu BTS pentru viitorul turneu, răspunsul a fost afirmativ. „Construim și câteva concepte. Nu vor fi doar membrii, ci din nou, cred că vor fi membrii, precum și acest design general de costume. Așa că ne gândim la câteva concepte.”