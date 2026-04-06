Fenomenul TikTok de anul trecut, rochia 2-in-1 de la Lululemon, a revenit în stoc după ce s-a epuizat complet în mai puțin de o lună. Piesa vestimentară, care a stârnit nenumărate dezbateri online, costă 148 de dolari și este acum disponibilă în două nuanțe noi, perfecte pentru primăvară. Fanii brandului au, așadar, o nouă șansă să pună mâna pe ea.

De la controversă la sold-out total

Dacă ați petrecut timp pe TikTok în luna mai a anului trecut, sigur ați auzit de „Lululemongate”, așa cum a fost numită neoficial controversa din jurul rochiei. Utilizatorii s-au împărțit rapid în două tabere. Unii considerau rochia șic, alții nu. S-a discutat intens despre cum poate fi asortată, fie cu adidași, fie cu sandale cu toc gros.

Dar, în ciuda opiniilor împărțite și a comentariilor negative legate de prețul piperat de 148 de dolari pentru materialul său (un amestec de nailon, Lycra și mătase de dud pentru fustă), rochia s-a vândut ca pâinea caldă. Până la sfârșitul lunii, era deja epuizată în majoritatea mărimilor și culorilor. Până la urmă, milioane de cumpărători au considerat că prețul merită sacrificiul pentru un stil în tendințe și complimentele care au urmat.

Recomandari Air Jordan 5 White Metallic revine pe 25 aprilie cu un preț de 215 dolari

O rochie, două piese vestimentare

Ce face, de fapt, această rochie atât de specială? V-ați întrebat vreodată cum ar fi să aveți două piese într-una singură? Ei bine, exact asta oferă. Descrisă de brand ca fiind „cea mai versatilă”, rochia se transformă într-o fustă maxi în doar câteva secunde. Tot ce trebuie să faci este să rulezi corsetul într-o singură mișcare.

Corsetul este realizat din faimosul material Nulu de la Lululemon, care se întinde în patru direcții, absoarbe transpirația și se usucă rapid. Fusta, în schimb, are o compoziție diferită, folosind mătase și țesătură modal pentru o senzație extrem de moale la atingere. Pe lângă culorile deja cunoscute, Negru și Light Ivory, acum au fost adăugate două nuanțe noi: Butter Cream (un galben unt) și Willow Leaf (un verde salvie).

Ce spun clientele care au cumpărat-o

Dincolo de cifre, recenziile online confirmă popularitatea piesei. Multe cliente sunt de-a dreptul încântate de achiziția făcută.

Recomandari Legendarul Air Jordan 1 Banned revine in varianta Low cu un pret de 145 de dolari

„Aceasta este rochia sau fusta maxi perfectă! Excelentă pentru călătorii!”

O altă clientă detaliază experiența: „Aceasta este poate cea mai grozavă achiziție Lululemon pe care am făcut-o vreodată. Am cumpărat-o pentru a o purta ca fustă și se simte ca și cum ai purta colanți Align, doar că este și mai confortabilă, deoarece fusta este atât de fluidă și cade perfect la gleznă. Te face să arăți aranjată și este cel mai bun lucru pentru zilele călduroase.”

O investiție mai bună decât altele?

Stai puțin, dar merită, pe bune, 148 de dolari? Argumentul multora este că da. Alte piese Lululemon, precum pantalonii de jogging Dance Studio Mid-Rise sau jacheta Define Cropped, au prețuri apropiate, dar oferă o singură modalitate de purtare. Prin comparație, rochia maxi 2-in-1 oferă o valoare mult mai mare prin versatilitatea sa.

Recomandari Nike Air Foamposite Pro Gym Red revine în mai la prețul de 240 de dolari

Iar brandul pare să păstreze discreția asupra acestei relansări, cel puțin pentru moment. Numai că, de îndată ce vestea se va răspândi pe rețelele de socializare, stocurile se vor epuiza din nou cu siguranță, iar rochia va fi disponibilă doar pe platformele de revânzare, la prețuri mult mai mari.

Cum o asortezi în acest sezon

Odată ce ai făcut achiziția, începe partea distractivă: accesorizarea. Fashionistele de pe TikTok au fost deja ocupate, asortând rochia cu șlapi în stil „quiet-luxury”, genți în formă de semilună, topuri tip tub, curele și bijuterii inspirate de estetica „fisherman”. posibilitățile sunt nenumărate pentru a întoarce toate privirile, fie că ești pe stradă sau în lounge-ul de la aeroport.