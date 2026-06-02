Susanna Hoffs, faimoasa solistă a trupei The Bangles, a împlinit 67 de ani, dar timpul pare că a stat în loc pentru ea. Artista tocmai a publicat un selfie din pat, complet nemachiată, demonstrând o prospețime pe care multe dintre noi ne-am dori-o la orice vârstă.

Te-ai întrebat vreodată cum vei privi trecerea anilor când vei ajunge în acel punct? Dincolo de lumina reflectoarelor, fotografia ei ne reamintește că frumusețea la maturitate nu înseamnă neapărat intervenții estetice majore, ci mai degrabă o stare de bine și o asumare relaxată a propriei vârste. Sinceră să fiu, e o gură de aer proaspăt să vezi o vedetă care se afișează fix așa cum se trezește dimineața, fără filtre și artificii.

Secretul tinereții depline

Femeia care a definit o întreagă generație în anii ’80 a rămas mereu o prezență discretă, dar plină de viață. Așa cum observă Hellomagazine într-un material publicat recent, Susanna a devenit foarte apreciată în ultimii ani pe rețelele sociale, unde postează des clipuri în care dansează plină de bucurie prin casă. Iar asta pare să fie o parte importantă din secretul energiei ei.

În postarea care a strâns rapid aprecieri, artista a scris simplu:

„Doar un alt selfie la ora somnului.” – Susanna Hoffs, cântăreață

Fanii au reacționat imediat la vederea tenului ei impecabil. „o femeie atât de uimitoare și frumoasă”, i-a scris un urmăritor. Un altul a completat nostalgic: „Când te văd, mă întorc în zilele de liceu”, în timp ce un al treilea a lăudat această „frumusețe naturală”.

Și chiar au dreptate.

Succesul ei a explodat alături de surorile Vicki și Debbi Peterson și basista Annette Zilinskas, cu hituri precum „Manic Monday” (scris de Prince) și fenomenul global „Walk Like an Egyptian” din 1986. Dar Susanna nu trăiește doar din amintiri. E căsătorită din 1993 cu regizorul Jay Roach, cunoscut pentru seria Austin Powers și Meet the Parents, formând unul dintre cele mai solide și discrete cupluri de la Hollywood alături de cei doi băieți ai lor.

Noi proiecte pe scenă

Mai mult, energia ei creativă nu se oprește deloc aici. Anul trecut a lansat romanul de debut „This Bird Has Flown”, o comedie romantică despre o muziciană aflată în dificultate.

Va pleca într-un turneu în septembrie alături de Billy Idol, bifând orașe precum St. Louis, Grand Rapids, Cuyahoga Falls și Kansas City. Într-o altă postare, artista a recunoscut că este extrem de entuziasmată de revenirea pe scenă:

„Abia aștept să mă alătur lui @billyidol în turneu!” – Susanna Hoffs, cântăreață

Dacă artista va împărtăși curând și rutina ei de îngrijire a tenului, pe care fanele o cer insistent în comentariile de pe Instagram. Până atunci, ne demonstrează clar că entuziasmul pentru viață și proiectele noi te țin activă, indiferent de deceniul în care te afli.