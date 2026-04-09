Ameliorate, brandul de skincare cunoscut pentru formulele sale dermatologice, vine cu o ofertă greu de refuzat pentru o perioadă limitată. Noii clienți beneficiază de o reducere de 25% la produsele selectate folosind codul „SAVE”. Vorbim despre produse care luptă cu probleme de la keratoza pilară (KP) la liniile fine, toate create cu o abordare practică, fără artificii inutile.

Mai puține produse, mai multă eficiență

Anul trecut, brandul și-a restructurat complet gama. A redus numărul de produse de la 84 la doar 28, organizate acum în trei categorii clare, marcate prin culori: transformare, clarificare și calmare. E drept că o astfel de simplificare ajută enorm. Mai mult, unele dintre cele mai vândute formule vin acum în recipiente mai mari, fără ca prețul să crească.

Creme de față pentru ten sensibil sau acneic

Dar ce spun, de fapt, experții despre produsele lor? Hai să vedem. Crema de față echilibrantă a fost lăudată de jurnalista de beauty Fani Mari, în special pentru tenul acneic. „Acest hidratant matifiant este de un verde aprins, care acționează pentru a anula roșeața și a uniformiza nuanța pielii – perfect pentru pigmentare și pentru a face coșurile să pară mai calme – fiind o bază excelentă pentru machiaj,” a spus ea. Mari a adăugat însă o nuanță, menționând că „textura cremei se întinde fin pe piele, deși am găsit-o puțin cam uscată atunci când am aplicat-o seara.” Concluzia ei? „Acestea fiind spuse, credem că ar funcționa bine pentru cei care au tenul gras.”

Iar pentru tenul uscat și sensibil, jurnalista Clare Austin recomandă o altă variantă. „Aceasta este o alegere blândă, dar eficientă, pentru pielea uscată și sensibilă,” a explicat Austin. Ingredientul cheie este complexul „LaH6 skin hydration complex” (un amestec de șase hidratanți activi), care include uleiuri Omega și acid hialuronic. „Pe lângă creșterea nivelului de hidratare, această cremă reduce roșeața, calmează sensibilitatea și uniformizează nuanța pielii pentru a ilumina și a oferi strălucire tenurilor delicate,” a mai precizat ea. Austin a concluzionat: „Intră frumos în piele, fără a se simți greoaie, și netezește liniile fine prin hidratarea sa profundă.”

Soluții pentru pielea corpului

Ameliorate nu se oprește la ten. Mănușa exfoliantă pentru corp este un alt produs popular, descris de experta în frumusețe Ellis Cochrane drept soluția perfectă pentru îndepărtarea celulelor moarte. „Această mănușă de corp este ideală pentru a îndepărta pielea moartă,” a afirmat ea. Se folosește pe pielea uscată, înainte de duș.

Rezultatele sunt imediate.

„Poți vedea și simți rezultate imediate de la prima utilizare, pielea moartă îndepărtată fiind clar vizibilă pe mănușa neagră,” a adăugat Cochrane. Și nu trebuie să vă faceți griji în privința iritațiilor. „Mănușa este suficient de blândă pentru a fi folosită zilnic,” a confirmat ea, menționând că nu a „experimentat nicio roșeață sau sensibilitate ca urmare a utilizării ei de mai multe ori pe săptămână.”

Loțiunea care transformă pielea

Probabil cel mai cunoscut produs al brandului este loțiunea de corp transformatoare. Sabine Wiesel, expertă în beauty, o consideră un produs de top. „Loțiunea de transformare corporală a brandului este un produs erou pentru noi, deoarece poate face pielea să arate și să se simtă mai bine în câteva săptămâni de la utilizare,” a spus Wiesel.

Cum vine asta, mai exact? Formula se adresează oricărei probleme legate de textura pielii. „Indiferent de problema pielii tale texturate, fie că este vorba de keratoză pilară, fire de păr crescute sub piele, iritații de la ras, sau dacă suferi de piele foarte uscată, această loțiune de corp folosește o combinație de activi exfolianți și hidratanți pentru a-ți transforma pielea, așa cum scrie pe sticlă,” a explicat ea. Secretul stă în complexul LaH6, cu acid lactic AHA. „Face acest lucru folosind complexul LaH6 al mărcii, un cocktail de acid lactic AHA care îndepărtează celulele moarte ale pielii pentru a retexturiza, precum și umectanți care stimulează hidratarea și emolienți lubrifianți pentru a reduce pierderea de apă.” Potrivit lui Wiesel, pielea uscată a fost rehidratată într-o săptămână, iar keratoza pilară s-a ameliorat vizibil după două săptămâni.