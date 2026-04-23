Manichiura cromată, popularizată de vedete precum Dua Lipa, Hailey Bieber și Zendaya, refuză să iasă din tendințe. Numai că, pentru primăvara și vara aceasta, lucrurile stau puțin diferit. Intră în scenă unghiile „soft chrome”, o variantă mai delicată și minimalistă a predecesorului său ultra-strălucitor, perfectă pentru nuanțele pastelate de sezon.

Evoluția luxului discret

Una dintre cele mai cunoscute promotoare ale acestui stil este Kim Truong, nail artistul preferat al unor nume ca Rihanna, Kim Kardashian sau Addison Rae. Pentru concertele recente ale lui Becky G, Truong a creat o manichiură pe care o descrie drept „o explozie stelară de crom zaharisit”. A folosit o bază nude și a adăugat o pudră cromată specială, decorând apoi unghiile cu bijuterii celeste.

Dar de ce a explodat acest trend acum? „Cred că stilul soft chrome are momentul său de glorie pentru că se simte ca o evoluție naturală a esteticii ‘quiet luxury’ pe care am tot văzut-o”, explică Truong. „Clientele își doresc în continuare ceva elevat și reflectorizant, dar nu exagerat de îndrăzneț sau metalic. Aceste nuanțe mai delicate de nude, roz pal și pasteluri cu un finisaj cromat oferă același efect de captare a luminii, dar într-un mod care se simte mai purtabil și mai natural – în special pentru primăvară și vară.”

Echilibrul perfect

Sarah Crespo, șefa departamentului de educație pentru The GelBottle, este de aceeași părere. „Stilul soft chrome oferă ce e mai bun din ambele lumi: atrage atenția, dar rămâne în același timp discret”, spune ea. „Pe măsură ce tendințele continuă să se îndrepte către o estetică mai blândă și mai naturală, cromul adaugă exact atâta personalitate cât să facă un look să pară intenționat, nu simplist. Chiar și cea mai minimalistă bază devine o declarație de stil când adaugi un finisaj cromat delicat.”

e manichiura care atrage atenția, dar fără să țipe.

Iar artista Hannah Taylor, care o creditează pe Hailey Bieber pentru popularizarea look-ului original (realizat de nail artistul ei, Zola Ganzorigt), adaugă: „Finisajul reflectorizant adaugă dimensiune și o strălucire extremă, astfel încât chiar și cele mai simple culori par mai luxoase și mai atrăgătoare.”

Ghid pas cu pas

Te-ai gândit vreodată cum poți obține acest look? Nu-i chiar așa complicat. Kim Truong explică procesul. Totul începe cu o bază de ojă semitransparentă sau lăptoasă. După ce aceasta este sigilată cu un top coat fără strat de dispersie (no-wipe), se aplică prin frecare ușoară o pudră cromată foarte fină.

„Cheia este să folosești o pudră cromată mai blândă, mai difuză, în locul uneia metalice cu impact puternic, astfel încât să pună în valoare culoarea de bază, nu să o copleșească”, detaliază Truong. „La final, se aplică un alt strat de top coat pentru a sigila acea strălucire fină, ca de glazură.”

Pentru acest look, Crespo recomandă nuanțe de la The GelBottle precum Blanc, Marshmallow sau Discrete, combinate cu Extreme Shine Top Coat, înainte de a adăuga pigmentul Pearl Chrome. Pentru sigilare, ea folosește un strat mai gros de Rubber Top.

Se potrivește oricui?

Stilul soft chrome este extrem de versatil și funcționează pe orice formă și lungime de unghie. „Fie că este vorba de o unghie scurtă și naturală, o formă migdalată sau o unghie lungă, sculptată, finisajul se adaptează stilului. Poate fi purtat pe toate unghiile pentru un aspect curat și coerent sau ca accent pentru ceva mai dimensional”, confirmă Truong. Crespo adaugă că stilul strălucește cel mai bine pe siluete curate și moderne: migdală, ovală sau pătrată scurtă, deoarece „aceste forme permit finisajului reflectorizant să iasă în evidență fără a părea încărcat”.

Iar dacă vrei să adaugi un plus de personalitate, poți opta pentru detalii minimaliste, cum ar fi flori mici sau steluțe. Artista Bryony Howell spune că este „un mare fan al pastelurilor stratificate cu aspectul glazurat”. Rozul pal (precum Carrie’s Cosmo de la The GelBottle) și albastrul deschis (Double Denim) sunt preferatele clientelor sale. Zilele mai luminoase se apropie, așa că e momentul perfect să intri în era unghiilor soft chrome.