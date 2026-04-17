Marile companii din industria de beauty trec printr-o perioadă de transformare radicală, marcată de restructurări masive și mii de concedieri. Giganți precum Unilever, The Estée Lauder Companies, Shiseido și Coty implementează schimbări majore pentru a se adapta unui mediu post-pandemic plin de provocări. V-ați fi gândit că piața de beauty trece prin asemenea convulsii?

Val de concedieri la giganți

Confruntată cu dificultăți semnificative, în special din cauza dependenței excesive de piața chineză, The Estée Lauder Companies a anunțat concedierea a până la 7.000 de angajați. Măsura face parte din strategia „Beauty Reimagined” și din Planul de Recuperare a Profitului și Creștere. Nici Unilever nu stă mai bine, compania tăind o treime din posturile de birou din Europa, adică aproximativ 3.200 de locuri de muncă.

Iar lista continuă. Shiseido, sub conducerea noului CEO Kentaro Fujiwara, a restructurat operațiunile din China, travel retail și America, concediind circa 15% din forța de muncă de pe continentul american. În același timp, Coty a anunțat în aprilie planuri pentru 700 de disponibilizări, în timp ce își revizuiește opțiunile pentru divizia sa de Consumer Beauty.

Recomandari Piața de beauty crește cu 3.5% dar giganți ca Estée Lauder și Coty raportează scăderi

Cifrele sunt, pe bune, uriașe.

Și alte nume mari, precum Colgate-Palmolive, Revlon, Natura, Oriflame, Kosé și Groupe Rocher, caută soluții pentru a se redimensiona și a-și reseta strategiile pentru o creștere sănătoasă.

Strategii noi și CEO schimbați

Schimbările nu se opresc la reducerile de personal. La Unilever, noul CEO Fernando Fernandez, numit la începutul anului 2025, a pus accentul pe diviziile de beauty, well-being și îngrijire personală. Compania a finalizat separarea diviziei de înghețată în 2025 și, mai devreme anul acesta, și-a vândut afacerea din domeniul alimentar către McCormick pentru 45 de miliarde de dolari.

Recomandari Parfumurile contrafăcute online pot conține urină de cal și antigel

La Shiseido, Kentaro Fujiwara a preluat funcția de CEO în ianuarie 2025, în timp ce la Coty, CEO-ul Sue Nabi a părăsit compania în decembrie, după cinci ani la conducere. Aceste mișcări indică o reorientare strategică profundă, menită să răspundă noilor realități din piață.

Achiziția-record a L’Oréal

Într-un peisaj deja agitat, L’Oréal a aruncat o adevărată bombă în piață în luna octombrie. Compania a anunțat achiziția Creed pentru aproximativ 4 miliarde de euro, cea mai mare tranzacție din istoria sa. Simultan, a încheiat un parteneriat cu Kering pentru a crea produse pentru Gucci, printr-o licență exclusivă pe 50 de ani, care va intra în vigoare în 2028, după expirarea contractului actual cu Coty.

Numai ca mișcarea a fost o întoarcere masivă de situație pentru Kering. Cum vine asta? Acum doi ani, Kering cumpărase Creed și anunțase planuri de a dezvolta divizia de beauty intern, sub conducerea noului CEO Luca de Meo (numit în septembrie anul trecut). Un expert din industrie a comentat la momentul respectiv: „L’Oréal a făcut o alegere clară între achiziționarea unui brand independent susținut anterior și o achiziție mare ca aceasta.”

Recomandari Piața de skincare se prăbușește pentru giganți vânzările L’Oréal cresc cu doar 0.4%

O fuziune surpriză la orizont?

Aceste mega-tranzacții reconfigurează complet piața și forțează alianțe neașteptate. În luna martie, de exemplu, The Estée Lauder Companies și Puig au anunțat că poartă discuții pentru o posibilă fuziune, o veste care a surprins pe mulți analiști.

Céline Pannuti, șefa departamentului de cercetare pentru produse de bază și băuturi la J.P. Morgan, a explicat potențialele beneficii. „Afacerea combinată ar avea venituri de puțin peste 20 de miliarde de dolari și i-ar oferi lui Estée Lauder un portofoliu mai mare de parfumuri și ar diversifica expunerea la Europa și America Latină, în timp ce oportunitatea pentru Puig ar fi să facă parte dintr-un grup de beauty mai larg și mai echilibrat.”