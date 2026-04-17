Doctorul Cezar Amititeloaie, cunoscut publicului din emisiunea „Desafio: Aventura” dar și din mediul online, trăiește o perioadă plină de fericire. Fostul medic cardiolog, care în ultimii ani s-a dedicat medicinei holistice, a anunțat că soția sa, Manuela Alexuc, este însărcinată cu al patrulea copil al cuplului. Vestea a fost împărtășită printr-o serie de fotografii emoționante.

Mesajul profund al soției sale

Deși sunt de obicei discreți cu viața personală, cei doi au decis să facă marele anunț pe rețelele de socializare. Manuela a publicat un mesaj în care vorbește despre transformările interioare aduse de o nouă sarcină, alături de imagini tandre cu Dr. Cezar și băiețelul lor de 3 ani. E drept că mesajul ei a atins multe inimi.

„Știu că toate se întâmplă la momentul potrivit… dar a venit după o vreme în care am avut parte de multe conștientizări, integrări și îmbrățișare deplină a divinității… Și… da, a răsărit o emoție nouă între noi și, în același timp, o iubire care ne-a cuprins tare”, a scris Manuela.

Recomandari Dr Cezar, eliminat de la Desafio Aventura din cauza unei fracturi la picior

Ea a continuat cu o metaforă superbă: „În brațele noastre deja pline se mai face loc pentru încă o inimioară.”

Reflecțiile sale despre maternitate au continuat, subliniind miracolul vieții. „Să porți în tine o viață pe care, momentan, nu o vezi, dar pe care o iubești deja… te schimbă fără să-ți ceară voie. Sunt recunoscătoare să fiu portal pentru această venire, pentru începutul unei noi vieți…”, a adăugat ea. Iar la final, a vorbit despre rolul de părinte: „Iar împreună suntem o vreme «acasă» pentru încă un suflet care ne-a ales… Și poate că ei nu ne aparțin niciodată cu adevărat… dar, pentru ceva timp, sunt ai noștri… cel mai prețios dar, cea mai mare bucurie și binecuvântare.”

O familie în continuă creștere

Cezar Amititeloaie nu este la prima experiență de acest fel. El mai are trei copii: un băiat care se apropie de 17 ani, o fată de 13 ani și mezinul familiei, în vârstă de 3 ani. Cum vine asta, să ai copii la diferențe atât de mari de vârstă? Ei bine, se pare că pentru el și soția sa, este o bucurie continuă.

Recomandari Pepe este tată pentru a patra oară. Soția sa Yasmine a născut o fetiță

Într-un interviu acordat la începutul acestui an, medicul a confirmat că familia se va mări, dar a dezvăluit și o preferință a lor. „Am trei copii, băiatul are aproape 17 ani, fata are 13 ani și cel mic are 3 ani. Și mai e unul pe drum! Vrem să știm ce este direct la naștere!”, declara atunci Cezar.

O decizie curajoasă, nu-i așa?

Provocarea „Desafio: Aventura”

Anul trecut, Dr. Cezar (cunoscut pentru prezența sa activă pe TikTok) a decis să-și testeze limitele fizice și psihice în cadrul reality show-ului „Desafio: Aventura”. Acolo a făcut parte din echipa Luptătorilor. Deși a fost eliminat în urma unui duel cu Dumbo, experiența a rămas una memorabilă pentru el.

Recomandari Conflict la Desafio Aventura Iuliana Dup o amenință pe Codruța Filip Am să-i dau pumni

Dar nu s-a plâns de condițiile grele. Ba chiar din contră. „Au fost condiții grele, dar eu sunt adaptabil. Eu, personal, nu am avut o problemă în privința condițiilor de acolo. Sunt antenat pentru condiții dificile. Ba chiar, mi-aș fi dorit să fie și mai dificile.”

Mai mult, se pare că este gata oricând pentru o nouă provocare. „Per total, sunt foarte mulțumit de toată experiența și aș repeta-o! Mi-aș dori să merg și chiar să fie și mai greu de atât”, a încheiat fostul concurent.