După 10 ani de căsnicie, Andreea Popescu și Rareș Cojoc au divorțat. La aproape două săptămâni de la anunțul public, fosta dansatoare a oferit primele explicații despre motivele pentru care a ținut totul secret timp de câteva luni, o perioadă în care a preferat discreția totală.

De ce a păstrat tăcerea

Artista a explicat că decizia de a nu anunța imediat despărțirea nu a venit dintr-o lipsă de respect față de publicul care a urmărit-o ani la rând, ci din nevoia de a-și proteja familia. Ea a recunoscut că expunerea constantă din mediul online a creat o legătură cu fanii, care au perceput-o mereu ca parte dintr-o familie unită. „Aveți multe întrebări pertinente și de bun-simț. Asta și pentru că eu, de foarte mulți ani, sunt în domeniul acesta, în online. Mi-am expus viața atât cât s-a putut. Este normal, ne-ați văzut ca o familie”, a explicat Andreea.

Până la urmă, de ce atâta secretomanie? Răspunsul este simplu: liniștea celor apropiați a fost prioritară. „Acum, din respect pentru oamenii din jurul meu, aș vrea să nu dau prea multe detalii. Nu pentru că ar fi o problemă pentru voi, ci pentru că s-ar face tot felul de titluri, iar noi avem nevoie de puțină liniște. Să vedem cum se așază lucrurile în viețile noastre.”

Iar momentul ales pentru a vorbi public a fost unul bine cântărit, după ce a simțit că poate gestiona situația cu mai mult echilibru. „Când am decis să vorbesc, am făcut-o într-un mod responsabil”, a transmis ea.

O nouă viață, un nou apartament

Printre schimbările majore se numără și plecarea din apartamentul de lux în care locuia alături de familia sa. Andreea Popescu a confirmat că și-a găsit deja o nouă locuință, mutându-se într-o zonă centrală a Capitalei. „Da, m-am mutat. M-am mutat într-un apartament foarte frumos, într-o zonă foarte frumoasă și sunt bine”, a spus bruneta.

Un nou început,

Și, pe bune, valul de reacții nu a întârziat să apară, fiind copleșitor pentru vedetă. Curiozitatea fanilor a atins cote maxime imediat ce a început să ofere detalii. „Deja am, cred, 200 de întrebări în 10 minute”, a recunoscut ea.

Contractul prenupțial, o dovadă de iubire

Poate cel mai neașteptat detaliu adus în discuție a fost existența unui contract prenupțial. Andreea a dezvăluit că, înainte de nuntă, părinții lui Rareș Cojoc au fost cei care au sugerat semnarea unui astfel de act pentru a proteja averea familiei. Dar reacția ei a fost una surprinzătoare pentru mulți, acceptând pe loc, fără nicio ezitare.

Ea a povestit la Antena Stars (într-o apariție recentă) că nu a considerat gestul o jignire, ci dimpotrivă. „Așa a trebuit. El vine dintr-o familie foarte bună. Din punctul meu, a fost ceva corect, nici nu am ezitat, am zis din prima „Da”. Am fost de acord, pentru ca, în cazul în care, Doamne ferește, s-ar fi întâmplat ceva, să beneficiez de munca socrilor mei, despre asta era vorba. Ce se întâmplă în timpul căsătoriei e altceva, dar a fost o dovadă de iubire, am zis că da, ok, pentru că nu mă căsătoresc dintr-un considerent. Nu m-a deranjat absolut deloc”, a declarat Andreea Popescu.