Actorul Justin Theroux, la 54 de ani, trăiește bucuria de a fi tată pentru prima oară. Soția sa, actrița Nicole Brydon Bloom, în vârstă de 32 de ani, a adus pe lume un băiețel, iar vestea a fost făcută publică pe 18 aprilie, printr-o postare emoționantă pe Instagram.

Anunțul emoționant de pe Instagram

Cuplul a împărtășit fericirea cu fanii printr-o fotografie alb-negru, în care Theroux își ține la piept fiul nou-născut, înfășurat într-o păturică. Mesajul care a însoțit imaginea a fost scurt, dar plin de emoție: „A venit 🕊️ Suntem atât de îndrăgostiți”.

O veste primită cu entuziasm de fani.

O poveste de dragoste discretă

Iar povestea lor de dragoste a început relativ recent, în februarie 2023, când au fost văzuți pentru prima dată împreună la un eveniment organizat de Netflix. Relația a devenit oficială câteva luni mai târziu, după ce au fost surprinși de paparazzi într-un moment romantic, sărutându-se. Lucrurile au evoluat rapid și frumos.

Logodna din august 2024 a fost una de poveste, petrecută în Italia, unde actorul i-a oferit un inel spectaculos, decorat cu un diamant de 4 carate și pietrele lor de naștere. Căsătoria a avut loc în martie 2025, departe de ochii curioșilor.

Sarcina, o surpriză pentru cuplu

Anunțul sarcinii a venit pe 8 decembrie 2025, într-un mod la fel de elegant. Nicole Brydon Bloom a apărut pe covorul roșu la premiera sezonului 2 din serialul „Fallout” purtând o rochie strălucitoare care i-a scos în evidență burtica de gravidă. Într-un interviu pentru emisiunea „Today”, actrița a povestit, amuzată, cum i-a dat vestea soțului ei. Cum anume? Ei bine, pe bune, fix ca-n filme.

„I-am spus la micul dejun, exact cum vezi în filme”.

Reacția lui Theroux a fost una de șoc total: „Cum?!”, a povestit Bloom râzând. Ea a adăugat, mai apoi: „I-am spus: ”Pot să te ghidez. A fost un efort de echipă””. Și chiar dacă bebelușul nu a fost planificat, cine spune că cele mai mari bucurii nu vin pe neașteptate? Cuplul a fost, de fapt, extrem de încântat să înceapă un nou capitol.

Petrecere atipică înainte de naștere

Dar înainte de marele eveniment, cei doi au vrut să celebreze alături de prieteni. În februarie 2026, cu doar două luni înainte de naștere, Justin și Nicole au organizat o petrecere la Jac’s on Bond, un local din New York. Evenimentul (descris de apropiați) a fost departe de a fi un baby shower clasic.

„Nu a fost un baby shower tradițional, ci mai degrabă o reuniune relaxată. A fost perfect”, a declarat o sursă din anturajul lor. Atmosfera a fost una relaxată și elegantă, potrivită stilului celor doi. „Nicole arăta uimitor, iar amândoi păreau foarte fericiți. Invitații s-au bucurat de cocktailuri și gustări fine”, a completat aceeași sursă.