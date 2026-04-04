Brandul britanic Medik8 a devenit un favorit al dermatologilor și editorilor de beauty, nu de puține ori fiind lăudat pentru rezultatele vizibile pe care unele produse le oferă în mai puțin de două săptămâni. La baza filozofiei lor stă conceptul „CSA”: vitamina C dimineața, SPF zilnic și vitamina A (retinoizi) seara. Toate formulele sunt dezvoltate în laboratorul propriu, un detaliu care asigură un control strict al calității.

Retinalul pentru începători și avansați

V-ați întrebat vreodată care e diferența dintre retinol și retinal? Ei bine, retinalul (retinaldehida) are nevoie de un singur pas de conversie pentru a deveni activ în piele, spre deosebire de retinol, care necesită doi pași. Asta îl face mai rapid și mai eficient. Iar Crystal Retinal 3 de la Medik8, cu un preț de 65 de dolari, este ideal pentru începători. Linia Crystal Retinal vine în șase concentrații progresive, de la 0,01% la 0,24%, permițând pielii să se adapteze treptat.

Nivelul 3, cu 0,03% retinaldehidă, este considerat perfect pentru a începe. „Retinalul este formulat și cu ingrediente hidratante precum glicerina și acidul hialuronic pentru a atenua orice potențială iritație, iar textura este cremoasă și se absoarbe rapid”, explică Dr. Asmi Berry, medic dermatolog din Los Angeles. Kara McGrath, fost director de conținut, confirmă: „Am descoperit acest ser cu retinal prin intermediul Allure Beauty Box și a devenit instantaneu un nou favorit. Brandul simplifică procesul de acomodare cu retinalul: începi cu nivelul 1 (sensibil) sau 3 (începător), apoi treci la concentrații mai mari odată ce pielea ta le poate tolera. Nu am experimentat nicio iritație cu nivelul 3, o raritate pentru pielea mea sensibilă.”

Peptide pentru efect de „Botox în sticlă”

Pentru semnele avansate de îmbătrânire, cum ar fi ridurile adânci și pierderea fermității, serul Liquid Peptides Advanced MP (94 de dolari) este o variantă demnă de luat în calcul. Cu 13 peptide puternice și o miniproteină cu factor de creștere, acest ser promite să umple liniile de expresie și să netezească ridurile la utilizare constantă. În plus, hidratează profund fără a lăsa o senzație lipicioasă.

„Ca cineva care nu-și face Botox, mă bazez pe peptide și retinoizi ca două ingrediente cheie pentru a ține la distanță liniile fine – în special cele de pe frunte care încep să apară. În ceea ce privește serurile cu peptide, acesta este unul dintre favoritele mele absolute”, spune Sarah Han, editor de comerț. Shanna Shipin, director senior de comerț, adaugă: „Am fost atât de entuziasmată să încerc acest produs (nu în ultimul rând din cauza discuției despre «Botox într-o sticlă» din jurul său), și permiteți-mi să vă spun: merită să-i faci loc în rutina ta. Mai ales dacă ești însărcinată și nu poți folosi retinol, sau pur și simplu ești prea sensibilă pentru vitamina A!”.

Pentru un efect complet, crema Advanced Pro-Collagen+ Peptide (98 de dolari) activează producția proprie de colagen a pielii, conținând ceramide, carnozină și un „NAD+ Longevity Booster” pentru a spori energia celulară. Sarah Hoffmann, producător de comerț, a remarcat „un efect general de umplere a pielii atunci când folosesc constant această cremă hidratantă”.

Curățare și exfoliere blândă

Un demachiant bun trebuie să elimine murdăria și sebumul. Dar Surface Radiance Cleanse (28 de dolari) face mai mult de atât. Conține un complex exfoliant AHA/BHA cu acid salicilic, glicerină și extract de mangustan pentru a curăța în profunzime, dar fără a lăsa pielea uscată. Odată amestecat cu apă, se transformă într-o spumă ușoară cu parfum de citrice.

Și pentru că tot vorbim de exfoliere, tonerul Press and Glow (35 de dolari) este o alternativă blândă la tonerele astringente din trecut. Formula sa se bazează pe gluconolactonă (un PHA care reține umiditatea) și extracte calmante de aloe vera, acai și pară indiană. „Se simte la fel de blând ca apa (nu vă faceți griji – cu siguranță nu este doar apă) pe pielea mea uscată și sensibilă”, menționează Christa Joanna Lee, redactor colaborator.

Vitamina C și hidratarea de noapte

Multe seruri cu vitamina C se oxidează rapid. Numai că lucrurile stau diferit cu C-Tetra Advanced Gel-Serum (76 de dolari). Acesta conține 20% tetrahexildecil ascorbat (THDA), o formă super-stabilă și solubilă în ulei a vitaminei C, care pătrunde mai adânc în piele. „Pielea mea mixtă iubește C-Tetra Advanced, un ser-gel pe bază de apă care se potrivește în rutina mea minimală de dimineață fără a atrage atenția asupra zonei T lucioase și se absoarbe atât de repede”, spune Sarah Han. Pentru pielea sensibilă, există și varianta C-Tetra Luxe (cu 14% THDA), pe care Sophia Panych o laudă: „Nu arde, nu înțeapă și nu-mi înroșește fața”.

Peste noapte, crema Advanced Night Ceramide (78 de dolari) acționează pentru a reface bariera pielii. Conține un complex de ceramide, un „Complex Antioxidant de la Miezul Nopții” (cu fructe de saskatoon și extract de fructul dragonului) și N-acetil glucozamină pentru a stimula producția de acid hialuronic. Sarah Felbin, editor senior, o folosește ca tratament intensiv. „O folosesc cam o dată la două nopți – oricând pielea mea se simte extra-uscată sau strânsă. Hidratează în profunzime fără a-mi bloca porii sau a provoca iritații. Fiind în anii ’20, nu pot vorbi despre puterea sa de reducere a liniilor fine sau a ridurilor, dar ca o cremă de noapte reparatoare, primește nota maximă.”