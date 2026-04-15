Nike continuă să răspundă dorințelor fanilor Air Max și readuce pe piață o altă variantă originală a modelului Air Max 95, de data aceasta în forma remasterizată Big Bubble. Modelul iubit „Comet” se întoarce în retail, după ce au fost deja lansate variantele Neon, Grape și, în curând, Slate.

Un design clasic, dar inversat

Spre deosebire de aspectul tradițional cu degrade gri al modelului Air Max 95, varianta Comet este, în esență, o inversare a acestui model. În loc de talpa intermediară neagră, văzută la varianta Neon, stilul Comet începe cu o talpă albă și se estompează de la gri la negru spre panoul superior. Culoarea cheie este, însă, nuanța îndrăzneață Comet Red. Aceasta colorează buclele pentru șireturi, brandingul de pe călcâi și limbă, dar și unitățile Air vizibile, oferind pantofului porecla sa consacrată.

Ce înseamnă, pe bune, Big Bubble?

Nike Air Max 95 Comet Red a fost lansat inițial în 1995 și a avut parte de mai multe reeditări de-a lungul anilor, inclusiv în 2003 și 2010. Numai că, după aproape 30 de ani de la prima sa apariție, relansarea din această vară ar putea fi cea mai apropiată de aspectul original. Și cum vine asta?

Totul se datorează campaniei de remasterizare Big Bubble pentru Air Max 95, introdusă anul trecut cu ocazia aniversării de 30 de ani a modelului. Cu intenția de a face pantoful să arate și să se simtă mai mult ca versiunea originală, Nike a reproiectat silueta pentru a include unități Air vizibile mai pline și un vârf restructurat, mai puțin conic (un detaliu pentru cunoscători).

Un „mare câștig” pentru Nike

Modificarea unui sneaker clasic poate fi riscantă pentru orice brand. Dar actualizările aduse de Nike modelului Air Max 95 au fost lăudate universal. Anul trecut, după lansarea din aprilie a variantei Neon, fondatorul Kith, Ronnie Fieg, și-a exprimat pe X satisfacția față de reeditarea remasterizată, numind-o un „mare câștig” pentru Nike. Ulterior, Kith a lansat propria colaborare Air Max 95 Big Bubble, exclusiv în mărimi pentru copii.

Cât costă și de unde îl cumperi

După o lansare timpurie la retailerul japonez Atmos, Air Max 95 OG Big Bubble Comet Red va fi lansat în această vară la prețul de 200 de dolari. Îl vei putea găsi în aplicația Snkrs de la Nike și la anumiți retaileri Nike Sportswear.

Codul de stil pentru viitoarea lansare este IB7862-100.