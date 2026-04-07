Dr. Cezar Amititeloaie, considerat unul dintre favoriții competiției, a părăsit Desafio: Aventura, show-ul difuzat de Pro Tv. Eliminarea sa a venit în urma unui duel cu Dumbo, însă medicul-sportiv a luptat cu un dezavantaj major, o fractură la picior care i-a limitat drastic șansele de a avansa în concurs. Chiar și așa, pleacă mulțumit și fără regrete majore.

Duelul care i-a adus eliminarea

Confruntarea cu Dumbo a fost una intensă, dar Dr. Cezar recunoaște că motivația sa nu mai era la cote maxime, tocmai din cauza accidentării. „A fost un moment foarte intens, însă eu personal nu am fost atât de motivat să câștig. Mi-am dorit să câștig, dar nu am avut o asemenea motivație, pentru că oricum, chiar dacă aș fi câștigat, mai rămâneam în competiție o perioadă scurtă”, a explicat el.

Șansele de a ajunge în finală erau, oricum, minime. Cum vine asta? „Puteam să joc anumite jocuri, dar la cele care ar fi implicat viteză… nemaiputând să alerg, nu aș fi avut cum să mă descurc”, a adăugat concurentul. Iar despre adversarul său, Dr. Cezar a avut numai cuvinte de laudă, mărturisind că i-ar fi părut rău ca Dumbo să plece prematur. „Dar în timpul jocului am dat tot ce am avut mai bun. I-am spus și lui Dumbo: eu nu vreau să pierd intenționat. Dacă pierzi, aia e, asta e viața. Din fericire, el a reușit să mă bată pe bune!”

Deznodământul era, de fapt, previzibil pentru el. „În momentul în care am suferit accidentarea și s-a pus verdictul la spital că e fractură, deja mă așteptam să plec curând. Nu neapărat chiar la acest joc, dar probabil 1-2 episoade aș mai fi stat.”

„Am venit doar pentru experiență”

Dar a pus eticheta de favorit presiune suplimentară pe umerii săi? Se pare că nu. „În niciun caz. Nu am trăit jocul cu o presiune din acest sens. M-am bucurat de fiecare joc”, a declarat Dr. Cezar. Obiectivul său a fost cu totul altul, dincolo de miza premiului cel mare.

„Eu am venit la această emisiune pentru experiența în sine, nu neapărat să câștig și probabil că dacă am manifestat asta de la început, nici n-am câștigat, pentru că n-am avut o dorință atât de mare să câștig premiul cel mare cum au avut-o alți concurenți.”

a vrut să trăiască totul la maximum. „Eu am venit doar pentru experiență. Și experiența înseamnă de toate: înseamnă și momente plăcute, dar și momente mai puțin confortabile. Pe mine m-au îmbogățit toate felurile de experiențe.”

Singurul regret și colegele „stresante”

Dincolo de duelul final, cel mai dificil moment a fost, de fapt, accidentarea. Numai că, pe finalul parcursului său, au apărut și alte tensiuni. „Au fost, mare parte a parcursului meu acolo, persoane destul de dificile, dar am reușit să îmi păstrez calmul multe episoade. Pe final însă, și pe fondul accidentării, eram mult mai nervos, bateriile s-au terminat și cumva mi-am ieșit puțin din starea mea de zen.”

Și totuși, are un singur regret real legat de deciziile din joc. Nu are legătură cu duelul pierdut, ci cu un moment anterior de vot. „Aș fi făcut ceva diferit în momentul votării Luizei: aș fi vrut să-l fi votat pe Prunea, pentru că Prunea a ieșit oricum după Luiza. E singurul lucru pe care l-aș fi făcut diferit în toată emisiunea”, a mărturisit el.

Puncte forte, slăbiciuni și planuri de viitor

Dr. Cezar recunoaște că lipsa unei strategii clare l-a costat. „Eu personal nu am avut nicio strategie. Probabil că asta m-a și eliminat prematur. Am știut că Iuliana mă va vota, dar n-am avut nicio problemă cu asta. Am luat experiența ca atare și am lăsat lucrurile în voia sorții.”

Până la urmă, care i-au fost atuurile? „Punctul forte a fost abilitățile fizice multiple: atât agilitate și viteză, cât și forță, și capacitatea de a face schimbări rapide și de a găsi soluții pe moment.”

A avut și o vulnerabilitate. „Slăbiciunea a fost aruncatul la țintă. Nu am fost cel mai slab, dar într-o competiție cu adversari redutabili, am jucat cu Vladimir, cu Rafa, cu Dumbo, cu Nadin, cu Delia, trebuie să excelezi la tot.”

Iar planurile sale sunt clare: vrea să revină. „Să revin și să mă antrenez mai bine la aruncat la țintă. Să îmi îmbunătățesc abilitățile la care nu am excelat și să continui să îmi mențin și să îmi îmbunătățesc condiția fizică. Voi reveni pe ecrane mai devreme sau mai târziu.”

Întrebat cum ar descrie întreaga experiență în doar trei cuvinte, răspunsul a venit imediat: „Joc. Bucurie. Viață.”