Foster Sylvers, copilul minune al anilor ’70 și vocea care a făcut o lume întreagă să danseze pe ritmuri disco, a pierdut lupta cu un cancer pancreatic în stadiul patru. Muzicianul a murit la vârsta de 64 de ani, aflându-se în îngrijire paliativă, o veste confirmată cu inima frântă de fratele său, Leon Sylvers III.

Știi momentul ăla când auzi o piesă veche și te teleportează direct într-o perioadă mai simplă? Muzica trupei The Sylvers a fost coloana sonoră pentru multe generații, iar dispariția lui Foster ne lovește exact acolo, în nostalgia tinereții. Dincolo de strălucirea scenei și de discurile de platină, povestea lui ne amintește cât de vulnerabili suntem în fața bolii, indiferent de faimă sau succes.

Cum a început totul

Băiatul avea doar 11 ani când și-a lansat albumul de debut în 1973. Iar piesa „Misdemeanor” l-a propulsat direct pe locul șapte în topurile Billboard R&B. Susținut de fratele său mai mare, Foster a demonstrat repede că nu e doar un copil simpatic cu voce bună, ci un instrumentist extrem de talentat.

Așa cum a relatat Hellomagazine într-un articol publicat recent, succesul lui solo a fost doar rampa de lansare pentru a se alătura trupei de familie The Sylvers. Alături de frații și surorile sale, a scos hituri uriașe precum „Boogie Fever” și „Hot Line”. Au definit o întreagă eră muzicală până la destrămarea grupului în 1985.

O familie marcată de suferință

Dar viața nu a fost deloc blândă cu această familie celebră. De fapt, moartea lui Foster vine după alte două pierderi devastatoare. Fratele său Edmund a murit de cancer pulmonar în 2004, iar mezinul Christopher s-a stins în 1985 la doar 18 ani. E pur și simplu cutremurător să te gândești prin ce trec acești oameni în momentele de doliu.

Fiica artistului a postat un mesaj extrem de scurt, dar sfâșietor pe rețelele sociale.

„Odihnește-te în pace, tati. Te iubesc atât de mult.” – Erin Sylvers, fiica artistului

Prietenii și colegii de breaslă au simțit nevoia să își ia rămas bun imediat ce au aflat vestea. Un muzician care a colaborat strâns cu el a ales să nu se concentreze pe boală, ci pe amintirile frumoase din studio.

„Te-am privit luptând cu chestia asta în ultimele două dăți când te-am văzut. Îmi lipsesc deja discuțiile noastre despre orice și felul în care radiai de mândrie când veneam în oraș să lucrez cu tine.” – Lawrence Worrell, muzician

Și un vechi prieten de familie și-a amintit cum l-a cunoscut pe regretatul basist tocmai în 1978, la casa lor din Bel-Air.

„Inima mea se îndreaptă către întreaga familie Sylvers în rugăciune. Odihnește-te în raiul muzicii, prietene.” – Kevin H. Donan, proprietar de magazin de discuri

Familia se pregătește acum pentru o ceremonie funerară privată. Rămâne neclar deocamdată dacă foștii colegi de scenă din anii de glorie vor organiza un concert tribut public în memoria celui care le-a definit sunetul atâtea decenii.