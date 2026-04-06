Influencerița Maria Vigheciu trăiește o perioadă plină de emoție. A devenit mamă pentru a doua oară, aducând pe lume un băiețel. Evenimentul vine la zece ani după nașterea fiicei sale, iar proaspăta mămică a ales să vorbească deschis despre experiența nașterii, departe de imaginea idealizată din online.

Instagram versus realitate în sala de nașteri

Hai să fim serioși, rețelele sociale sunt pline de imagini perfecte. Maria Vigheciu a vrut să spargă acest tipar. Ea a vorbit sincer despre presiunea de a afișa o imagine impecabilă chiar și în momente atât de vulnerabile, recunoscând că și-ar fi dorit o postare perfectă, însă realitatea a fost cu totul alta. „Am trecut cu bine prin travaliu. Instagram vs realitate. Recunosc, abia așteptam momentul ăsta. Chiar îmi doream poza aia pe care o văd peste tot: cu mămicile în pat, cu ochelari de soare, cu bebe în brațe, totul pare super cool și relaxat. Și îmi place vibe-ul ăsta. Pentru că fix așa mă raportez la viață. Îmi place să iau lucrurile grele mai ușor, să nu le dramatizez, să păstrez energia light, chiar și când nu e, pentru că așa îmi induc o stare bună, care schimbă tot. Dar, la un nivel mai profund, lucrurile stau și altfel. E cea mai raw (n.r. – crudă) experiență prin care trece o femeie. Și copilul ei. Se întâmplă foarte multe, foarte repede.”

„Sunt dureri… trebuie doar să trec prin ele”

Dar dincolo de presiunea socială, există realitatea fizică a travaliului. O realitate pe care influencerița a descris-o fără ocolișuri, subliniind transformările intense prin care trece corpul unei femei, transformări pe care nu le poate controla. „Corpul meu trece prin lucruri pe care nu le poate controla, sunt dureri… sunt momente în care pur și simplu trebuie să trec prin ele… fără să am ce să fac, doar să accept faptul că e parte din proces. Chiar râdeam zilele trecute și ziceam: se apropie momentul în care trebuie să scot copilul!”

O nouă versiune a sa după 48 de ore intense

Cu toate că experiența a fost dureroasă, transformarea emoțională a fost profundă. Și cum ar putea fi altfel? Maria simte că ultimele 48 de ore au schimbat-o complet, aducându-i o nouă perspectivă asupra propriei persoane. „Mă uit la ultimele 48 de ore care au trecut și simt că sunt de o veșnicie în corpul ăsta… Pentru că am trăit foarte multe stări într-un timp atât de scurt. Pentru că simt că, odată cu momentul în care am scos din mine o viață, am renăscut și eu. Am primit o nouă versiune a mea… ceva s-a modificat într-un mod inexplicabil.”

O renaștere, la propriu și la figurat.

Un mesaj pentru viitoarele mămici

Iar mesajul ei nu se oprește la propria experiență. Vigheciu a ținut să transmită un gând de încurajare tuturor femeilor care se pregătesc pentru acest moment unic, pe care îl consideră o adevărată minune (deși una dureroasă, e drept) care merită trăită. „Frumusețea adevărată stă în lucrurile pe care nu trebuie și nici nu vrei să le explici. De asta vă las aici două laturi ale aceleiași povești. Pentru că suntem bine. Și sunt alături, cu sufletul, de toate mămicile care urmează să treacă prin experiența nașterii… una dintre cele mai frumoase minuni de pe pământ. Și sunt cu starea mea de spirit pozitivă și orientată spre frumos, pentru că uneori, în durere, găsești putere, iubire și magie.”

Pentru Maria Vigheciu, acest nou capitol este plin de recunoștință. Deși recunoaște că nu a fost ușor, sentimentul de împlinire pe care îl trăiește acum este, spune ea, de neegalat.