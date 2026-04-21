Antrenorul Dan Alexa a fost întrebat direct despre relația cu Andreea Popescu, la scurt timp după ce aceasta a divorțat de Rareș Cojoc după o căsnicie de un deceniu. După săptămâni de speculații intense, răspunsul său a fost scurt și a evitat orice detaliu, lăsând loc de și mai multe interpretări.

„Nici nu pot comenta așa ceva”

Contactat de jurnalista Mara Bănică printr-un mesaj, Dan Alexa a oferit o replică extrem de succintă în legătură cu zvonurile care îl plasează în centrul divorțului dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc. Antrenorul, despre care se spune că ar fi fost motivul separării, a refuzat categoric să intre în subiect. „Nici nu pot comenta așa ceva”, a spus Alexa.

Eforturi la Timișoara

Numai ca lucrurile par mult mai complicate la o privire mai atentă. Înainte de a oficializa divorțul, Andreea Popescu l-ar fi vizitat pe Dan Alexa la Timișoara. Mai mult, se pare că fosta dansatoare a Deliei face eforturi considerabile pentru ca relația lor să funcționeze și să devină publică. Surse din presă susțin că aceasta ar fi organizat chiar și o petrecere la Timișoara pentru antrenor și prietenii lui, achitând toate costurile. E drept că gestul pare menit să îi câștige simpatia apropiaților lui Alexa, pe fondul presiunilor ca acesta să-și asume legătura cu ea.

Divorț după un deceniu

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au pus capăt căsniciei pe 20 aprilie 2026, după aproximativ zece ani împreună și trei copii.

Au semnat actele la notar.

Drumurile lor s-au despărțit oficial, însă rămân legați de creșterea celor mici. Dar cum stau lucrurile, pe bune, între cei doi foști parteneri, dincolo de speculații? În paralel, și despre Rareș Cojoc s-a speculat că i-ar fi fost infidel soției (cu partenera sa de dans, Andreea Matei), deși acesta a rămas mereu discret cu viața personală.

Ce spune Andreea despre fostul soț și viitor

Iar Andreea a vorbit deschis despre relația pe care o are acum cu tatăl copiilor ei, subliniind că maturitatea primează. „Noi, eu cu Rareș, avem o relație foarte bună, suntem maturi, iar copiii nu văd între mine și tatăl lor vreo tensiune, vreo discuție deplasată. Din contră, suntem foarte atenți atunci când suntem în preajma lor. Încercăm să gestionăm cât mai bine situația asta”, a mărturisit Andreea pentru Spynews.

Întrebată de fani dacă își imaginează o nouă căsătorie în viitor, influencerița a oferit un răspuns sincer și ezitant. „M-am gândit puțin dacă să răspund la această întrebare sau nu. La viitor nu mă gândesc. Departe de mine gândul acesta în momentul în care mă aflu, dar cred că orice om normal își dorește să fie iubit și să iubească și să aibă stabilitate. Nu m-am gândit. Nu am avut timp să mă gândesc. Vom vedea ce îmi oferă viitorul”.