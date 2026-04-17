Vânătoarea de chilipiruri online pentru parfumul preferat s-ar putea încheia prost. Un avertisment șocant emis de Biroul de Proprietate Intelectuală (IPO) dezvăluie o realitate greu de digerat: parfumurile ieftine, vândute pe site-uri dubioase, pot conține ingrediente periculoase, inclusiv urină de cal. Da, ați citit bine.

Helen Barnham, șefa campaniilor de aplicare a legii la IPO, a confirmat descoperirea. „Produsele cosmetice și parfumurile, când am testat câteva, conțineau urină de cal, deci nu vrei să pui așa ceva pe piele”, a declarat ea pentru BBC.

Mai mult decât un miros neplăcut

Și totuși, lucrurile stau chiar mai rău de atât. Noor Khan, parfumier și cofondator al comunității Juice, nu pare deloc surprins de veste. Ba chiar adaugă pe listă și alte substanțe de coșmar. „Asta este partea îngrijorătoare”, spune el. „Urina de cal este un ingredient, dar mai ai și solvenți industriali, metanol, ftalați – uneori chiar și antigel. Sau, pur și simplu, uleiuri parfumate sintetice de calitate inferioară, cunoscute ca fiind dăunătoare pentru piele.”

Spre deosebire de casele de parfumuri consacrate, producătorii de falsuri operează complet în afara oricărei reglementări. „Nu există control al calității sau trasabilitate a ingredientelor”, explică Khan. „În esență, pui pe piele ceva complet necunoscut. Dacă o ofertă sună prea bine pentru a fi adevărată, atunci, în general, așa și este.”

Cum recunoști un parfum contrafăcut

V-ați gândit vreodată de ce unele oferte par ireale? Hai să vedem care sunt semnele de alarmă. Pe lângă prețurile suspect de mici, Noor Khan atrage atenția asupra unor detalii care ar trebui să-ți aprindă un beculeț.

Printre acestea se numără „vânzătorii de pe marketplace-uri fără o identitate de brand, ambalajele de proastă calitate sau greșelile de ortografie”. Iar dacă produsul este descris drept „tester” sau „fără cutie” și are o reducere masivă, ar fi bine să te gândești de două ori. „Din păcate, cea mai sigură cale este să cumperi întotdeauna direct de la brand sau de la comercianții autorizați”, adaugă el. „E drept că prinzi oferte uimitoare, dar, până la urmă, parfumul este un produs cosmetic și ar trebui să vină întotdeauna cu un nivel de încredere și trasabilitate.”

Pericolul din spatele ambalajului

Dr. Emma Meredith, director general la Asociația pentru Cosmetice, Articole de Toaletă și Parfumerie (CTPA), întărește acest mesaj. Ea subliniază că asemănarea cu produsul original se oprește la ambalaj.

„Produsele de înfrumusețare contrafăcute pot arăta ca cele autentice, dar aici se oprește asemănarea. În spatele ambalajului copiat, ai putea cumpăra ceva ce nu funcționează așa cum promite – și care ți-ar putea chiar pune sănătatea în pericol”, avertizează Dr. Meredith. „Siguranța ta este o prioritate absolută pentru industria cosmetică. Produsele false și ilegale nu doar că te pun în pericol, ci subminează și încrederea pe care milioane de oameni o acordă produselor autentice și sigure folosite în fiecare zi.”

Există și alternative sigure?

Nu-i chiar totul pierdut dacă bugetul este limitat. Există alternative sigure, cunoscute sub numele de „dupes”, care sunt produse legal și transparent. Un exemplu celebru este colaborarea dintre Zara și Jo Malone din 2019. De altfel, parfumurile standard de la Zara sunt adesea comparate cu arome de lux: Red Temptation cu Baccarat Rouge 540, Energetically New York cu Le Labo Santal 33 sau Golden Decade cu YSL Libre.

Pe piața din Marea Britanie (un exemplu relevant pentru tendințele europene) există site-uri precum The Essence Vault sau Noted Aromas, recunoscute pentru calitatea produselor lor. Acestea oferă alternative fiabile, spre deosebire de falsurile periculoase.

Dar, până la urmă, problema de fond rămâne. „Problema este, de fapt, că parfumul se află într-un spațiu de lux, dar este și ceva la care vrei să ai acces zilnic”, punctează Khan. „Așa apare această zonă gri în care consumatorii caută constant alternative și, din păcate, nu toate aceste alternative sunt sigure sau transparente.”

Sfatul expertului este simplu. „În multe cazuri, este pur și simplu mai bine să cumperi un parfum bine formulat la un preț mai mic decât să vânezi o copie a ceva scump. Există atât de multe parfumuri grozave sub valoarea de 50 de lire sterline acum, care sunt dezvoltate în siguranță, miros frumos și au propria lor identitate.”

„Parfumul ar trebui considerat o achiziție, nu un joc de noroc. Riscurile contrafacerilor nu sunt doar că miros ciudat, ci că, sincer, nu știi ce pui și ce absorbi în piele.”