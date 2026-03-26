După 10 ani de căsnicie, Andreea Popescu și Rareș Cojoc au divorțat. La aproape două săptămâni de la anunțul public, fosta dansatoare a oferit primele explicații despre motivele pentru care a ținut totul secret timp de câteva luni, o perioadă în care a preferat discreția totală.

De ce a păstrat tăcerea

Artista a explicat că decizia de a nu anunța imediat despărțirea nu a venit dintr-o lipsă de respect față de publicul care a urmărit-o ani la rând, ci din nevoia de a-și proteja familia. Ea a recunoscut că expunerea constantă din mediul online a creat o legătură cu fanii, care au perceput-o mereu ca parte dintr-o familie unită. „Aveți multe întrebări pertinente și de bun-simț. Asta și pentru că eu, de foarte mulți ani, sunt în domeniul acesta, în online. Mi-am expus viața atât cât s-a putut. Este normal, ne-ați văzut ca o familie”, a explicat Andreea.

Până la urmă, de ce atâta secretomanie? Răspunsul este simplu: liniștea celor apropiați a fost prioritară. „Acum, din respect pentru oamenii din jurul meu, aș vrea să nu dau prea multe detalii. Nu pentru că ar fi o problemă pentru voi, ci pentru că s-ar face tot felul de titluri, iar noi avem nevoie de puțină liniște. Să vedem cum se așază lucrurile în viețile noastre.”

Andreea Popescu a rămas cu o singură bonă din trei după divorțul de Rareș Cojoc
RecomandariAndreea Popescu a rămas cu o singură bonă din trei după divorțul de Rareș Cojoc

Iar momentul ales pentru a vorbi public a fost unul bine cântărit, după ce a simțit că poate gestiona situația cu mai mult echilibru. „Când am decis să vorbesc, am făcut-o într-un mod responsabil”, a transmis ea.

O nouă viață, un nou apartament

Printre schimbările majore se numără și plecarea din apartamentul de lux în care locuia alături de familia sa. Andreea Popescu a confirmat că și-a găsit deja o nouă locuință, mutându-se într-o zonă centrală a Capitalei. „Da, m-am mutat. M-am mutat într-un apartament foarte frumos, într-o zonă foarte frumoasă și sunt bine”, a spus bruneta.

Un nou început,

Teo Trandafir rupe tăcerea despre divorțul dintre Sanfira și Filip și are o ipoteză
RecomandariTeo Trandafir rupe tăcerea despre divorțul dintre Sanfira și Filip și are o ipoteză

Și, pe bune, valul de reacții nu a întârziat să apară, fiind copleșitor pentru vedetă. Curiozitatea fanilor a atins cote maxime imediat ce a început să ofere detalii. „Deja am, cred, 200 de întrebări în 10 minute”, a recunoscut ea.

Contractul prenupțial, o dovadă de iubire

Poate cel mai neașteptat detaliu adus în discuție a fost existența unui contract prenupțial. Andreea a dezvăluit că, înainte de nuntă, părinții lui Rareș Cojoc au fost cei care au sugerat semnarea unui astfel de act pentru a proteja averea familiei. Dar reacția ei a fost una surprinzătoare pentru mulți, acceptând pe loc, fără nicio ezitare.

Ea a povestit la Antena Stars (într-o apariție recentă) că nu a considerat gestul o jignire, ci dimpotrivă. „Așa a trebuit. El vine dintr-o familie foarte bună. Din punctul meu, a fost ceva corect, nici nu am ezitat, am zis din prima „Da”. Am fost de acord, pentru ca, în cazul în care, Doamne ferește, s-ar fi întâmplat ceva, să beneficiez de munca socrilor mei, despre asta era vorba. Ce se întâmplă în timpul căsătoriei e altceva, dar a fost o dovadă de iubire, am zis că da, ok, pentru că nu mă căsătoresc dintr-un considerent. Nu m-a deranjat absolut deloc”, a declarat Andreea Popescu.

Rareș Cojoc, primul mesaj după divorțul de Andreea Popescu după 10 ani de căsnicie
RecomandariRareș Cojoc, primul mesaj după divorțul de Andreea Popescu după 10 ani de căsnicie