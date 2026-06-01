Ai crezut că doar Hailey Bieber dă tonul când vine vorba de unghii făcute acasă? Ei bine, lucrurile stau puțin diferit. Actrița Kat Dennings tocmai a demonstrat că poți obține o manichiură spectaculoasă chiar la tine în sufragerie. Vedeta a petrecut trei ore creând un french cromat cu aspect de piercing metalic, iar rezultatul a strâns rapid mii de aprecieri pe internet.

Te-ai întrebat vreodată de ce ne pasionează atât de mult să ne facem singure unghiile? Miza e simplă. Nu este vorba doar despre economisirea banilor pe care i-am lăsa la salon, ci despre acel moment de relaxare doar pentru noi. O manichiură îndrăzneață, creată de tine, devine o declarație de stil personală, mai ales într-o perioadă în care presiunea este să purtăm doar unghii scurte, complet invizibile.

Revolta împotriva unghiilor plictisitoare

Contextul e destul de clar pentru oricine stă pe rețelele sociale. În ultimii doi ani, unghiile complet naturale au dominat feed-urile, devenind aproape o uniformă de zi cu zi. Dar Kat Dennings a refuzat să se alinieze acestui curent minimalist. Încă de vara trecută, ea a început să își decoreze unghiile cu pietre autoadezive, anticipând un trend care a explodat anul acesta.

Iar duminică, actrița a mers și mai departe. A postat o fotografie cu stația ei de lucru de acasă, dotată cu un covoraș roz din silicon, o lampă UV, patru oje, diverse instrumente și ținte metalice aurii și argintii. Pe Instagram, mesajul ei a fost scurt, menționând clar că „Timpul pentru unghii este timpul meu preferat”.

Și totuși, de unde a pornit ambiția pentru acest design complicat? Într-un interviu acordat recent pentru Allure, actrița a explicat frustrarea ei legată de noile standarde de frumusețe.

„Am tot citit aceste articole despre cum unghiile goale sunt noul simbol al statutului social și mi se pare atât de ridicol încât m-a făcut să îmi doresc o artă pe unghii extra zgomotoasă și distractivă.” – Kat Dennings, actriță

Trei ore de muncă pentru un rezultat spectaculos

Procesul nu a fost deloc ușor la prima vedere. Actrița a recunoscut că s-a chinuit puțin cu aplicarea pudrei cromate și chiar a fost nevoită să refacă două unghii de la zero. Numai că efortul a dat roade. A combinat inspirația unei manichiuri curcubeu cu piercing, văzută pe TikTok, cu dorința ei de a purta crom argintiu.

„Am făcut pur și simplu freestyle cu modele diferite pe fiecare unghie și am încercat să le păstrez coezive, dar speciale. Mi-au luat trei ore, dar a meritat.” – Kat Dennings, actriță

Sinceră să fiu, rezultatul final a impresionat chiar și profesioniștii din industrie. Celebrul nail artist Tom Bachik i-a lăsat comentarii cu emoji-uri de foc, validând muncă de acasă a vedetei.

De ce alegem să fim propriile noastre manichiuriste

Dincolo de cifre și de like-uri, discuția ajunge inevitabil la bani. Multe femei aleg unghiile naturale nu din snobism, ci pentru că arta pe unghii a devenit extrem de scumpă la salon.

„Înțeleg perfect asta și fiecare ar trebui să își poarte unghiile așa cum dorește. Dar eu am început să îmi fac singură unghiile pentru că nu îmi permiteam manichiuri obișnuite și nu am mai privit înapoi. Acum îmi permit, dar este pur și simplu o supapă creativă pentru mine.” – Kat Dennings, actriță

Curentul manichiurilor opulente făcute acasă abia prinde avânt. Câte femei vor avea răbdarea să reproducă acest french cromat cu piercinguri în propriile dormitoare, dar rafturile cu accesorii de nail art din magazine se vor goli rapid vara aceasta.