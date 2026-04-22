Un beauty editor trecut de 40 de ani a testat luni la rând zeci de creme de zi, iar verdictul este clar. Doar 9 produse au trecut testul, cu prețuri ce pornesc de la 20 de lire și ajung până la aproape 100. Câștigătoarea absolută este crema Murad Superactive Moisturiser SPF 50, la un preț de 55 de lire, care a impresionat prin eficiența sa în iluminarea tenului și estomparea petelor pigmentare.

Ce ingrediente fac diferența?

V-ați gândit vreodată ce anume face o cremă anti-îmbătrânire să fie cu adevărat eficientă? Dincolo de marketing, totul se rezumă la ingredientele active. Antioxidanții, de pildă, sunt esențiali pentru că protejează pielea de razele UV, poluare și alți factori de stres din mediu care accelerează îmbătrânirea. Ada Ooi, expert în skincare și fondatoarea 001 Skincare, subliniază importanța unui ingredient anume.

„Dermatologii laudă vitamina C antioxidantă cu un motiv întemeiat – este o adevărată superstară multifuncțională în îngrijirea pielii. Nu numai că ajută la protejarea pielii, dar stimulează și producția de colagen și uniformizează nuanța tenului”, explică Ooi. Pe lângă vitamina C, niacinamida este un alt aliat de nădejde, protejând împotriva agresorilor de mediu, a petelor pigmentare și a imperfecțiunilor.

Recomandari Dezvăluie tinerețea pielii într-un mod divin. L’OCCITANE DIVINE are o formulă nouă anti-îmbătrânire și tehnici specifice pentru rezultate imediate

Câștigătoarea absolută: Murad

Crema Murad Superactive Moisturiser SPF 50, la prețul de 55 de lire, a fost desemnată cea mai bună cremă de zi anti-îmbătrânire per total. Formula sa combină o concentrație de 10 ori mai mare de vitamina C cu un factor de protecție solară 50, oferind o textură lejeră, dar intens hidratantă.

Rezultatele au apărut rapid.

În timpul testării, a revitalizat tenul tern fără a lăsa o senzație grasă sau urme albe. Iar după doar o lună de utilizare, petele pigmentare au început să se estompeze vizibil, iar tenul a căpătat o luminozitate aparte. E drept că prețul nu e mic, dar eficiența sa pare să-l justifice.

Recomandari Serul cu 3 milioane de exozomi care promite rezultate în 14 zile costă doar 20 de lire

De la buget la lux, ce alegem?

Dar nu trebuie să spargi pușculița pentru rezultate. La polul opus se află Facetheory Glow-C Daily Moisturiser SPF 30, cea mai bună opțiune de buget, la doar 20 de lire. Aceasta combină niacinamida și vitamina C într-o textură de spumă care se absoarbe imediat în piele. Pentru amatoarele de lux, Elemis Pro-Collagen Marine Cream SPF 30 (98 £) rămâne un produs iconic, promițând o piele mai netedă și mai fermă în doar două săptămâni.

Dacă prioritatea sunt liniile fine și ridurile, Lancôme Rénergie HPN UVmune SPF 50 (70 £) se laudă cu 300 de tipuri de peptide și o protecție avansată împotriva razelor UVA. Iar pentru cel mai bun raport calitate-preț, Olay Regenerist SPF 30 Day Cream (30 £) este considerată o alternativă excelentă la Elemis, având o textură lejeră și o formulă bazată pe peptide și niacinamidă.

Soluții pentru ten matur, tern sau sensibil

Fiecare ten are nevoile lui specifice, mai ales după o anumită vârstă. Pentru pielea afectată de schimbările hormonale din timpul menopauzei, Clarins Super Restorative Day Cream (85 £) combate uscăciunea excesivă și pierderea fermității. Dacă tenul tău pare tern, Estée Lauder Revitalizing Supreme + Bright Radiance (88 £) promite să redea strălucirea, deși rezultatele se văd după cel puțin o lună de utilizare constantă.

Recomandari Brandul anti-îmbătrânire Ameliorate oferă 25% reducere la produsele vedetă

Căutați o cremă fără parfum? Naturium Multi-Peptide Moisturiser (21 £) este o variantă excelentă, potrivită chiar și tenului sensibil. Și, nu în ultimul rând, pentru o bază perfectă de machiaj, Charlotte Tilbury Charlotte’s Magic Cream (79 £) hidratează intens și acționează ca un primer, permițând fondului de ten să se așeze impecabil.

Așteptări realiste și sfatul experților

Până la urmă, funcționează pe bune aceste creme? Amanda Azzopardi, asistentă medicală specializată în estetică, ne aduce cu picioarele pe pământ. „Este important să avem așteptări realiste. Aceste produse pot ajuta la reducerea vizibilității liniilor fine, a ridurilor și a altor semne de îmbătrânire, dar nu pot inversa complet procesul de îmbătrânire.”

Consecvența este cheia. Potrivit Adei Ooi, „schimbările semnificative pot dura câteva luni de utilizare consecventă și depind de adâncimea ridurilor și de biologia individuală a pielii.” Rutina ideală (stabilită cu ajutorul dermatologilor) rămâne aceeași: curățare, exfoliere, serum, cremă hidratantă și, neapărat, SPF.

Prevenția este, de fapt, cel mai bun tratament. Sau, cum spune tot Ada Ooi: „Pentru a preveni formarea liniilor, pierderea de volum și pigmentarea, folosiți măsuri de protecție de la o vârstă cât mai fragedă și încercați să fiți consecvenți.”