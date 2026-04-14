Bucurie imensă în familia lui Pepe. Artistul a devenit tată pentru a patra oară, după ce soția sa, Yasmine, a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă în a doua zi de Paște, pe 13 aprilie 2026. Pentru Yasmine este al doilea copil, în timp ce cântărețul are acum o familie și mai numeroasă.

Anunțul emoționant al artistului

Iar vestea a fost dată chiar de către cântăreț, printr-un mesaj video plin de emoție, postat pe rețelele sociale pentru a împărtăși fericirea cu fanii săi. În imagini apare proaspăta mămică, ținând-o în brațe pe cea mică.

„Hristos a Înviat! Astăzi Dumnezeu ne-a binecuvântat cu fetița noastră scumpă. Yasi eroina mămică aici și Jessica la ea în brațe. Iubita noastră. Vă iubim și vă mulțumim mult de tot”, a transmis Pepe.

Ce semnificație are numele Jessica

Părinții au ales un nume cu o rezonanță aparte pentru fetița lor. Dar ce înseamnă, de fapt, Jessica? La prima vedere, pare un nume modern, însă originile sale sunt mult mai vechi și profunde.

Prenumele are rădăcini ebraice, fiind considerat un derivat din Yiskah. Semnificația este una specială, traducându-se prin „a privi înainte”, „a contempla” sau, într-o interpretare religioasă, „Dumnezeu privește”.

O familie mare și unită

Pe bune, familia lui Pepe este acum una numeroasă și pare mai unită ca oricând. Artistul se poate declara un bărbat împlinit din toate punctele de vedere. Pe lângă micuța Jessica și Pepe Jr., băiețelul pe care îl are tot cu Yasmine, cântărețul mai are două fete din căsnicia anterioară cu Raluca Pastramă.

Fetele cele mari, Maria și Rosa, locuiesc alături de tatăl lor și de noua sa familie, formând un întreg.

Un bărbat asumat

Pepe a vorbit nu de puține ori despre rolul său în familie și despre cum se raportează la viața de cuplu. Într-o declarație mai veche (dar cât se poate de actuală), artistul sublinia cum vede el lucrurile, fără ocolișuri.

„Eu sunt bărbat din toate punctele de vedere. Sunt bărbat asumat în tot ceea ce fac, și odată ce sunt într-o relație, e clar că sunt cel de care e nevoie, când e nevoie”, spunea el în trecut.

Cu energia și optimismul său caracteristic, Pepe arată încă o dată că familia este prioritatea sa, iar micuța Jessica, noul membru al familiei, este cu siguranță un motiv de și mai multă fericire.