Dupa o iarna in care am preferat nuantele clasice de visiniu sau ciocolatiu, un nou trend de manichiura, mai jucaus, ne-a atras atentia. Se numeste „watercolour nails” sau manichiura-acuarela si reprezinta abordarea stilului „clean girl” asupra unei manichiuri colorate. este un look subtil, cu o tenta de culoare transparenta si un finisaj ultralucios.

Ce este manichiura Watercolour?

Cheia acestui look este o pata de culoare difuza, deloc opaca. Am stat de vorba cu Ami Streets, Session Manicurist, pentru a afla secretele acestei tehnici. „Finisajul este foarte transparent și lucios, cu o culoare care se estompează și se contopește ca vopseaua de acuarelă; nimic dur, nimic compact,” explica ea. E drept ca ne aminteste de tendintele anterioare – jelly, syrup sau glass nails (unghii cu aspect de sticla) – insa manichiura watercolour este mai fluida si mai artistica, „cu nuanțe care fuzionează delicat una în cealaltă.”

La fel ca manichiura traditionala „clean girl”, aceasta abordare proaspata si translucida pastreaza senzatia de „unghiile tale, dar mai frumoase” si arata scump, fara a parea ca te-ai straduit prea mult.

Ce sa ceri la salon

Daca te-ai hotarat sa incerci acest look la un salon profesionist, cel mai bine este sa ai la tine cateva fotografii. „Păstrează totul foarte vizual, cu imagini de inspirație, atunci când îi explici asta unui tehnician de unghii,” recomanda Streets. Ii poti spune direct ca doresti „un efect transparent, de acuarelă, fără culori opace, compacte.” Un pont bun este sa intrebi daca folosesc tehnica de blending cu aerograful, care ofera un finisaj mult mai delicat.

Dar care e detaliul de baza? Ami Streets lamureste lucrurile. „Principalul lucru de subliniat este că vrei să ți se vadă în continuare unghia naturală, acesta fiind detaliul care o menține elegantă și cu aspect scump, în loc să pară exagerată.”

Cum o poti face acasa

Te intrebi daca poti recrea look-ul acasa? Vestea buna este ca da.

Ami Streets spune ca, pentru a obtine acest aspect acasa, trebuie sa incepi cu o baza impecabila, pentru ca acest look nu ascunde nicio imperfectiune. „Începe cu o culoare de bază transparentă, cum ar fi un roz lăptos, un nude sau chiar un lac transparent,” recomanda ea. „De acolo, ia una sau două nuanțe transparente și plutește culoarea ușor cu pensula. Cheia este să menții straturile foarte subțiri și să construiești lent, astfel încât să păstrezi acel efect translucid, difuz.”

Iar la final, aplica un top coat foarte lucios pentru a crea acel finisaj sticlos, aproape umed. Daca nu ai oje transparente sau de tip „jelly”, Streets are o solutie simpla: amesteca o picatura din culoarea aleasa intr-un lac de unghii transparent.

Culori si forme potrivite

Cele mai folosite culori pentru acest stil sunt cele delicate si discrete. „Nuanțele neutre de lux, precum rozurile transparente, alburile lăptoase și nude-urile piersicii, funcționează întotdeauna frumos pentru un aspect mai elegant, minimalist,” spune Streets. Numai ca, daca vrei sa incerci ceva mai colorat, ea adauga ca si tonurile mai aprinse, cum ar fi cireasa, pepenele rosu, coralul delicat, liliacul si chiar albastrul transparent, functioneaza la fel de bine.

Acesta este un look foarte versatil, care se potriveste pe orice lungime si forma a unghiilor, desi efectul final va fi, inevitabil, putin diferit. „Pe unghiile scurte, arată foarte curat, minimalist și foarte ‘it girl off-duty’,” adauga specialista. „Formele migdală sau ovale sporesc cel mai mult acel efect moale și fluid și tind să fie cele mai flatante pentru acest stil. Pe formele mai lungi sau mai pătrate, pare un pic mai editorial și statement. Deoarece tehnica este atât de transparentă și adaptabilă, poate fi realizată pe orice, de la unghii naturale scurte la extensii lungi, fără a-și pierde efectul.”